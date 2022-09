Dakar criollo: En moto y de a muchos por las rutas argentinas: 3 opciones para experimentar la tendencia

Los amantes de las motos de aventura sueñan con la libertad y las posibilidades de viajar sin ataduras. Pero no siempre es fácil encontrar compañeros de ruta. A veces la pareja no es tan fan de las motos o no se tienen amigos con la misma calidad de vehículos, capaces de soportar un viaje largo e intenso.

Recorrer paisajes increíbles del país en moto: tendencia en alza de varias empresas del rubro.

En los últimos años se gestaron distintos emprendimientos que organizan viajes grupales en moto por las más diversas rutas y caminos del país. Al igual que las motos de sus clientes, ofrecen aventura y lujo en partes iguales: la premisa es embarrarse, pero también comer rico, conocer paisajes increíbles y seguramente hacer nuevos amigos.

1. TiendaMoto Argentina Tour

Un all inclusive en versión “motoquera”

TiendaMoto organiza TiendaMoto Argentina Tour, con un recorrido de 6 días y 5 noches en el norte argentino.

Con un local de 600 m2 en Puerto Madero, TiendaMoto es un emprendimiento con larga data en esta industria, donde comenzó en 1998. Por eso, la suya es una clientela fiel que disfruta tanto de la asesoría en la venta (y posventa) como de la camaradería que se forma entre quienes comparten esta pasión. Fueron esos propios clientes los que comenzaron a reclamar que Peto Gatti, el dueño, organizara algún viaje.

El pedido fue respondido con la creación de TiendaMoto Argentina Tour, inaugurado a principios de este año. La propuesta es de 6 días y 5 noches en el norte argentino, y el recorrido total es de 850 kilómetros. La razón de esta distancia y tiempo es que el viaje comienza en avión, llegando a San Miguel de Tucumán, donde un transfer busca a los viajeros para trasladarlos a la ciudad de Monteros. Allí se los equipa con una Honda XR190, un modelo de moto elegido especialmente para disfrutar la adrenalina de los caminos de cornisa, ripio suelto y arena, que se complicaría con otros más grandes. “Tampoco permitimos que cada uno traiga la propia porque se pensó para que sea un paseo, y no queremos que haya diferencia por velocidad y manejo”, explica Gatti. La comodidad de no “gastar” las motos personales también es un gran aliciente del programa.

En cuestiones de comodidad, este circuito tiene todo pensado: un vehículo de apoyo acompaña el trayecto con un trailer, para llevar bolsos, bidones de nafta y herramientas, y para asistir cuando haga falta en cada paso de los 150 kilómetros que se recorren a diario. Además de la moto, el tour incluye los hoteles, las comidas (elegidas para ensalzar la gastronomía típica del NOA), el combustible y los aéreos.

El recorrido incluye paisajes como las Salinas Grandes de Jujuy y el punto más alto de la ruta 40, Abra del Acay, a 4.950 metros sobre el nivel del mar.

El recorrido cubre Tucumán, Salta y Jujuy, llegando hasta el punto más alto de la ruta 40, a 4.950 metros sobre el nivel del mar, el Abra del Acay, y pasando por paisajes para el recuerdo, como Cafayate, Cachi, Purmamarca, Tilcara y San Antonio de los Cobres. El regreso, absolutamente liviano, es desde Jujuy. “Preparamos un all inclusive en el mundo de las motos”, se enorgullece Peto, que cuenta que eligió el norte por el poco tránsito y por la sensación, dadas las vistas, de estar haciendo un mini Dakar.

¿Las condiciones para el viaje? Tener licencia de conducir moto tipo 50-300 cc al día, con un nivel de conducción avanzado o intermedio y gozar de buena salud, para evitar descompensaciones por la altura. Por toda esta experiencia, el precio ronda los $400.000 en base doble, y hay fechas de salida desde septiembre hasta fin de noviembre.

Contacto: tiendamotoargentina@gmail.com. WhatsApp: +549114-940-6733. Instagram: @tiendamoto.argentinatour.

2. R40 Moto

Descubrir los secretos argentinos en dos ruedas

El próximo viaje de R40 Moto enhebrará la Cordillera desde San Martín de los Andes hasta Ushuaia, cruzando también a Chile.

Para María Casares y Crhistian Austin, el nacimiento de su emprendimiento R40 Moto tiene que ver con la unión de dos pasiones: la de viajar y la de las motos, que además se combinan especialmente bien en el escenario de los paisajes de Argentina. “También nos encanta ser anfitriones y mostrar los secretos del país a nuestros clientes”, relata María, dejando entrever que muchos de ellos son extranjeros. Si bien no pueden identificar un perfil particular de viajeros, sí apuntan a un target socioeconómico alto y exigente. Un rasgo interesante es que de a poco se van sumando cada vez más mujeres, tanto como pilotos al mando de su moto como pasajeras.

