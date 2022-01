Globo de Oro 2022: la temporada de premios en Hollywood arrancó sin pena, sin gloria y sin alfombra roja

Si un árbol cae en el bosque y nadie lo escucha caer, ¿hace ruido? La pregunta, un experimento filosófico propuesto por el académico George Berkley en el siglo XVIII parece aplicar a la 79a. entrega de los premios Globo de Oro que se realizó ayer en Hollywood. Es que lo que antes era el acontecimiento que inauguraba oficialmente la temporada de premios de la industria audiovisual, una fiesta en la que las estrellas del cine y la TV iban a encontrarse, beber y divertirse frente a las cámaras, este año fue un evento a puertas cerradas que para los medios norteamericanos pasó sin pena ni gloria. Un contraste enorme con el modo en que hasta el año pasado recibían a los galardones de la Asociación de Prensa Extranjera en Hollywood (HFPA, por sus siglas en inglés).

Las estatuillas se repartieron en una reunión a puertas cerradas y sin estrellas ni prensa presente ROBYN BECK - AFP

Pero claro, del 28 de febrero de 2021 hasta anoche mucha agua-podrida-, pasó bajo el puente. Una investigación publicada en el diario Los Angeles Times no solo reveló años de prácticas corruptas y manejos extorsivos de la asociación, sino que dio cuenta de la escasa diversidad racial de sus integrantes y un obstinado desinterés de sus casi 100 miembros por cambiar sus cuestionados modos . No era la primera vez que se ponía en tela de juicio la validez de los premios, la representatividad de sus votantes y las razones de muchas de sus absurdas nominaciones, sin embargo, la nota del influyente medio no sí fue la última gota que rebalsó la copa de champagne importado.

Y así, la temporada de premios comenzó anoche sin que nadie le prestara demasiada atención, a puertas cerradas en el mismo salón del hotel Beverly Hilton que solía llenarse de estrellas por todos los costados. Claro que el boicot de las agencias de prensa y de representación afincadas en Hollywood no impidió que desde sus redes sociales la HFPA ayer diera a conocer los ganadores de este año tanto en los rubros televisivos como en el cine. Y, fieles a su estilo, los votantes oscilaron entre algunos premios obvios, premios que dan cuenta de la avanzada edad promedio del grupo y otros que sorprendieron por su diversidad.

Jeremy Strong ganó como mejor actor de un drama por su trabajo en Succession

Entre las series ganadoras hubo expectativas colmadas y algunas decisiones inesperadas. Succession (disponible en HBO Max) fue elegido como el mejor drama, su protagonista, Jeremy Strong, como el mejor actor principal y la fantástica Sarah Snook como mejor actriz de reparto. Pero la gran novedad fue que Michaela Jaé Rodriguez, protagonista de Pose (disponible en Star+) hizo historia al convertirse en la primera mujer transexual en ganar el premio a mejor actriz en drama. Aunque Rodriguez había sido nominada en la misma categoría en los premios Emmy en aquella ocasión la estatuilla se la llevó Olivia Colman por The Crown . Otro récord inesperado: el veterano actor surcoreano O Yeong-su, de la exitosa El juego del calamar, se convirtió a los 77 años en el primer intérprete de su país en conseguir un Globo de Oro. La categoría de mejor actor de reparto en una miniserie era además una de las más peleadas de todas con nominados como Billy Crudup, Mark Duplass (ambos por The Morning Show, de Apple TV+), Kieran Culkin (Succession) y Brett Goldstein (Ted Lasso).

Jean Smart y su serie Hacks, una de las grandes ganadoras de la noche

Por el lado de las comedias, la repartija fue equilibrada: el premio principal se lo llevó Hacks (disponible en HBO Max) y su protagonista, Jean Smart, se quedó con el galardón a mejor actriz de comedia, mientras que Jason Sudeikis fue elegido como el mejor entre los actores. La elección de Hacks forma parte de la práctica habitual de la Asociación que, a diferencia de los más cautos Emmy, suele celebrar las primeras temporadas de las series populares. En este caso, además, el programa habla sobre el detrás de escena del mundo del espectáculo, un tema muy cercano a los intereses de los votantes, que además año a año solían nominar y premiar a las estrellas más destacadas con la intención de que asistieran a su fiesta y de continuar el acceso privilegiado que tenían a ellas. Y este año, a pesar del boicot y el evento a puertas cerradas, volvieron a hacerlo .

Nicole Kidman y Javier Bardem en Being the Ricardos Amazon Prime Video

En algunos casos, como los premios a Kate Winslet por Mare of Easttown (HBO Max) y Michael Keaton por Dopesick (Star+), galardonados como mejor actores de miniserie, el reconocimiento fue merecido y más que justificado, pero es difícil decir lo mismo de la estatuilla que consiguió Nicole Kidman por su papel de Lucille Ball en el film Being the Ricardos, disponible en Amazon Prime Video. De todos modos, dados los antecedentes de los Globo de Oro, no cabían dudas de que la película dirigida por Aaron Sorkin sobre la historia de la sitcom más famosa de la TV norteamericana, recibiría algún reconocimiento de parte de la asociación.

Y lo mismo puede decirse de Amor sin barreras, de Steven Spielberg, que consiguió los premios a mejor comedia o musical, mejor actriz principal (Rachel Zegler) y de reparto (Ariana DeBose). El homenaje al clásico de Broadway y del cine, además de la maestría de Spielberg, tenía Globos de Oro asegurados casi desde antes de estrenarse.

La gran pregunta que dejaron los premios anunciados anoche es si a sus ganadores el nuevo título les será una ventaja o una desventaja en el resto de la temporada de premios. En otros tiempos, solo desde el punto de vista de la promoción y la publicidad, la fiesta de la Asociación de Prensa Extranjera era un útil modo de recordarle a los votantes de otros- mucho más significativos- galardones cuáles eran los candidatos con más popularidad y quiénes estaban haciendo las mejores campañas de la temporada.

Will Smith en Rey Richard, ganador del premio a mejor actor ERIC ZACHANOWICH / A24 FILMS, 2

Sin la exposición que garantizaba la fiesta televisada desde el hotel Beverly Hilton y con la asociación apenas dispuesta a abandonar sus viejas mañas, da la impresión de que la suerte de los ganadores de anoche no cambiará demasiado. Así, en la categoría de mejor película internacional la posición de favorita que consiguió la japonesa Drive My Car (se vio en el Festival de Mar del Plata) gracias a sus triunfos en casi todas las listas de críticos de los Estados Unidos no se verá afectada por haber ganado también un Globo de Oro. Y probablemente suceda lo mismo con Will Smith, que ayer ganó el premio al mejor actor por su interpretación en Rey Richard: una familia ganadora, la película sobre el padre de las hermanas Venus y Serena Williams que ya está disponible en HBO Max.

La incógnita en realidad será ver qué sucede de aquí en adelante con El poder del perro, el film de Jane Campion disponible en Netflix, que anoche se transformó en la gran triunfadora cinematográfica gracias a los galardones a mejor película, directora y actor de reparto (Kodi Smit-McPhee). Las predicciones sobre las premiaciones que vienen ya comenzaron y si hay que tomar las primeras horas post Globo de Oro como indicativo de lo que vendrá se puede aventurar que, por fin, los premios de la Asociación de Periodistas Extranjeros de Hollywood ocupan el intrascendente papel en la industria del cine que sus poco más de noventa integrantes merecen hace décadas.