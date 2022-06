Es fanática de Boca y reflexiona sobre la denuncia contra Sebastián Villa y el accionar del club: “Que los goles no tapen el pedido de justicia”

En abril del 2020 las alarmas se encendieron por primera vez. Sebastián Villa: el jugador titular del primer equipo masculino de Boca Juniors había sido denunciado por su pareja por violencia de género. ¿Se acuerdan en qué estábamos en ese momento? El aislamiento nos empezaba a agobiar muy lentamente, las competiciones deportivas estaban frenadas y no leíamos y no escuchábamos nada más que la cantidad de casos positivos de COVID a diario.

Aquella vez, la ausencia de partidos y de entrenamientos jugó a favor de Villa, quien se mantuvo recluido unos días hasta que “llegó a un acuerdo” con su ex pareja y todo se dio por finalizado . Boca, en ese entonces, asegura que evaluó sanciones, pero ninguna llegó a puerto, ya que cuando la pelota volvió a rodar, el acuerdo entre las partes ya era un hecho. La causa judicial, por su lado, siguió y hace pocos días se dio a conocer que en septiembre comenzará el juicio penal.

Yo soy hincha de Boca y aliento a mi equipo en todas las competiciones, desde que soy muy chica . Cuando sucedió este primer episodio, noté que a muchos hinchas nos hacía ruido que Villa siguiera jugando, pero en ese momento no quedó claro si era culpable o no, las acusaciones desaparecieron y, de a poco, todo fue quedando todo en el olvido. Pero la denuncia de Tamara Doldán, quien asegura que el 26 de junio de 2021 fue víctima de abuso sexual y amenazada de muerte por Villa nos devolvió la memoria. Otra vez hay pruebas y son bastantes.

Mientras, el club mantiene su postura. Cuando se dio a conocer este último hecho emitió un comunicado en el que expresa que “el departamento de Inclusión e Igualdad de la institución ya está a disposición por el episodio que involucra al jugador Sebastián Villa y una vez más ratifica su total compromiso en situaciones de género e igualdad, tal como sostiene el primer Protocolo del club para actuación ante casos de Violencia en Razón de Género, Identidad de Género y/u Orientación Sexual, aprobado el 12 de agosto a través de la Asamblea de Comisión Directiva”. Según dicho protocolo, el club debe, en primera instancia, brindar ayuda psicológica a las partes involucradas.

El club Atlético Boca Juniors mantiene la postura del principio de inocencia. Hasta que la justicia no lo condene, el jugador debe seguir cumpliendo sus deberes laborales.

Boca es una institución, de las más grandes del país, un club en el que pone sus ojos el mundo entero por su destaque deportivo . Por eso es tan importante actuar de una manera esclarecedora en estos casos. Lo que muchos sentimos en este caso es que perdemos una gran oportunidad, la oportunidad de visibilizar casos que nos estremecen , de mostrar que hay sanciones claras y dolorosas para quienes están, aunque sea, sospechados de actuar de forma violenta. En todas sus formas. La oportunidad de dar un paso al frente y decir “esto no lo permitimos más”.

Villa es un jugador sensacional, eso no lo vamos a discutir . Si bien tuvo actitudes para con el club nada atinadas (como cuando resolvió por las suyas volverse a Colombia, enojado porque no lo habían vendido a Europa), demuestra que tiene el talento suficiente para ser titular en la primera de Boca. “La Justicia ha hecho su trabajo. Lo personal no tiene nada que ver con lo laboral”, escribió Daniela Cortés, su ex pareja y la primera en denunciarlo, tiempo atrás en sus redes, pidiendo que dejen a Sebastián trabajar con total normalidad.

En lo personal, como hincha de Boca me cuesta y me duele verlo jugar todos los partidos, hacer goles y salir campeón . El primer impulso es gritar y festejar porque, como a cualquier futbolera, me hace feliz ver ganar a mi equipo, que levante la Copa y siga sumando estrellas. Grito, sí, festejo. Pero cuando abro los ojos después del shock de alegría me replanteo qué estoy haciendo, celebrando a un varón acusado de dañar a una mujer, una mujer como yo. Porque en ese momento, cuando la pelota entra en el arco contrario, el gol no es de Villa ni de ningún otro jugador; para nosotros, el gol es de Boca.

Muchas veces me preguntan qué siento como hincha frente a esta situación y, para mí, es difícil elaborar una respuesta concreta, porque lo que siento no se condice con los tiempos de la justica. Vivimos en una gran contradicción: el club alega el principio de inocencia, que hace chocar a los tiempos de la justica con los sentimientos de los hinchas, que vemos a la misma persona en dos situaciones completamente diferentes .

Cuando hablamos de atletas de primer nivel, nos referimos a comportamiento intachables dentro y fuera del campo de juego, lo que se define como profesionalismo. Eso es lo que muchos de nosotros queremos en nuestro club, profesionales de primer nivel que representen de la mejor manera nuestra camiseta, que lleven bien alto la bandera con los colores y con el respeto. Que Boca sea, como en muchos otros campos, un gran ejemplo. Quiero que mi familia esté orgullosa de defender estos colores, que pueden ser interpretados para muchos como una simple camiseta de fútbol, pero en mi caso (y muchos otros más), acarrea un sentimiento de pertenencia enorme.

Hay cosas que deberíamos erradicar por completo, como el aval a situaciones violentas . La justicia debe expedirse, pero, mientras tanto, no podemos colocar en el centro de la escena a alguien de quien se sospecha (con pruebas) que dañó a otra persona. No podemos aplaudir más a quienes creen que la impunidad sigue vigente.

Boca afirma que ni bien la justicia tome una determinación, actuará. Definitivamente, nos encontramos frente a una tensión que parece no tener una solución cercana: los sentimientos versus los tiempos judiciales. En el medio, nuestra demanda: que los goles no tapen el pedido de justicia.