Cada vez existe más conciencia del peligro para la vida que pueden representar los autorretratos y algunos destinos están tomando medidas al crear zonas libres de selfies o “killfies” (selfies que matan).

Entre 2008 y 2021, 379 personas en todo el mundo perdieron la vida por tomarse la foto ideal, según reveló un estudio publicado por el Journal of Travel Medicine. Según el reporte, la mayoría de las víctimas fueron hombres jóvenes y, principalmente, sus decesos estuvieron vinculados con caídas, trenes y ahogos . ¿Qué pueden explicar estos comportamientos riesgosos? Conocido como PIGU (Problematic Instagram Use o Uso Problemático de Instagram), este fenómeno describe un tipo de adicción a internet común entre adolescentes y adultos jóvenes, según un estudio de la National Library of Medicine. Cuando el capital social está vinculado a métricas observables (como los “me gusta” y los comentarios en las redes sociales) y deja de limitarse al círculo cercano, la meta para la aprobación social se vuelve más extrema y global. Así, las personas con PIGU suben imágenes riesgosas a la red para obtener “me gusta” como un sustituto de lograr aceptación y popularidad.

Ya no se podrán tomar selfies en ninguno de los parques de Disney, Florida.

Para contribuir a evitar este tipo de accidentes, algunos destinos optaron por crear zonas donde tomarse fotos a uno mismo está prohibido. Hace unos años, tanto Nueva York como California prohibieron por ley tomarse selfies en zoológicos y áreas donde podría haber animales salvajes peligrosos de fondo .

Lo mismo hicieron las autoridades del Parque Nacional Real de Sydney para evitar más accidentes de turistas en la Wedding Cake Rock, una imponente formación rocosa de arenisca. A pesar de que está rodeada por una valla de 1,6 metros de altura, muchas personas la trepan y arriesgan sus vidas para pararse sobre la roca. De hecho, en 2014, un turista francés murió cuando parte del acantilado se derrumbó debajo de él. Después de haber emitido más de 13 multas de hasta 3.300 dólares a personas que ignoran la señalización , las imágenes de personas en la Wedding Cake Rock con el hashtag #weddingcakerock continúan apareciendo regularmente en Instagram.

Una peligrosa selfie en un rascacielos en Dubai. Shutterstock - Shutterstock

El fantástico mundo de Disney World también tuvo que tomar cartas en el asunto. Después de que un hombre perdiera sus manos el la mítica Space Mountain por tomarse una selfie, de que otro visitante sufriera graves hemorragias por golpearse con su teléfono en la cara mientras se autorretrataba en Animal Kingdom, y tras registrar más de 500 lesiones relacionadas con selfies durante 2022, el parque tomó la decisión de prohibir las selfies. Quienes incumplen esta regulación que vela por la seguridad de todas las personas que visitan el parque, son invitados a abandonar las instalaciones.

Recientemente, las playas de Goa, en India , también se sumaron a esta medida después de que los guardavidas declararon haber rescatado con éxito a 392 personas de incidentes de ahogamiento durante el año 2023. Sin embargo, no todos tuvieron la misma suerte. Una selfie resultó fatal cuando cuatro personas, incluidos tres menores, se ahogaron en la playa de Querim al trepar a las rocas cerca de la orilla para tomarse fotos y ser derribados por una ola .

El palacio de Versalles también restringió las selfies. Christophe Ena - AP

Portofino también se sumó a la lista. Este pintoresco destino costero en el norte de Italia se volvió tan turístico que sus 400 habitantes llegan a convivir con hasta más de 10.000 turistas. Esto hizo que el alcalde de la ciudad tomara como medida declarar algunas áreas como “zonas sin esperas”, para evitar la congestión en sus estrechas callecitas y el caos que causan los turistas al obstruir el tráfico para fotografiarse. En consecuencia, hasta el mes de octubre, las personas que estén merodeando mucho tiempo para tomarse una selfie se arriesgan a ser multadas con 270 euros .

Unas visitantes se toman una selfie en la Torre Eiffel con vista a la ciudad de París Michel Euler - AP

Si bien las multas y las advertencias son la vía que las autoridades de varios lugares están implementando para evitar más muertes o daños, algunas instituciones, como la Universidad de Nueva Gales del Sur, en Australia, sugieren que las selfies peligrosas sean tratadas como un riesgo para la salud pública . Argumentan que tomarse selfies es parte normal de la vida cotidiana de millones de personas, como también existen personas que andan en bicicleta sin cascos o consumen alcohol en exceso. Al catalogarlas como una cuestión de salud pública, entran en juego la educación y la prevención. Y, sostiene, la tecnología puede ayudar a crear mensajes personalizados al geolocalizar a las personas que se encuentran en lugares riesgosos para tomarse autorretratos, enviándoles una alerta de seguridad en tiempo real.

No-selfie zones

18 lugares donde ya no podrás tomarte selfies:

1) Disney World, Estados Unidos

2) Torre de Londres, Inglaterra

3) Wedding Cake Rock, Parque Nacional Real de Sydney

4) Puerto de Portofino, Italia

5) Playas de Goa, India

6) La Meca, Arabia Saudita

7) Zoológicos de Nueva York, Estados Unidos

8) Playa de Garoupe, Francia

9) Palacio de Versalles, Francia

10) Capilla Sixtina, Vaticano

11) Taj Mahal, India

12) Corrida de toros en Pamplona, España

13) Lago Tahoe en California, Estados Unidos

14) Casa de Ana Frank, Países Bajos

15) Acrópolis, Grecia

16) Mezquita Azul, Turquía

17) Con geishas en Kioto, Japón

18) A bordo de los trenes de la West Japan Railway Company, Japón