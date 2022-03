Amanda Seyfried habla sobre los desafíos interpretar a Elizabeth Holmes, la joven que prometió cambiar el mundo y terminó en la cárcel por estafas multimillonarias

Gracias a los diferentes reclamos de los movimientos feministas -y a pesar de que todavía existe un largo camino por recorrer- podemos decir que el universo del entretenimiento no hizo oídos sordos y algunas puertas se empezaron a abrir para producir historias desde la diversidad. Ya sea en los equipos técnicos como los roles que se les ofrecían a las actrices, de a poco empezamos a ver ficciones centradas en personajes femeninos empoderados, líderes, dueñas de sus propios destinos y con problemáticas que las tenían como centro (y no como accesorios).

Sin embargo, no fue hasta hace muy poco que también se les permitió ser malas . Alejándonos de aquella romantización de la mujer que “todo lo puede”, nos encontramos con narrativas sobre mujeres villanas, egoístas, asesinas, estafadoras o dispuestas a todo por lograr lo que desean. Es decir, comenzamos a ver que a la mujer se le permitía el espectro de emociones completo, y no tan solo aquellas emociones y características positivas, maternales y angelicales .

Como parte de este movimiento es que encontramos a The Dropout , una miniserie de Star+ que se cuenta el caso real de Elizabeth Holmes. La joven norteamericana que prometió que cambiaría el mundo de la medicina pero que el final de su historia fue mucho menos prometedor: la encontraron culpable de estafas financieras y fue condenada a varios años de cárcel.

Amanda Seyfried como Elizabeth Holmes. Foto: Michael Desmond/Hulu Michael Desmond

En exclusiva, OHLALÁ! tuvo la oportunidad de charlar con Amanda Seyfried sobre los desafíos interpretar a Elizabeth, qué fue lo que la enamoró de The Dropout y qué haría si alguna vez se cruza a la verdadera Holmes.

Antes de involucrarte con la serie, ¿cuánto sabías del escándalo protagonizado por Elizabeth Holmes? ¿Sentís que hay algo que hayas aprendido sobre ella durante el proceso de construir al personaje?

Amanda Seyfried. ¿Sabés? Exploramos su persona desde todos los puntos posibles y la escritura de Elizabeth Meriwether -que intentó completar con imaginación los huecos que tenemos de eso que sabemos que realmente pasó- es tan considerada, tan comprensiva, tan de “dar y perdonar”. Pero también es dura, realista y posible... Así que mientras aprendo eso que yo creo que pasó y exploro las posibilidades, también tengo que confesar que no sé absolutamente nada sobre ella .

Antes de enterarme sobre la serie, ya había visto el documental y escuchado el podcast. Así que ya era una fanática de la historia y también estaba fascinada por Elizabeth Holmes. Pero, más allá de eso, ella es todo un misterio. ¡Todavía lo es!

Para vos como actriz, ¿es diferente cuando tenés que trabajar con un personaje que sabés que está basado en una persona real?

Amanda Seyfried. Hay ciertos valores que todavía estoy aprendiendo. De hecho, esta serie fue una gran experiencia de aprendizaje para mí porque los únicos personajes basados en personas reales que interpreté ya habían fallecido hace mucho tiempo. ¡Era mucha menos la presión ahí!

En este caso es alguien contemporáneo a mí ¡tiene mi misma edad! Anda caminando por allí, fue mamá al mismo tiempo estábamos filmando la serie. Siento que hay cierta responsabilidad de contar la verdad, pero también la libertad de explorar esas posibilidades de las que te hablaba porque es una ficción. Una ficción basada en hechos reales . En cierto punto tuve que ‘apagar mi mente’ para no estar preocupada por aquello que ella podría pensar de mi trabajo, porque eso iba a tener un impacto negativo a mi versión de Elizabeth Holmes. La versión que yo estaba construyendo.

Ayer miré la serie con alguien que realmente la conoció y no podía dejar de pensar “¿Qué pensará? ¿Creerá que lo estoy haciendo bien? ¿Cuál será su opinión? ¿Creerá que tomé las decisiones correctas?”. Tuve que decirme a mí misma que no importaba porque esto es una dramatización de una historia fascinante y -al final del día- ella hasta podría conseguir algunos simpatizantes, ¡algo que es mucho mejor de lo que tiene ahora!

Amanda Seyfried como Elizabeth Holmes. Foto: Beth Dubber/Hulu Beth Dubber

Creo que una de las cosas más increíbles de esta serie es que es capaz de explorar, ya no el costado de la mujer emprendedora y líder que todo lo puede, sino el de la mujer estafadora que puede tener actitudes egoístas ¡Por fin nos habilitan todo el espectro de emociones! Desde tu perspectiva, ¿en qué sentís que la industria tiene que seguir trabajando?

Amanda Seyfried. ¡Oh por dios! “Los roles masculinos ahora transformados en femeninos”. Ahora estamos viendo un montón de historias que regresan con una mujer liderando al elenco y genera esta pregunta de qué es realmente necesario y qué no, ¿qué es históricamente correcto y qué no?. Si están creando a este personaje... por qué tiene que ser un hombre o por qué tiene que ser una mujer. Siento que estamos perdiendo el foco y no nos estamos preguntando cuál es la mejor manera de contar la historia .

Las cosas por fin están cambiando.

Es tan bizarro.

En cierto sentido, realmente respeto a Elizabeth Holmes por pelear por la idea en que ella creía e ir con toda la fuerza hacia delante. ¡Claro! No respeto todas las decisiones que ella tomó, pero al principio no permitió que nadie le diga que no . Más allá de si fuera lo correcto o no, ella creía lo que creía... y pensaba que estaba haciendo lo correcto. En cierto punto, desearía haber tenido la mitad de esa confianza cuando tenía su edad, ¡hasta con un cuarto me conformaría!

Por suerte las nuevas generaciones son completamente diferentes. Me encuentro con mujeres de 21 años que tienen una idea y poseen una enorme confianza en sí mismas ¡y es maravilloso ver cuan lejos llegan! Yo siempre tuve miedo de ‘pisar mal’. ¡Tenía miedo de decir cualquier cosa!