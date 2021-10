10 looks inolvidables de Carrie en Sex And The City

Desde la secuencia de apertura hasta cada uno de sus variados outfits a lo largo de las temporadas, Carrie Bradshaw fue siempre un ícono de la moda. Y la persona responsable de esto fue Patricia Field, diseñadora de vestuario de la serie y quien creó algunos de los looks más inolvidables de la pantalla chica.

Mientras esperamos el estreno de “And just like that...”, el spin-off de Sex And The City que llega a HBO Max el próximo diciembre, recorrimos parte del armario de la brillante columnista y elegimos nuestros 10 looks favoritos.

10. SU TUTÚ ROSA

Foto: HBO Max

Hayas visto o no la serie, seguramente conozcas este outfit. Oficialmente el primer look de Carrie en la ficción, en realidad el personaje solo lo utilizó en los títulos de apertura y los creadores se animaron a traerlo de regreso en una de las películas ¿El chisme? Patricia Field confesó que lo encontró en un cajón de descuentos y lo pagó solo 5 dólares.

9. VESTIDO ESTRATÉGICO

Foto: HBO Max

Siguiendo el tono de los rosas claros, si sos muy fanática de Sex and The City vas a reconocer este vestido: es el que usó Carrie cuando empezó a enamorarse de Jack Berger (Ron Livingston). Acostumbrados a verla con ropa ceñida al cuerpo, la elección de esta prenda tiene una razón práctica: la producción necesitó ocultar el embarazo de Sarah Jessica Parker.

8. UN POCO DE CYNDI LAUPER Y MUCHO DE MADONNA

Foto: HBO Max

Mientras que los 80 es -para muchos- una década que mejor olvidar, no hay dudas que su moda se caracterizó por ser súper llamativa, de colores brillantes y con un mix de texturas. Así lo muestra este look de la joven Carrie Bradshaw, el cual se convirtió en un homenaje a Madonna y que también tuvo algunos toques del excéntrico look de Cyndi Lauper.

7. COWBOY AL ESTILO CARRIE

Foto: HBO Max

Antes de The Affair, los Hampton eran sinónimo de un doloroso encuentro en Sex and the City: lugar en donde Carrie ve a Big (Chris Noth) con Natasha por primera vez ¿Cómo estaba vestida? Sombrero de vaquero, pollera a rayas tiro bajo y un top tipo tubo simil piel de serpiente.

6. MARCAS REGISTRADAS

Foto: HBO Max

A lo largo de la serie, hay varios ítems que conformaron la identidad visual de Carrie. Sin duda uno de ellos son las flores over-sized que empezó a utilizar en la segunda temporada y que rápidamente se convirtieron en su marca registrada. Con diferentes outfits (más o menos formales), ésta de color violeta también está relacionada con un romance en particular: la lucía la primera vez que vió a Aidan Shaw (John Corbett).

5. HECHO PARA SER MOJADO

Foto: HBO Max

Parte de la colección Resort 2001 de Richard Tyler, la producción adquirió dos de estos vestidos florales midi. Es que -recuerden- Carrie termina cayéndose en el estanque de botes de Central Park mientras tenía una cita con Big. ¿El dato? Uno de estos dos vestidos se vendió con fines benéficos en 2001 y el otro se donó a los Museos Victoria de Australia.

4. EL VESTIDO DE LA VENGANZA

Foto: HBO Max

Definido por el fandom como el “vestido de la venganza”, es el look que Carrie luce al cruzarse a Big después de su fiesta de compromiso. Con un interesante escote y un largo por sobre la rodilla, es el icónico momento en donde el personaje cita algunas líneas del diálogo de “The Way We Were...”.

3. EL CINTURÓN

Foto: HBO Max

Inolvidable no siempre es fantástico ¿Verdad? Pretendiendo estar organizando un casamiento gay, el vestuario de Carrie se robó la atención de este episodio. Con una camisa rosa tipo top y una pollera tiro bajo, un cinturón en forma de tiara cruza la panza de la actriz.

2. EL VESTIDO DIARIO

Foto: HBO Max

De John Galliano, este vestido hizo dos apariciones en Sex and the City y convirtió a Sarah Jessica Parker en la embajadora del diseñador. Al cuerpo y con un corte irregular, completaron el look las infaltables sandalias altas.

1. EL GRAN PLANTÓN

Foto: HBO Max

El mante de Carrie durante la última temporada, Aleksandr Petrovsky (Mikhail Baryshnikov) este personaje es recordado por una única cosa: dejar plantada a la protagonista. Luciendo un vestido de fiesta enorme, no es la primera vez que él la deja esperando pero sí una de las más tristes. Verla toda arreglada y así de triste, dejó toda una impresión entre los fanáticos de la serie.