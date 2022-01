De protagonista de I Love Lucy a madrina de la ciencia ficción ¿Quién fue Lucille Ball?

Durante una ceremonia privada y bastante deslucida, el domingo pasado Nicole Kidman se llevó su quinto Golden Globes por interpretar a Lucille Ball en “Being the Ricardos”. La película de Aaron Sorkin se concentra en una semana bastante particular que tuvo que atravesar la diva televisiva durante los años de “I Love Lucy” (1951-1957) y, como gran parte de su biografía, deja de lado una historia secreta que marcaría el destino de otro hito de la pantalla chica.

Poco más de 55 años atrás irrumpía en la pantalla chica “Star Trek”, la serie original creada por Gene Roddenberry, convertida en un fenómeno cultural que trascendió la aventura sci-fi para sumar temas sociales y políticos, además de presentar uno de los primeros elencos multirraciales de la grilla norteamericana. No todos lo saben, pero sin la visión (y la ayuda) de Lucille, la Enterprise nunca hubiera despegado.

“Donde ninguna MUJER ha ido antes”

Ball ya era la reina indiscutida de la TV cuando “I Love Lucy” se despidió luego de seis temporadas al tope de todos los rankings de audiencia. El éxito del show le permitió -junto a Desi Arnaz, su marido y coestrella- fundar su propia compañía: Desilu Productions, uno de los estudios independientes más importantes de Hollywood. Lucy tenía buen ojo para los proyectos con potencial y, tras el divorcio, decidió comprar la parte de su ex marido, convirtiéndose en la mujer más poderosa del medio.

Desilu fue escenario de clásicos como “The Andy Griffith Show”, “The Dick Van Dyke Show” y “Los Intocables” (The Untouchables), pero necesitaba programación original. Herbert Solow, responsable de hallar nuevos proyectos para el estudio, llegó con dos propuestas interesantes en 1964: “Misión Imposible” y la loca idea de Roddenberry, que ya había sido rechazada por la cadena CBS.

Lucy confió en su instinto y respaldó la realización de un costoso episodio piloto, aunque al principio creyó que el título de “Star Trek” hacía referencia a un grupo de artistas itinerantes de la USO (United Service Organizations) durante la Segunda Guerra Mundial. La actriz y productora, incluso, pasó por encima de su junta directiva para llevar a buen puerto ese primer capítulo -”The Cage”- y redobló su apoyo y financiación cuando NBC lo desechó y demandó una nueva versión, esta vez, presentando a William Shatner como el capitán Kirk.

“Star Trek” se estrenó finalmente el 8 de septiembre de 1966 e inmediatamente ganó su franja horaria en la pantalla de NBC. El resto, como suele decirse, es historia, pero podría haber sido una muy diferente para los miembros de la flota estelar: “Si no fuera por Lucy hoy no existiría Star Trek”, confesó Ed Holly, ex ejecutivo del estudio. Por eso, larga vida y prosperidad para su capitana honoraria.