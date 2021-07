Matías Mayer. El actor de Millennials y su relación con las redes sociales: “Generan mucha ansiedad”

Millennials es una serie que tiene demasiada piel, mucho contacto, fue un desafío que lo hayan podido grabar con la pandemia... “Nos hisopaban bastante. Eso tranquilizaba un poco, pero el riesgo siempre estaba. De alguna manera, teníamos la responsabilidad en nuestros hombros y lo supimos desde el día uno, por suerte salimos ilesos. Grabar con tanto protocolo fue novedoso y difícil porque, obviamente, no estábamos acostumbrados. Pero la verdad es que, después de tanto tiempo de estar parados, poder estar en un set filmando ya era una gran alegría. Sumado a que con los chicos y las chicas del elenco tenemos una hermosa relación, la pasamos muy bien. Esta temporada nos tocó filmar bastante separados porque optimizaron mucho las citaciones. A mí me tocó mucho con Yoyi (Johanna Francella) y con Juan (Juan Manuel Guilera). Pero todos tenemos muy buena relación, así que estuvo muy divertido”.

¿Qué desafíos va a enfrentar tu personaje en esta tercera temporada?

Va a tener una exploración en muchos aspectos. Fue padre hace relativamente poco, está con su carrera de cantante..., se encuentra con muchos espacios de su vida que se ponen en jaque todos a la vez. Está como en ese proceso de probar, de redescubrirse tanto en la pareja como a sí mismo. En ese camino empieza a replantearse ciertas cosas, como sus inclinaciones sexuales. Está en la búsqueda, descubriéndose.

En esta edición hablamos de la revolución humana, de cómo necesitamos unirnos para lograr una transformación de paradigmas, como para empezar a tener discusiones que sean constructivas. ¿Qué te pasa con esta idea?

Comparto cien por cien, hay que hacerse parte, replantearse muchas cosas y permitirse el poder hacer un mea culpa. No desde un lado recriminatorio necesariamente, sino desde el comprender que son momentos de mucho cambio. Es como volver a repartir las cartas, porque el cambiar hábitos o creencias muy arraigadas es tomado como amenaza. Cuando uno muestra que algo ya no le cierra tanto, eso (no sé por qué) levanta alarma alrededor; necesitamos naturalizar el hecho de replantearnos y recuestionarnos cosas que quizá traemos desde la infancia. Sin ir más lejos, el otro día hablaba con un amigo de la época en la que íbamos al colegio, hace 15 años, y era otra realidad; hoy se ha evolucionado muchísimo, está re bueno y me parece que hay que seguir por este camino.

¿Creés que estamos en ese proceso como humanidad?

Cada uno tiene que hacerse cargo de lo suyo, en el buen sentido, cada uno debe cumplir con su parte. Se señala mucho lo que tienen que hacer todos y en realidad todo empieza por uno. Que cada uno se ocupe de hacer su proceso y de mejorarse lo más que pueda, que trate de evolucionar según lo que pasa hoy en día y de a poco. Porque si no, entramos en esta euforia y volvemos a lo mismo. Esta es la era de la inmediatez, de la ansiedad reinante, de lo inmenso, de que nada es suficiente, nada alcanza, porque ya pasaron 10 minutos y se esfumó... Deberíamos bajar 35 cambios e ir, de a poquito, haciendo una base un poco más sólida.

Hablando de la inmediatez, ¿cómo es tu relación con las redes?

Soy un arduo consumidor, paso tiempo en el celular, pero no es de mi mayor agrado. No me divierte mucho, pero es la era que nos toca y en mi profesión es parte (y lo entiendo como tal). Tengo muy en claro que es una red social y nada más, porque a veces, pareciera que el Instagram prácticamente define tu vida, que si no está ahí, no existe. De hecho, cuando mejor la estoy pasando, menos ganas tengo de subir algo. Es inversamente proporcional.

¿Fue un trabajo o sos así?

Mitad y mitad. Naturalmente no soy una persona que se dé mucha maña con las redes sociales ni con nada de eso, no es algo que naturalmente me nace, sino que lo aprendí a incorporar como parte de mi trabajo. Siendo actor, es una herramienta súper efectiva, pero fue un proceso poder bajar un par de cambios y ponerlo en perspectiva. Siento que genera mucha ansiedad, esta cosa de poder ver constantemente todo lo que están haciendo todas las personas, los programas y las cosas que vos no estás haciendo. Es la ansiedad hecha materia, estás estimulado constantemente.

Millennials parte 3

Después del éxito de las dos primeras temporadas, ya está disponible en Netflix la tercera entrega de Millennials. Durante estos 15 capítulos, los protagonistas se van a encontrar envueltos en una acusación grave y experimentando los primeros pasos en la paternidad, con un bebé recién nacido y un embarazo que trae más misterios. ¡No te la pierdas!

