Anna Sophia Robb. ¿Qué es de la vida de la actriz que nos sorprendió como la joven Carrie Bradshaw en el spin-off de Sex and the City?

Cuando en 2013 leímos sobre “The Carrie Diaries”, no solo era inimaginable el regreso de la serie ícono de HBO, sino que también resultaba extraño estar pensando en un spin-off de una de las ficciones que abrió la puerta a la mirada de género en las narrativas televisivas.

Con tan solo dos temporadas y, podemos decirlo, una historia que estaba lejos de la innovadora “Sex And The City”, esta ficción sí fue una plataforma increíble para enamorarnos para siempre de Anna Sophia Robb a quien -muchos de nosotros- conocimos en su papel de “Charlie and the Chocolate Factory” . Es que su joven protagonista se lucía en cada una de sus escenas por su gran talento y ya demostraba que sería dueña de una carrera brillante.

Actriz, modelo y cantante, Anna Sophia Robb es lo que la industria norteamericana considera como “celebrity infantil”. Es que con tan solo 11 años debutó en la mundo del entretenimiento, y participó de muchísimas películas y serie de televisión con roles secundario. En 2007, gracias a su trabajo en “Bridge to Terabithia”, fue reconocida con dos Young Artist Awards y a partir de ahí su carrera no dejó de crecer.

Originaria Denver (Colorado), nació en el seno de una familia que nada tenía que ver con la actuación: su mamá es diseñadora de interiores y su papá arquitecto. Educada en casa, sus primeras tablas fueron en obras de la iglesia a la cual asistía con sus papás. Con apariciones en distintas publicidades (¡Fue una niña McDonald’s!) su paso universitario sí fue algo más tradicional y estudió en la prestigiosa New York University.

Además de romperla en “Dr Death”, su último estreno seriéfilo, este 2021 trajo otra noticia hermosa para Anna Sophia: en septiembre la actriz confirmó el compromiso con su novio Trevor Paul y lo hizo a través de un divertido posteo en su cuenta en Instagram.

“Dr. Death” una historia real que te pone los pelos de punta

Después de romperla en “The Act”, la serie protagonizada por Joey King y Patricia Arquette, Anna Sophia Robb vuelve a lucirse en “Dr. Death”. Miniserie ya disponible en StarzPlay que lleva a la pantalla chica una historia real: la ficción cuenta la historia de Christopher Duntsch, un cirujano que fue detenido por la justicia norteamericana al descubrir que amputaba a sus pacientes.

¿Cómo te involucraste con un proyecto como “Dr Death”?

Anna Sophia Robb. Cuando me mandaron el guion, solo tuve acceso a una parte de la serie. Entonces mi representante envío mi audición al equipo y yo, realmente, amé esa primera escena que tuve la posibilidad de hacer. Mi personaje es muy apasionada con lo que está haciendo y tiene una gran confianza en sí misma. Es -de verdad- un personaje bastante inusual porque cuando pensamos en una abogada defensora, tenemos esta imagen de alguien con cierta estructura que simplemente va detrás del acusado. En el caso de Michelle, su principal foco son las víctimas, los pacientes, y conseguir justicia para ellos, además de que tiene un espíritu muy positivo y es muy humana. Así que al leerla me resultó un personaje único, alguien a quien realmente quería traer a la pantalla, así como honrar todo el trabajo que ella hizo en este caso.

Como actriz ¿cambia en algo que “Dr Death” esté basado en una historia real? ¿Es tu acercamiento diferente?

Anna Sophia Robb. En lo personal creo que, cuando la historia está basada en personas reales, hay otro nivel de compromiso; quería que mi trabajo sea lo más auténtico posible. Tuve la posibilidad de conocer y charlar con Michelle Shughart, me permitió entender su perspectiva, sus objetivos y cómo ella veía el caso. Esto fue muy importante para mí porque me permitió construir al personaje siendo muy fiel a la persona real; eso se sintió más como una colaboración entre algo real y tangible y la serie.

Imagino que conocerla debe haber sido increíble ¿De qué charlaron? ¿Qué cosas te contó que fueron importantes para vos a la hora de construir tu personaje?

Anna Sophia Robb. Una de las cosas que le pregunté fue por qué quiso convertirse en abogada. Y, algo que me resultó gracioso, fue que ella un poco ‘cayó’ en la profesión. Pero para este caso en particular, me contó que la fascinó porque había un gran desafío por delante ¿no? No se trataba de un caso simple, algo con lo que normalmente te encontrás. Su motto es “Hacer lo correcto”, así que nunca se trató de ‘Poner personas detrás de las rejas’, sino de entender qué significa la justicia. Las víctimas recibieron una condena de por vida debido a lo que él les hizo, así que Christopher Duntsch también debería recibir una condena perpetua.

Aunque cada vez sucede con más frecuencia, no deja de ser noticia tener series de televisión -entre sus directores- hay una mayoría de mujeres ¿Cómo es esto para vos?

Anna Sophia Robb. Estamos muy orgullosos de nuestro equipo de directoras. No creo que haya una diferencia en el set, pero sí está este sentimiento de “Por fin las mujeres estamos representadas detrás de cámara”. Sé que para Patrick Macmanus, el creador de la serie, tener a este equipo era fundamental porque se trata de un show con una fuerte impronta masculina ¿verdad? Y era importante tener un balance.

Hace muy poquito estuviste en “The Act”, otro drama criminal basada en hechos reales ¿Por qué pensás que este tipo de historias tienen un impacto tan grande en la audiencia?

Anna Sophia Robb. Hay algo de curiosidad. Hay un crimen que sucede y las personas quieren saber el cómo y por qué. En este caso nos encontramos con dos series que involucran al sistema médico, pero creo que hay algo de ‘percepción’ versus ‘realidad’ en ambas historias. Cosas horribles suceden cuando las personas incorrectas están a cargo, y pienso que eso es una crisis real y un pensamiento que da un poco de miedo ¿Está la persona a cargo pensando en el bien de todos o solo en su propio beneficio?