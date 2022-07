Comer, dormir y pasear en la Quebrada de Humahuaca

Su eje es la RN 9, que acompaña al valle del río Grande desde Volcán hasta Humahuaca. Más allá, hay dos desvíos valiosos: las alturas de Santa Ana y Caspalá, en el camino hacia las yungas del este, y Santa Catalina, el pueblo más al norte del país, portal de acceso a la puna jujeña.

Purmamarca es uno de los clásicos de la Quebrada de Humahuaca. Estrella Herrera

La Quebrada de Humahuaca constituye un patrimonio cultural de 10.000 años. El noroeste conserva en su carácter las costumbres milenarias de su gente; allí conviven en pacífico y llamativo sincretismo los cantos y la música de los sikuris, el culto a la Pachamama, los festejos de carnaval y las ceremonias de Semana Santa; las tradiciones de los pueblos originarios con las pautas que establecieron los españoles después del 1500.

Por todo eso, la quebrada fue declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad en 2003 . La ruta que la atraviesa, la RN 9, es su gran columna vertebral. A su vera, en escasos 130 km, van surgiendo los pueblos por los que hay que pasar: Purmamarca, Tilcara, Maimará y su famosa Paleta del Pintor, Huacalera, Humahuaca, Uquía. Todos ofrecen mucho para ver y hacer.

El viaje en excursión por el día, ya sea desde la capital jujeña o salteña, es una versión posible, pero extenuante. Casi nada llega a conocerse en tan pocas horas. Lo mejor es reservar varios días e ir haciendo escalas a medida que se avanza hacia el norte. Ya fuera de la quebrada, el recorrido puede extenderse hasta la fronteriza y comercial La Quiaca y escaparse desde ahí a la pequeña localidad de Yavi, donde el tiempo parece detenido. Una manera de zambullirse más en el corazón de la cultura andina es salirse del pavimento e hilvanar las rutas de ripio que se desprenden hacia ambos flancos de la RN 9: si se anima, en Santa Ana y Caspalá la afluencia de turistas es escasa y la experiencia bien auténtica. Son pueblos de pastores, más inaccesibles y muchísimo menos instalados dentro del circuito clásico de turismo. Para alojarse es preciso recurrir a modestos hostales o casas de familia. Lo mismo pasa con Santa Catalina y Cusi Cusi, en plena puna jujeña. Si se viaja en verano, habrá que tener en cuenta el estado de las rutas, ya que es la época de lluvias y, cuando los ríos crecen, suelen hacerse intransitables.

En primavera florecen los cardones del Norte. Xavier Martín

Si es la primera vez, lo mejor es contratar un guía que lo lleve. Ofrece varias ventajas: evitará conducir en caminos de altura muy solitarios, sin señal de celular, y en caso de que se apune no estará obligado a seguir al volante. Además, los buenos profesionales llevan, por lo general, un tubo de oxígeno que resulta santo remedio cuando el mareo no cesa. Si se lanza al ruedo en vehículo propio y no cuenta con doble tracción, ayudará mucho un auto alto, y tener en cuenta que las estaciones de servicio están siempre sobre la ruta 9 (en los pueblos puede haber proveedores, pero también es común que falte). Un bidón extra de combustible, doble auxilio, abrigo, agua y algo de comida pueden hacer la diferencia entre un inconveniente menor y una experiencia penosa si lo sorprende la noche a 4000 m de altura.

PURMAMARCA

RN 52 Km 3,5. T: (388) 490-8080

Pionero en la hotelería boutique de la quebrada, cuenta con 18 habitaciones, una suite con hidromasaje, y una casa con dos habitaciones dobles, dos baños y sala de estar. Es célebre su restaurante comandado por el chef Sergio Latorre que investiga los ingredientes de la cocina andina desde el año 2000.

