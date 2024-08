Cómo hacer que el patio de tu PH no sea aburrido

Un patio es un bien preciado en la ciudad pero, ¿cómo aprovecharlo para que resuelva necesidades o sume disfrute al día a día? Observamos cómo los usaron a su favor los dueños de diez departamentos de todos los tamaños.

“El cielo es el más monumental patrimonio natural que tenemos en la ciudad”, suele decir el paisajista Fabio Márquez en sus caminatas temáticas por los barrios de Buenos Aires. “Si bien cuando decimos cielo nos viene a la cabeza en primera instancia lo diurno y el color celeste, el más importante momento del cielo es la noche con su espectáculo estelar”. Quizás algo de esa mística es lo que esperamos encontrar cuando buscamos esas codiciadas unidades de vivienda muy típicas de las ciudades argentinas: un PH con patio.

Aprovechar esos espacios no suele ser tarea sencilla. Muchas veces están anulados por diversas capas de construcción, tienen metros acotados y no admiten despliegue, o las viviendas son tan pequeñas que hay que integrarlos como un ambiente más buscando no perder el aire libre. Otras veces, la única tarea es sacarles brillo y apropiárselos. Cualquiera sea el caso, compilamos diez muy bien resueltos para inspirarte a repensar el tuyo, o llenarte de ideas para cuando llegue ese bien preciado.

El poder del color

Los patios de entrada y distribución son de los más comunes en PHs intermedios, porque suelen funcionar para ventilar las unidades hacia el pasillo. En este de Flores, un tono rojo tomate sobre los postigones funciona como el acento perfecto.

Los postigones rojos acentúan los tonos sobrios de este típico patio de entrada y distribución de un PH en Flores. daniel karp

Otro uso inteligente del color: en este patio de entrada en un PH de Palermo, el azul aporta un aire mediterráneo y sirve de telón de fondo para las frondosas plantas.

El piso de baldosa símil terracotta o colonial con juntas anchas pone el contrapunto al tono fresco de los muros. santiago ciuffo

Jerarquía y utilidad

Abrir este PH de Martínez al patio interno fue la idea principal. Clave para su integración: las puertas-ventana y el piso corrido en cemento alisado, que continúa hacia el interior.

El añoso jazmín (planta que se conservó del original) forma una pérgola que perfuma la llegada. Como la seguridad queda a cargo del nuevo portón, se pudieron hacer grandes ventanales al patio. Santiago Ciuffo

“Hoy es el alma de la casa”, dicen el Arq. Federico Vicente y Valeria Barrios, decoradora de Étude Interiorismo, quienes estuvieron a cargo de la reforma.

Escondida detrás de un pequeño muro, al lado de la puerta se ubicó una parrilla y también un box cerrado que aloja el lavarropas, el termotanque y la pileta de lavar. Santiago Ciuffo

Espacio comodín

Este PH en Palermo que funciona como casa y taller fue reformado por el Estudio Alonso-Crippa, y se eleva desde el centro de la manzana con espacios diseñados al detalle. Techar el patio de entrada con vidrio de seguridad permitió sumar metros sin importar el clima, conservando el cielo.

El cerramiento está sostenido por vigas de madera de pino Paraná y tiene un sistema de apertura mediante poleas. Santiago Ciuffo

Aire y luz

Cuando visitó este PH en Colegiales, la diseñadora industrial y dueña de casa María Kon notó que el lavadero tenía un techo de policarbonato transparente, y rápidamente confirmó con una arquitecta que podía convertirse en patio agregando vigas.

Dos torres de hierro del local de decoración "Costado", de la madre de la dueña, sostienen macetas en el patio y platos en la cocina. Daniel Karp

Hacer este patio en el contrafrente fue la clave para darle no solamente luz sino también personalidad a la unidad, de menos de 40 metros cuadrados.

El baño iba a tener una ventana pequeña, pero al confirmar que se podía demoler la pared, optó por un ventanal de vidrio repartido que llega hasta el piso que integra el patio al entrepiso. Daniel Karp

Apertura máxima

Un deslucido PH en Núñez se convirtió en una casita moderna y luminosa gracias a una ingeniosa intervención del estudio Ottone-Victorica Arquitectos. Como el presupuesto era acotado y había que sumar metros sin construir en altura, el viejo techo de chapa del patio de entrada se reemplazó por un cerramiento de aspecto liviano en hierro y vidrio laminado que se puede abrir.

Tres manijas accionan las tres secciones de ventanas pivotantes y una manivela permite abrir el techo. Pedro Yáñez / Estudio Ottone-Victorica

“Nuestro principal desafío fue hacer una estructura que se viera muy liviana, pero que fuera sumamente resistente”, dice el Arq. Diego Victorica, socio del estudio Ottone-Victorica

Con el pie derecho

En este PH en Palermo reformado por el estudio Ideï, la premisa fue lograr espacios de home office para la pareja de profesionales que fueran lo suficientemente diferenciados, pero manteniendo espacios al aire libre. Una intervención clave fue la del patio de entrada, en el que se reemplazaron cerámicos rojos del piso y se pintaron los ladrillos de blanco para que reflejara más luz hacia el interior.

Todos los ojos al piso: granítico en la cocina y calcáreo de base blanca en el patio, para una transición suave. Magali Saberian

Fiel a su origen

Este amplísimo PH en Balvanera sobre el frente de la manzana (que se complementaba con unidades de renta en la unidad posterior) fue reformado por el Arq. Ignacio Montaldo, del Estudio Moarqs. Su patio recrea perfectamente el clima de época con un piso de mosaicos hechos ad hoc, y las aberturas y las columnas de hierro originales.

Estado inicial del patio distribuidor de un gran PH en Barracas reformado por Ignacio Montaldo del estudio Moarqs. Gentileza Ignacio Montaldo

La rosa china, habitante histórica de la casa, fue protegida durante la obra y obtuvo más espacio con la demolición de un pasillo.

Las columnas datan de 1920 y fueron restauradas con todo su ornamento. Sostienen la galería, aunque no la estructura de la planta alta, que es independiente. Daniel Karp

Límites difusos

La jugada más importante en la reforma de este PH de Balvanera fue eliminar el muro que separaba el living del patio: al mover ese límite, se generó uno transparente de hierro y vidrio que se puede abrir por completo trayendo el patio al interior.

Según el sector, el cerramiento de hierro y vidrio tiene puertas plegables o ventanas. Parrilla con frente ciego de chapa pintada de negro. Santiago Ciuffo

La configuración típica del PH con galería les dio la idea de recrear un corredor con la flamante carpintería vidriada

El cerramiento a medida se alinea con las columnas de hierro que descubrieron tras demoler la pared. Durante la obra retiraron el piso calcáreo para restaurarlo y volver a colocarlo. Santiago Ciuffo

Pared verde

“No sé con qué podría reemplazar este lugar”, dice Martín Fileni, diseñador gráfico y dueño de este PH en Palermo. El edificio que lo contiene solía ser una fábrica de zapatos que en 2005 se reconvirtió en seis viviendas con plantas diferentes sin perder detalles de carácter. Aquí, el patio trasero (alejado de la calle) se aprovechó como un tranquilo pulmón lleno de verde.

En este gran PH en Palermo, la vista desde la planta baja termina en un muro que se cubrió con una enredadera de hoja caduca para disfrutar de distintos colores según la estación. Santiago Ciuffo

