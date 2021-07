Boom de historias: ¿Qué son las series de autor? Y 5 recomendadas que no te podés perder

Así como nos gusta romper con estructuras y etiquetas que ya no nos representan, pareciera que también nos encanta llenar de categorías aquellos consumos culturales de los que somos fans. Desde la incorporación del concepto de “dramedy” (inaugurado con “Orange Is The New Black” y que se usa para historias que mixean el drama y la comedia) o el “docudrama” (siendo “Chernobyl” el primero ejemplo y se refiere a series ficcionales que son 100% fieles a hechos reales); cada vez más hablamos de series de autor. Te contamos de qué se trata esta movida y con qué series deberías arrancar:

Las cuatro claves de las series de autor

Dar todo al 100%. Además de ser sus creadores, en líneas generales, las series de autor tienen a la misma persona como productor, guionista y director. Pero ojo, tampoco es raro ver que sean los protagonistas de la ficción y cumplan un doble rol de delante y detrás de cámara.

Historias chiquitas con grandes mensajes. Combinando narrativas costumbristas con el potencial de otros géneros cinematográficos, estas historias siempre buscan invitar a que el espectador se anime a reflexionar sobre algún tipo de problemática social. A veces se trata sobre la deconstrucción que en los últimos años atravesamos como sociedad y otras tantas sobre dilemas actuales. Como sea, lo cierto es que te invitan a pensar.

Intimidad como elemento narrativo. No se van a sorprender al saber que las series de autor están fuertemente inspiradas en la vida de sus creadores y, muchísimas veces, cuentan hechos que ellos mismos atravesaron. Con esto también es cierto que muchos de ellos aprovechan este formato para hablar de una temática que les resulta cercana y que, desde diferentes perspectivas, los atraviesa.

Temporadas cortas con sus propios tiempos. Quizá por lo personalizado del relato o por el tipo de participación que requiere, muchas series de autor tienen tan solo una temporada. En los casos que esto no sucede, los propios creadores manejaron sus tiempos para producir las siguientes entregas y la declaración "Solo volverían si realmente había algo nuevo para contar" se repite una y mil veces.

Maricón Perdido: qué tenés que saber

Una de las primeras series de autor en español que vemos en la televisión, la persona detrás de “Maricón Perdido” es Roberto Enríquez, más conocido como Bop Pop. Es él quién creó, escribió y protagoniza (junto a Carlos González y Gabriel Sánchez) esta ficción que lleva a la pantalla chica su propia historia.

“Maricón perdido soy yo y creo que narrarme me ayudó a encontrarme en un lugar donde -pese a todo- me empeño en ser feliz; porque puedo contarlo y no estoy solo” - Bob Pop

Dirigida en su totalidad por Alejandro Marin, la ficción se centra en un chico de un pueblo que inicia el recorrido de buscar su propia identidad. Es en este camino que nos lleva por diferentes épocas: en los 80, cuando era un adolescente aficionado a los musicales, ya como un joven adulto que se encuentra estudiando en Madrid y en la actualidad, ya consagrado como escritor.

“La búsqueda de identidad es lo más latente en nuestras vidas. Continuamente. Yo sigo buscándome y es un trabajo de toda y para toda la vida porque -al fin y al cabo ¿Qué es la identidad?”- Carlos González

Es a través de ese recorrido que lo acompañamos mientras aprende a lidiar con la incomprensión de sus padres, lo difícil que le resulta encajar en una sociedad homofóbica, sus primeras experiencias amorosas y sexuales, así como su llegada a Madrid.

“Creo que cada historia tienen sus cosas y, como actor, uno busca adaptarse a ellas. En este caso tuvimos la oportunidad de tener a Bob Pop junto a nosotros, y eso fue una oportunidad maravillosa para poder observarlo y aprender de él para poder interpretarlo... y que no sea una simple imitación” - Carlos González

Mix de comedia y drama (y cuando decimos drama, decimos “Prepárense”), así como otra series de autor “Maricón Perdido” nos invita a un recorrido súper poderosos sobre identidad, género, discriminación, respeto al otro y el enorme poder de la red de contención.

“La vida no es todo el rato feliz o todo el rato triste. La vida es una montaña de emociones, al igual que lo es esta serie” - Gabriel Sánchez

“Maricón Perdido” estrena el 22 de julio a las 22.00 h por TNT ¡No te lo pierdas!

Otras que te pueden gustar

I May Destroy You (HBO) Creada, escrita y protagonizada por Michaela Coel, está basada en experiencias de su propia vida. Ella da vida a una prominente autora que, después de salir con amigos, sufre un abuso sexual. A partir de este hecho traumático inicia un proceso de sanación y aprendizaje, deconstruyendo un montón de situaciones que siempre había naturalizado.

(HBO) Creada, escrita y protagonizada por Michaela Coel, está basada en experiencias de su propia vida. Ella da vida a una prominente autora que, después de salir con amigos, sufre un abuso sexual. A partir de este hecho traumático inicia un proceso de sanación y aprendizaje, deconstruyendo un montón de situaciones que siempre había naturalizado. Devs (Star+) Creada, escrita y dirigida por Alex Garland, esta ficción sigue explorando su obsesión por la tecnología y el impacto en nuestras vidas. Si vieron Ex Machina les va a copar: nuestra protagonista es una programadora que empieza a investigar la extraña muerte de su novio. Mientras sospecha que el CEO de la empresa donde trabaja es el responsable, también descubre en qué tipo de proyectos su pareja estaba involucrado.

(Star+) Creada, escrita y dirigida por Alex Garland, esta ficción sigue explorando su obsesión por la tecnología y el impacto en nuestras vidas. Si vieron Ex Machina les va a copar: nuestra protagonista es una programadora que empieza a investigar la extraña muerte de su novio. Mientras sospecha que el CEO de la empresa donde trabaja es el responsable, también descubre en qué tipo de proyectos su pareja estaba involucrado. Mater of None (Netflix) Creada, escrita y protagonizada por Aziz Ansari (quien comparte equipo técnico junto a Alan Yang), Ansari da vida a un actor treintañero a medida que navega ilusiones y desilusiones amorosas, problemas laborales y explora sus vínculos de amistad con las personas que tiene cerca. Mientras se pregunta sobre su siguiente paso en la vida, también reflexiona sobre su identidad y cómo llegó al lugar en el que está hoy.

(Netflix) Creada, escrita y protagonizada por Aziz Ansari (quien comparte equipo técnico junto a Alan Yang), Ansari da vida a un actor treintañero a medida que navega ilusiones y desilusiones amorosas, problemas laborales y explora sus vínculos de amistad con las personas que tiene cerca. Mientras se pregunta sobre su siguiente paso en la vida, también reflexiona sobre su identidad y cómo llegó al lugar en el que está hoy. Better Things (Star+) Creada, escrita, producida y protagonizada por Pamela Adlon, se trata de una versión de su vida. 50% realidad y 50% ficción, Adlon da vida a una actriz divorciada que -mientras lucha por mantenerse relevante en la industria del entretenimiento- cría sola a sus tres hijas adolescentes y ayuda a su mamá quien empieza a sufrir de demencia senil.