La cocina de Manantial del Silencio es uno de los valores agregados del lugar. Estrella Herrera

RN 52 Km 5. T: (11) 6478-0863

Dos casas para cinco personas cada una, donde reina la madera, la piedra y el adobe, y los tejidos de colores vivos. Cada una posee dos cuartos (uno con cama matrimonial, el otro con tres individuales), ambas con baño. Tiene patio y parque, galería con parrilla, cocina equipada, hogar a leña y ventanales con increíbles vistas a los cerros. Hay casero.

Sarmiento esq. Lavalle. T: (388) 433-6144

Si se viaja en familia o en grupo, otra excelente opción a 100 metros de las plaza principal: cuatro prolijos departamentos tipo loft decorados con buen gusto que pueden alojar hasta cinco personas cuentan con baño privado, TV satelital, wifi, aire acondicionado y cocina completa.

El Mesón

Belgrano s/n. T: (381) 644-7191. IG: @elmesonok

Restaurante de ocho mesas a cargo del chef jujeño Juan Manuel Chañi. Funciona en una antigua casa del centro del pueblo. En la carta se destaca el guateado, un método de cocción ancestral que consiste en cocinar una pieza de carne envuelta en barro varias horas. Planea ofrecer un menú degustación de diez pasos. Sólo cena.

SALINAS GRANDES

Las Salinas Grandes cautivan a los visitantes. Xavier Martín

T: (11) 6033-7460. Precios altos

Glamping de lujo con un domo central y cuatro domos geodésicos decorados en estilo norteño. Permiten alojar hasta diez personas en el entorno agreste de las Salinas Grandes. La flamante propuesta fue inaugurada en noviembre de 2021, y recibe en versión all inclusive. Emplazado directamente sobre la salina, ofrece experiencias de dos y tres noches, además de almuerzos gourmet en su restaurante abierto al público con previa reserva.

HUACALERA

RN 9 Km 1790. T: (388) 581-3417. Precios altos

Sobrio por fuera, un estallido de colores estridentes por dentro. De estilo neocolonial, fue construido en los años 40 y se reacondicionó por completo. Sus 30 habitaciones combinan muebles clásicos con colores y objetos de diseño, y arte en los espacios comunes. Restaurante de platos andinos con toques modernos, abierto al público.

El bar es un plus en el Hotel Huacalera. Estrella Herrera

Campo Morado

RN 9 Km 1789. T: (3876) 66-8931. IG: @campomoradohotel

Acogedora posada de decoración rústica atendida por su dueña, Alicia Palacio. Son cinco habitaciones con terracita privada, y un precioso patio central. Ofrece cena casera a los huéspedes que reservan con antelación. Organiza paseos guiados, visitas arqueológicas y encuentros de tejido con artesanos locales.

TILCARA

T: (388) 495-5525/ 417-8723. Precios altos

Hotel boutique con piscina, en el corazón de Tilcara. Ofrecen desayuno buffet casero, spa y restaurante propio.

Próspero Nieva s/n. T: (388) 495-5537

En una zona alta de Tilcara, una propuesta que arrancó en 2008 con dos cabañas y se convirtió en un hotel boutique con restaurante, flamante área de relax y una bodega con viñedos propios en Huichaira. Enormes e impecables habitaciones dobles y triples, con terraza propia y vista a los cerros. Tienen capacidad para cuatro en las cabañas.

T: (388) 747-0798

A tres cuadras de la plaza principal de Tilcara, cuentan con nueve habitaciones construidas con adobe y piedra, techos de caña y barro, y decoración norteña. Cada habitación tiene una terraza y reposeras, donde se puede pedir el desayuno. Hay quincho para uso de los huéspedes, dos asadores y vajilla. 88 495 5017

El Patio

Gral. Lavalle 352. T: (388) 576-3932. IG: @elpatiotilcara

No hay carta, es cuestión de dejarse sorprender. Ana Laura Ponce y su staff sirven cinco platos por día, con impronta de abuela y toques modernos. Puede ser un ragú de vegetales (maíz mote, cebolla, tomate y papa verde) con albóndigas de quinoa, o una espléndida humita de olla. De miércoles a lunes, mediodía y noche.

