Día del Puerperio: la movida en redes para visibilizar esta etapa de la maternidad

La cantante Mon Laferte, quien fue madre recientemente, postea en su Instagram: “Entre cambios de pañal y dar pecho a mi bebé, intento hacerme el tiempo de ensayar para esta próxima gira. Ah! Y olvidaba lo de no dormir y cuidar redes sociales y básicamente intentar hacer todo bien. Ahora más que nunca toda mi admiración a las mamitas del mundo. Creo que voy a volverme más loca de lo que ya estaba”. Cientos de miles de personas manifestaron el apoyo a sus reflexiones.

Las palabras de Mon Laferte están en sintonía con una movida impulsada en redes sociales para visibilizar el puerperio, una etapa crucial en la vida de las madres.

“Un puerperio es complejo”, enfatiza, sin mucho rodeo Daniela Cimma, especialista en Puericultura. Nos explica que consiste en una etapa crítica que vive individualmente toda mujer que dio a luz y es el tiempo que se destina a conocerse con su bebé. El puerperio está acompañado por cambios físicos, psíquicos, hormonales y emocionales. Todo esto ocurre mientras la madre debe cuidar de su recién nacido.

Una se pregunta: ¿Cuándo finaliza? No tiene una fecha particular, sino en un devenir de ese proceso de identidad y de conocimiento entre la mujer y ese bebé al que materna.

“Pasamos por procesos intensos a nivel psíquico, donde construimos nuestra nueva identidad como madres al tiempo que despedimos nuestra identidad anterior”, señala la especialista. En el 99% de los casos, -sin importar cuántos hijos ya haya tenido o si es madre primeriza-, las mujeres en el puerperio se sienten solas, indefensas, abrumadas y necesitan “cuidados maternales” de esos mismos que están proveyendo a sus bebés. Por lo tanto, cuidar a quien cuida debería ser la prioridad.

Por qué se impulsa el Día del Puerperio

Hoy no está naturalizado hablar de todo lo que nos ocurre a las mujeres cuando se convierten en madres. “Las mamás estamos al borde del agotamiento. Pero no podemos decir nada porque tenemos niños que criar. No hay minutos disponibles”, explican Julieta Puleo y Sabrina Graña Michaelo, co-creadoras de la red AyMamucha, @aymamucha en Instagram. Y agregan: “¿Es correcto que una madre se pronuncie en relación a esto? ¿Acaso nos merecemos este cansancio extra por el solo hecho de ser madres? ¿No vienen estas experiencias como atadas de forma indisoluble a la decisión que tomamos?, reflexionan.

Es así como idearon una iniciativa impulsada conjuntamente por un grupo multidisciplinario de especialistas que busca declarar el Día del Puerperio en la Argentina. El objetivo es instalar la problemática, generar una conversación en torno a este tema e impulsar los cambios necesarios para mejorar la experiencia de la maternidad desde los distintos aspectos que la involucran. Para eso, convocaron a referentes de distintos ámbitos de desarrollo profesional, social y cultural, con el fin de conformar una mesa interdisciplinaria que empuje la iniciativa y amplifique su visibilidad.

Lo cierto es que las mujeres ingresamos en la tarea de convertirnos en madres sin preparación ni entrenamiento, con poca o ninguna orientación o apoyo. Por lo tanto “como cultura, nos beneficiaría mucho valorar la crianza y el cuidado que sustenta a la especie humana tanto como valoramos el trabajo que genera ingresos. Pero lamentablemente, como sociedad, decidimos hace mucho tiempo que el trabajo asociado a un salario es el tipo de trabajo más importante”, destacan las especialistas.

Cómo acompañar a una mamá durante el puerperio

Con apoyo, comprensión, empatía y sin juzgamientos, empoderándolas en su nuevo rol

Fortaleciendo la confianza en su capacidad de maternar

Es necesario visibilizar esta etapa de crisis para evitar que las mujeres la vivan en profunda soledad que pone en jaque a la salud mental materna

Acompañarla con apoyo a la lactancia materna, para que toda mujer que desee amamantar pueda recibir el acompañamiento oportuno

Es fundamental que todo profesional de la salud cercano al nacimiento y al puerperio trabaje en pos de fortalecer a la madre, a su confianza, brindando herramientas e información profesional oportuna y evitando todo tipo de opiniones personales y juicios de valor en torno a la madre y al bebé.

Deconstruir a la madre “perfecta”

Para tener un puerperio sostenido y estable emocionalmente (en el desequilibrio que el puerperio mismo propone), las especialistas María Paula Cavanna y Andrea Szpektor, directoras de Mamam, destacan que las madres también necesitan redes de contención.

“Que la sociedad sepa que el puerperio es un hecho, y así poder habilitar espacios para que las madres sean bienvenidas con sus bebés, y que no se sientan expulsadas”, señalan las especialistas. Entre algunas de las iniciativas que también comprenden este movimiento:

Que haya lactarios en las empresas (se avanzó este año y es ley que las compañías de más de 100 empleados deberán tener salas maternales y guarderías)

Que se sume a cartillas médicas y a las maternidades la psicología perinatal, una rama nueva de la psicología que se ocupa de la mamá, su bebé y el entorno, desde la planificación familiar, el embarazo, parto, puerperio y crianza.

Promover la salud mental materna en tratamientos individuales, grupales y talleres.

La iniciativa de visibilizar el Día del Puerperio busca generar medidas concretas de impacto social positivo que ayuden a generar conciencia, difundir información de valor y promover una mirada innovadora y acorde a los tiempos actuales entre los profesionales de la salud para custodiar a quienes ingresan a la maternidad sin preparación ni un sistema que sostenga y acompañe.