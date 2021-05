Las claves de una emprendedora todo terreno para expandir tu marca

El próximo 20 de mayo arranca un nuevo ciclo lectivo virtual de OHLALÁ! Makers, la escuela para emprendedoras que ya lleva 3 años consecutivos ayudando a cientos de mujeres a hacer rentables sus emprendimientos. En el arranque de esta nueva edición, vamos a contar con la grosa de Ale Leguizamón, alma mater de @mamaemprende, directora de Arte y publicitaria, coach, mentora de emprendedores y especialista en marketing digital, que comenzó su camino en el 2011 con una marca de decoración, y desde ese entonces creó múltiples empresas: una escuela online para mujeres emprendedoras (2017), una guía online de emprendimientos (2018), el Festival para la mujer emprendedoras con mayor impacto de argentina (2019), una escuela para formar community managers (2020) y hasta @hacemostucurso (2021), una productora de talleres online para emprendedores. Ale nos va a estar contando cuáles son las claves para crear negocios, algo que ella conoce de primera mano. “Vamos a ver cómo comenzar una idea desde nuestros talentos, sin necesidad de invertir un montón de tiempo y plata”, nos adelantó.

Para empezar a entrar en calor, hicimos con ella un mini ping pong de preguntas

¿Cuál fue el mejor consejo que te dieron a la hora de emprender?

“Pensá en grande”. Los limites no existen tal cual los conocemos. Eso está en nuestra cabeza. Cambia la cabeza y cambian los límites.

¿En qué momento de tu emprendimiento empezaste a delegar y por qué? ¿Cómo lo hiciste?

Hay un momento en el que, si no delegás, no podés crecer. Y yo siempre quise crecer y hacer algo grande, con impacto. Eso lo entendí siempre y, apenas me alcanzó el presupuesto, empecé a delegar para mejorar áreas de mi negocio, o para tener más tiempo y cabeza para fortalecer otras áreas que sí o sí necesitaban de mí. También es clave saber dónde está el diferencial de tu tiempo, dónde vale más tu energía y qué le genera mayor impacto a tu negocio. Más allá de que siempre delegué algunas cosas, simplemente porque no las sabía hacer, hubo situaciones en las que sí sabía, pero entendía que para llevar mi marca a donde yo quería, necesitaba delegar en otros profesionales y en un equipo que me sumara valor. Hoy en día cuento con más de 15 personas en el staff fijo. A medida que mi empresa fue creciendo y generando más ingresos, fui apostando a generar un buen equipo.

Emprender implica tomar un montón de decisiones estratégicas y muchas veces difíciles. ¿Cómo es tu proceso de toma de decisiones?

Las decisiones siempre las tomé sola, y eso a veces puede ser agotador. Hoy en día tengo una mentora que me ayuda a analizar las opciones que tengo y me da una segunda opinión. Siempre me dejé llevar mucho por la intuición, que desarrollé gracias a la experiencia de estos 11 años. La intuición es un cúmulo de aprendizajes que nos quedan grabados en el inconsciente, que nos permiten tomar decisiones rápidas sin un análisis profundo. Mis decisiones siempre están alineadas con mis objetivos principales, si me acercan a ellos, voy con todo, si me alejan o me distraen, paso a otra cosa.

¿Qué consejos le darías a otras emprendedoras a la hora de armar comunidad y relacionarse/potenciarse con otras emprendedoras?

Que siempre den más de lo que reciben. En principio esa fue la base de mi comunidad. Ayudar, generar valor, tanto para con los seguidores como con los colegas. La mayoría de las veces vuelve multiplicado. Para tener una comunidad y que alguien te siga tenés que darles algo a cambio, algo que les guste, que los ayude, los motive, o lo que sea que tu comunidad esté necesitando.

¿Qué les recomendarías a las emprendedoras que tienen miedo de mostrarse o no les copa salir en cámara?

Salir de nuestra zona de confort es doloroso, nos asusta. Si algo tan simple como mostrarse en cámara es una gran barrera, seguramente ahí haya miles de barreras más que no estamos viendo, que ni siquiera reconocemos. Los límites que hay que cruzar para aprender ciertas cosas son incómodos, pero hay que hacerlo para demostrarnos a nosotras mismas que sí podemos , sea salir en cámara, hacer un podcast, escribir un post, hacer un vivo, ¡contar tu idea! Si te da un miedo enorme, pero que a la vez tenés muchas ganas de hacerlo, ¡hacelo! Es como tirarse a la pileta: tardamos más tiempo decidiendo si nos metemos o no, que zambulléndonos.

¿Te gustaría formar parte de este nuevo ciclo de OHLALÁ! Makers?

Van a ser 6 encuentros virtuales de una hora y media, en los que especialistas y referentes del mundo emprendedor van a hablar sobre ventas, finanzas, marketing, management y redes sociales, entre muchos otros temas. Las clases tienen cupo limitado y son mensuales, gratuitas y exclusivas para suscriptoras makers. Todos los meses vamos a estar invitando a nuestras suscriptoras a inscribirse vía mail, por lo que es fundamental chequear el spam o correo no deseado. También nos podés escribir a ohlalamakers@lanacion.com.ar si sos suscriptora y no te están llegando los mails.