Comer en El Patio es toda una experiencia. Estrella Herrera

El Nuevo Progreso

Lavalle 351. T: (388) 456-7271. IG: @elnuevoprogreso

Una síntesis entre cocina y arte propone este restaurante donde su propietaria y cocinera, Florencia Rodríguez, propone platos originarios con personalidad: picantes de pollo y de lengua, sopas y comidas ancestrales de olla. Los cuadros del salón son obra de su marido y aportan color y calidez.

T: (388) 408-8000

Senderismo con llamas, que acompañan a los viajeros cargando el equipaje. Se pueden hacer circuitos de unas pocas horas o de más de un día, o solo visitar el corral.

Las llamas son protagonistas excluyentes en los paisajes norteños. Estrella Herrera

T: (388) 407-5977

Experto y profundo conocedor de región, Santiago Carrillo es guía y propone recorridos a medida por toda la Quebrada de Humahuaca y la puna, con traslados en vehículo 4x4 y la organización de todas las excursiones. Es ideal aventurarse con él a todos los parajes más allá de la RN 9.

MAIMARÁ

RN 9 Km 1776. T: (388) 473-1918

Donde los jujeños han cultivado tradicionalmente hortalizas y flores, en las márgenes del río Grande y a los pies de la Paleta del Pintor, la bodega Fernando Dupont elabora vinos únicos con la tipicidad que proporcionan los 2500 metros sobre el nivel del mar. Fue el primer proyecto vitivinícola de la Quebrada de Humahuaca. Realizan visitas guiadas.

T: (388) 332-2229

Museo de fotografía argentina que inauguró el fotógrafo Lucio Boschi en la quebrada de Huichaira con el objetivo de devolverle a la Quebrada todo lo que esta tierra le dio en imágenes. Está ubicado a 4 km de la RN 9, por camino de ripio.

YAVI

RP 5, esq. Av. Senador Pérez. T: (388) 549- 0380

Acogedor hotel atendido por sus dueños, Gustavo Gaspar y Silvia Aluffi. De gruesas paredes de adobe, techos de barro y paja, y cielorrasos de cañas ceñidas con tiento de llama, tiene ocho habitaciones dobles que dan todas a un patio central. Preparan comida caseras para huéspedes.

Tika es una invitación a sentirse como en casa. Estrella Herrera

CASPALÁ

Pueblo Viejo

T: (388) 404-1569

Cipriano Quipildor, rico en anécdotas e historias, dispone a pasos de la plaza principal de cuatro habitaciones dobles con dos baños compartidos. Sirve desayuno.

SANTA ANA

La Petrona

T: (388) 468-0394

Petrona Luere fue una de las primeras en trabajar en turismo rural comunitario, y acondicionó su vivienda para ello. Puede alojar hasta 20 personas repartidas en seis habitaciones, con baños compartidos entre los huéspedes. Ducha de agua caliente e internet. Tiene, además, un salón para desayunar.

SANTA CATALINA

Hostal Don Clemente

T: (387) 455-1841

Atención esmerada por parte de Felisa Solís en este hospedaje clásico de la puna. Ofrece ocho buenas habitaciones, algunas con baño privado, otras para compartir. Calefacción, wifi para huéspedes, desayuno y cena, además de consejos acerca de qué hacer en los alrededores. Se preparan viandas para los paseos diarios.

Felisa Solís es anfitriona en el Hostal Don Clemente. XAVIER MARTIN

CUSI CUSI

Hostal El Rincón de Cusi

T: (388) 415-4762

La única opción de alojamiento en Cusi Cusi tiene ocho sencillas habitaciones simples, dobles y triples, algunas con baño compartido, otras con baño privado. Incluye desayuno, servicios de comedor y visitas guiadas por la zona de la mano de su dueño, Rubén Quispe.