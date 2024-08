Construyó una casa de vacaciones en Cariló y terminó mudándose ahí con su familia

Escuchar

Hay un punto en el cual la Pampa comienza a acercarse al océano. El aire se va volviendo salado, la llanura se cubre de arena, y los árboles se amontonan, como tratando de proteger la tierra del viento marino. Justo en esa orilla del continente, entre pinos, acacias y aromos, Majo Firreri colocó la piedra fundamental de lo que sería su futura casa. “Vivíamos en España y compramos un terreno con la idea de tener una vivienda en Argentina. La diseñamos con mi marido y empezamos a construirla desde allá, un gran desafío al que le hicimos frente” recuerda Majo.

Aunque su nombre significa ‘médano verde’ en araucano, esta zona recién fue forestada en la década de 1920, cuando Héctor Manuel Guerrero (heredero de la célebre Felicitas) buscaba fijar las dunas que había en sus campos. Un siglo después, esos árboles ya adultos hicieron lugar para el proyecto con aires mediterráneos que Majo ideó desde Barcelona.

Como parte de ese planteo estético, todas las paredes se integraron con el recubrimiento Blanco Mallorca (Sinteplast), y los pisos se revistieron integramente en Mediterránea Chalk de Ilva Porcellanato. “Mi objetivo era conseguir una cierta neutralidad, para luego poder agregar y jugar con los muebles y objetos sin limitarme por la base” explica Majo.

“Adoro las flores frescas, pero estar en medio de un bosque me da la posibilidad de tener ramas de todos los colores, tamaños y formas. Vivo haciendo arreglos simples que son como parte del paisaje: es cuestión de aprovechar lo que hay alrededor”

“A veces me preguntan: ‘¿cómo puede ser que siempre esté todo ordenado?’. Es simple: hay pocas cosas y están en su lugar. El haber vivido en varios lugares, alquilando temporalmente, me hizo notar que en realidad no necesitamos tanto”.