El próximo viaje en carpeta dentro del país enhebrará la Cordillera desde San Martín de los Andes hasta Ushuaia, cruzando también a Chile en distintas ocasiones durante el recorrido. La premisa es visitar los sitios más emblemáticos de la región sobre el disfrute de las dos ruedas. Las motos utilizadas son las propias de cada viajero, pero la organización se ocupa de trasladarlas hasta el punto de inicio del circuito y luego las retorna a su lugar de origen al finalizar el viaje. El cliente se traslada en avión para mayor comodidad.

“Los itinerarios están armados con mucho cuidado combinando un cierto grado de dificultad, la belleza escénica, que las rutas sean divertidas para conducir en moto y que durante el recorrido tengamos infraestructura para poder comer y dormir muy bien”, relata Austin.

En los viajes se recorren unos 250 o 300 km diarios, con tiempo para disfrutar los paisajes y para llegar a los destinos al inicio de la tarde y así también conocer el lugar.

Entre otros puntos, les interesa poder ofrecer una buena y variada muestra de la gastronomía de la región, y por eso buscan propuestas de chefs jóvenes y locales que le den una vuelta de tuerca a las tradiciones. Se recorren unos 250 o 300 km diarios, pero con prudencia y tiempo para disfrutar los paisajes, colores y climas. En general, se intenta llegar a los destinos al inicio de la tarde para aprovechar también los servicios y amenities que ofrecen los hoteles, así como descansar y conocer los pueblos o ciudades en los que se pase la noche.

Por esta “experiencia premium con excelente gastronomía y la mejor hotelería disponible”, en base pensión completa y base single, incluyendo el alquiler de motos cuando hace falta (sobre todo en el caso de extranjeros) y todos los servicios del equipo de apoyo, ronda entre los 600 y 800 dólares diarios. De todos modos, varía dependiendo el destino y la cantidad de días. “Cuando nos dejan mostrarles los secretos de cada provincia, la experiencia se vuelve única e irrepetible, un viaje que permanecerá en la memoria para siempre”, describen los creadores.

Contacto: www.r40moto.com, info@r40moto.com, +549112-714-3584. Instagram: @r40moto.

3. Adventure Rally Raid

Al mando de un piloto experto

La experiencia del Adventure Rally Raid está destinada a usuarios de motos Big Adventure (+350cc) y busca que los participantes vivan una aventura desde el primer al último día.

Desde hace más de 35 años, Andrés Memi es un piloto vinculado al mundo de la moto. Participante de varios Rally Dakar, ya en el primero que incursionó se imaginó haciendo ese mismo recorrido pero con amigos, disfrutando de los paisajes sin la presión de la competencia, como una gran aventura. Hasta que un día decidió que era momento de darle forma a esa idea, y habló con su amigo de la infancia Pablo Cánepa, quien se dedicaba a producir eventos. En conjunto desarrollaron la idea de un viaje soñado en dos ruedas, entendiendo que había muchas personas amantes de la moto que deseaban viajar por el país sin ocuparse de nada más que ir y disfrutar en lugares en los que resultaría imposible acceder sin organización. Y así, buscando satisfacer todas estas necesidades, nació el Adventure Rally Raid, donde Memi es director deportivo y Cánepa productor general.

La experiencia está destinada a usuarios de motos Big Adventure (+350cc) y tiene como objetivo principal que los participantes, todos pilotos amateurs divididos en equipos, vivan una aventura con un gran nivel de organización y seguridad. “No es una competencia y tampoco es necesario ser un experto en conducción off road para participar”, explican.

Mientras las ediciones anteriores se llevaron a cabo en Catamarca y Mendoza, la próxima será del 7 al 11 de noviembre en Río Negro, comenzando en Viedma y visitando puntos como Las Grutas, Playas Doradas y San Antonio Este, una zona turística en creciente expansión.

El cuidado en la experiencia incluye hasta helicóptero de rescate y ambulancias 4x4.

La travesía incluye el traslado de las motos de ida y de vuelta, alojamiento en hoteles de categoría y una noche de campamento, todas las comidas con bebida incluida, y un enorme abanico de cuidados: rastreo satelital de los equipos, ambulancias 4x4, helicóptero de rescate, 7 marshalls que supervisan, un taller/gomería móvil, 2 guías pilotos profesionales y vehículos de logística y asistencia.

Este año además sumarán uno adicional eco-friendly, destinado a recoger cualquier residuo que haya en el camino, generado o no por los participantes. Por todo este despliegue, el costo es de US$2500 por persona, y solo excluye el traslado del participante hasta el lugar de la aventura.

La próxima edición del Adventure Rally Raid será del 7 al 11 de noviembre en Río Negro, comenzando en Viedma y visitando puntos como Las Grutas, Playas Doradas y San Antonio Este.

Los perfiles de los participantes son muy variados, no solo en edad o profesión sino en experiencia de conducción. “Viene gente joven y gente grande, han participado padres junto a sus hijos, y en la edición 2021 participó la primera mujer”, cuentan. Esto los impulsó a redoblar esfuerzos y armar un equipo femenino completo, que ya está preparándose para hacer frente a la costa patagónica en dos ruedas.

Contacto: motoadventurerallyraid@gmail.com, WhatsApp +549114-424-6085. Instagram: @adventurerallyraid.