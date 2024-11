Reconoció el potencial de una casita inhabitable, la abrió a la luz y le dio una distribución actual

Tomando sus mejores materiales, la arquitecta y dueña de casa hizo una reforma que mejoró mil a uno una vieja casa chorizo de San Isidro.

Laura Saint-Agne

Volvemos a una casa que siempre nos encantó por su claridad e ingenio. Pensar que hasta que llegó la arquitecta Paula Varone, era una casa chorizo en tan mal estado que era inhabitable dimensiona un poco lo que queremos decir. Al margen del estado, tenía todas las contras de la distribución de otra época: las puertas de entrada que se abren al medio del living, las cocinas oscuras y encerradas, el living angosto...

Se sumó un paño fijo (de dimensiones casi idénticas a las de la puerta) que ofrece vista al patio lateral con escalera a la terraza. “Me gustan las aberturas negras, como las que hay en toda la casa, pero dejé este marco de madera natural para destacar la puerta”. Santiago Ciuffo

Paula cambió el lugar de ingreso para que no quedara ni tan expuesto a la calle ni desembocara en el centro del living, pero conservó la puerta original.

Donde antes estaba la puerta de entrada, Paula diseñó un escritorio en petiribí que ejecutó Ramón Argüello y abrió una pequeña ventana para iluminarlo. Santiago Ciuffo

“Buscaba un departamento o un PH para vivir con mi hijo cuando di con esta antigua casa chorizo. La verdad, no se parecía en nada a lo que tenía pensado”, comparte Paula. Se notaba que habría trabajo, pero había puntos importantes a favor: la ubicación le gustaba, la construcción era noble, tenía buenos materiales para rescatar (pisos de pino tea y calcáreos y la bovedilla que tapaba un cielo raso de telgopor, por ejemplo) y las dimensiones eran parecidas a lo que tenía en mente.

Las persianas de madera regulan la luz sin robar espacio; y parecen hechas a imagen y semejanza del piso de pino tea original, pulido e hidrolaqueado. Santiago Ciuffo

“Desde el principio del proyecto, pensé en un ambiente amplio e integrado, donde pudiéramos pasar buena parte del día. Por ese motivo, elegimos pocos materiales que unificaran el estilo de la casa: petiribí y paraíso, azulejos ‘Subway’ en la cocina y los baños, y tonos neutros: lo que nunca cansa”.

"Cuando apareció el ladrillo de barro, no dudamos en dejarlo a la vista. Primero estuvo al natural. Ahora, pintado de blanco, hace todo más alegre y luminoso”. Consola heredada. Santiago Ciuffo

La cadena a la derecha del ventanal es de la persiana metálica. Seguridad de noche y vista sin interrupciones hacia el jardín durante el día. Santiago Ciuffo

A continuación del living se encuentra la cocina. “Puse la viga reticulada como refuerzo. Al principio la pintamos de blanco. Ahora, en negro, tiene cierto aire industrial equilibrado por la calidez de la madera”, revela Paula Varone.

La columna se inserta en la mesada. No era cuestión de que le quitara metros a la superficie de trabajo. Extractor (Ecoclima). Santiago Ciuffo

“¿Por qué no puse alacena? Reconozco que sería útil, pero me gustan los espacios despejados. Si fuera por mí, tendríamos todavía menos muebles”. Lo que no quiere decir que en esta casa no esté contemplada (y mucho) la funcionalidad. Un ejemplo, los bancos, que se esconden debajo de la mesa y se amplía el living.

Suite en planta baja

Placard con frente de paraíso (Ramón Argüello). Cama (Paraná Muebles). Pie de cama y almohadones (MS Deco). En el baño, mesada con pileta termoformada de Arabescato (Revestir). Kimono (Pezkoi). Santiago Ciuffo

La síntesis de materiales continúa con éxito en el cuarto principal. Y la madera llama la atención en los altísimos frentes de placard, un ejemplo de solución arquitectónica que también es aporte decorativo.

Puerta de doble hoja, rescatada de la obra. Silla amarilla de PVC (Kikely). Alfombra (Elementos Argentinos). Santiago Ciuffo

La planta de los chicos

“Cuando empecé la obra, solo íbamos a vivir mi hijo y yo. Luego se amplió la familia y decidimos extendernos a la planta alta, donde están los cuartos de los chicos, el playroom y la terraza. Fue un acierto reservar el piso de arriba para los cuartos de los chicos. Ahora, ese espacio es exclusivo para ellos”.

En el descanso de la escalera se generó un espacio que aprovecharon para un playroom a la medida de las necesidades del hijo mayor de Paula. Alfombras (Elementos Argentinos). Santiago Ciuffo

Con el mismo criterio del cuarto principal, diseñaron un placard con frente de paraíso (Ramón Argüello). Contra la pared y debajo de las ventanas que dan a la terraza ubicaron la cama. Así quedó espacio de juego y para un escritorio.

El piso del baño infantil es de calcáreos recuperados de la obra. Sanitarios (Ferrum). Santiago Ciuffo

Uno de los grandes logros fue la optimización de recursos. Las vigas que estaban abajo se usaron en el nuevo techo de la planta alta.

Lámpara, cuna, silla y mesa de madera (Ramón Argüello). Acolchado (Cuka Estudio). Santiago Ciuffo