Plantas nativas: empezó la época de reproducirlas por gajos

Empieza la época en la que ya se pueden reproducir especies de plantas nativas de manera vegetativa, es decir, por gajos o esquejes en vez de semillas. La regla general dice que debe hacerse en los meses “sin R” (mayo a agosto), pero en realidad es mejor mirar el estado de la planta: debe estar sin flores ni frutos, pero creciendo, no completamente inactiva.

Hay muchas especies nativas que se pueden reproducir de esta forma, con la ventaja de que, con poco material y sin sacar la planta madre del lugar donde está creciendo, es posible obtener una planta nueva rápidamente.

A los gajos o esquejes de plantas nativas es importante quitarles todas las hojas menos las dos o tres de la parte de arriba para que pueda fotosintetizar. Revista Jardín

Tres aspectos a tener en cuenta

¿Qué rama elijo?

Ni demasiado leñosa ni demasiado tierna. En general, cortamos una rama de ese mismo año y descartamos la punta, que es la parte más joven y tiende a perder turgencia enseguida.

¿De qué tamaño?

Cada estaca tiene que tener entre 7 y 20 cm aproximadamente y al menos 5 nudos (que son los lugares de donde salen las hojas), de los cuales vamos a enterrar 3 y dejar 2 afuera. Si tiene más, mejor, porque es en esa zona donde están las células con mayor capacidad de crecimiento, que van a formar tanto las hojas como las raíces nuevas.

Senecio articulatus, una nativa que se presta para la multiplicación en otoño. Revista Jardín

¿Qué cuidados conviene llevar a cabo?

Dos muy importantes. Por un lado, que los gajos o estacas no se deshidraten ni un poco desde el momento en que los cortamos. Para eso se pueden poner inmediatamente en un vaso con agua o bien envolver el corte con un papel humedecido y ponerlos dentro de una bolsa de nylon cerrada. No es conveniente que pase mucho tiempo desde que cortamos hasta que plantamos (no es recomendable dejarlas en agua hasta el día siguiente).

El segundo es que debemos cortarles todas las hojas, salvo una o dos de la parte de arriba, que dejamos para que pueda seguir fotosintetizando. Esto es porque las plantas pierden agua por las hojas y, al no tener raíces formadas, la estaca se deshidrata rápidamente si no le sacamos las hojas.

Para empezar a probar

Podemos reproducir por estacas árboles como el sauce criollo (Salix humboldtiana) y arbustos como el azahar del monte (Aloysia gratissima), la carquejilla (Baccharis articulata), la chilca blanca (B. spicata) o el sauco (Sambucus australis).

Glandularia dissecta (izquierda) y Glandularia platensis, dos verbenas que se pueden reproducir por estacas o gajos. Revista Jardín

Algunas de las herbáceas nativas más conocidas que podemos reproducir así son la aromática marcela (Achyrocline satureioides), el ñil ñil (Acmella decumbens), varias verbenas de distintos colores del género Glandularia (G. dissecta, G. pulchella, G. platensis, G. peruviana) y muchas especies del género Senecio, que suelen tener floraciones profusas de margaritas amarillas, muy buscadas por polinizadores.

Clara Milano