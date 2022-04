Divas Play y OnlyFans: cómo funcionan las plataformas en la que las famosas cobran por generar contenido erótico

“Te invito a entrar a mi mundo de fantasías. Fotos y videos exclusivos cada semana”, promete Adabel Guerrero, una de las famosas argentinas que se sumó a la plataforma de contenido erótico Divas Play. Acostumbrada a subir imágenes hot en su Instagram –que la mayoría de las veces son bloqueadas por no cumplir con las reglas de esa red social–, la actriz y bailarina de Sex encontró no sólo una manera de escapar a la censura, sino de transformar ese contenido en algo rentable: por cada persona que decide abonar los 15 dólares mensuales que cuesta suscribirse a su perfil, recibe un porcentaje alto y, según algunos trascendidos, un pago fijo en dólares por integrar esa plataforma. De todas maneras, esto último no pudo ser confirmado porque a pesar de buscar insistentemente la palabra de la empresa, nadie contestó.

La que sí lo hizo fue la propia Guerrero: “Cuando Flor Peña se sumó, me dio curiosidad y le pregunté. Después vi que había otras chicas famosas y hablé con ellas y me dijeron que estaban contentas, que eran libres de subir el contenido que quisieran, que ese contenido era hasta donde cada una se sentía cómoda y me interesó . Hacía poco que se había filtrado en redes parte del contenido de Sex Virtual y dije ‘para que estén mis fotos y videos dando vueltas por ahí gratuitamente, mejor gano plata con esto’. Es algo que me divierte y además está de moda”, resume Adabel, que sube fotos y videos, como mínimo, día por medio para mantener a sus seguidores encendidos. La producción es propia y ella misma se encarga de pensar las tomas. “Hay que ser creativa y buscar un fotógrafo que acompañe la idea –sostiene–. Cuando empecé la mayoría las hacía más onda ‘casera’ y cuando vi que otras chicas famosas hacían algo con más producción me fui para ese lado. El secreto es variar”, asegura.

Adabel Guerrero, una de las famosas en Divas Play

Lo mismo hace una cantidad más alta de chicas anónimas que generan su propio contenido. Cabe aclarar, en este sentido, que en Divas Play las celebrities son amplia minoría. Además de Adabel, están Florencia Peña (la primera en sumarse), Silvina Luna, Silvina Escudero, Celeste Muriega, Mariana Diarco y Johana Villafañe. De los hombres, sólo forma parte Christian Sancho (tiene un perfil propio y también uno compartido con Muriega, su novia y compañera de Sex). La mayoría de las generadoras de contenido (llamadas webstars) son desconocidas que buscan ganar dinero mostrándose de manera sexy para sumar suscriptores. Sólo basta armar un perfil, generar contenido erótico, y empezar a facturar. Para que no queden dudas, dentro de la misma plataforma explican cómo es el procedimiento: “Vos definís el valor: 10, 20, 30 dólares. Si tenés menos de 30 seguidores te llevás el 50% de las ganancias. Si tenés más de 30, te llevás el 60 por ciento”. El pago se realiza en una cuenta bancaria a nombre de la webstar. “Vas a poder subir y bajar tu contenido cuando quieras. Es tu canal, son tus seguidores. No hay muchas reglas de qué podes subir y qué no dentro de las normas básicas del buen gusto”, aclaran, aunque algunas hacen caso omiso de la sugerencia.

Por algo Guerrero asegura que las chicas no conocidas son mucho más osadas que las celebrities. “El hecho de ser famosa hace que muchas veces el contenido se viralice y se vea por todos lados. Por eso tampoco podemos jugarnos tanto. Si realmente tuviera la seguridad de que va a quedar ahí, tal vez me animaría un poquito más. Como sé que probablemente el contenido de Divas empiece a circular por otros lados, no tengo ganas de mostrar tanto. Muchas veces me pasó de hacerme la canchera y subir fotos muy jugadas y después arrepentirme –confiesa–. Desde que soy mamá, intento cuidarme. Yo no tengo ningún tabú con mi cuerpo pero todavía estamos en una sociedad muy machista y parece que si la mujer disfruta del sexo y de su cuerpo libremente, está mal”, reflexiona.

Flor Peña, la primera argentina famosa en sumarse a Divas Play

Por ahora, en Divas Play no hay un ida y vuelta real con los seguidores, aunque una de las ideas es agregar un chat. “Mientras tanto hablo con ellos por Instagram porque la mayoría de los que se suscriben son seguidores míos en esa red”, dice Adabel, que prefiere no revelar cuántos suscriptores tiene en la plataforma erótica. “Es privado y además te estaría diciendo cuánto gano. El ida y vuelta lo planteo en mi Instagram (donde la siguen 1,2 millones de personas). Ahí les pregunto si les gustó la producción, si prefieren algo más producido o más casero o qué les gustaría ver”, cuenta la actriz y bailarina, que está pensando en ofrecer cosas diferentes. “No tiene que ver con mostrar los genitales. Una vez que los ves, ya está. ¿Qué más? Pero sí hay algunas cosas interesantes que voy a hacer”.

Candelaria Tinelli sorprendió al anunciar que abrió un perfil en OnlyFans instagram @candelariatinelli

Divas Play es una especie de versión latina de OnlyFans , una plataforma que surgió en 2016 y que en sus orígenes conectaba influencers de moda con sus seguidores pero que en 2018 dio un giro absoluto y se convirtió en una usina de contenido para adultos , donde famosos y no famosos comparten imágenes o videos eróticos o de sexo explícito y obtienen ganancias (algunas realmente millonarias). Además de ver los contenidos de los creadores, los fans pueden recibir contenido adicional como fotos o videos especiales, así como hacer algunas peticiones personalizadas, y en ambos casos tienen que hacer un desembolso adicional. La estrella de la plataforma es la actriz, cantante y modelo Bella Thorne. Ni bien anunció que iba a abrir un perfil en OnlyFans, todo el mundo salió desesperado a suscribirse y pagó hasta 200 dólares por una foto suya, que no tuvo el impacto esperado entre sus seguidores porque estaba en bikini. Más allá de la decepción que muchos se llevaron, la actriz recaudó más de un millón de dólares en una semana.

Hace algunos días, la decisión de Candelaria Tinelli de abrir un perfil en OnlyFans causó bastante alboroto y provocó varias críticas. ¿Por qué la hija del conductor más importante de la televisión argentina decide exponerse en esa red? La respuesta hay que buscarla, claro está, lejos de la cuestión económica: en muchos casos la principal causa no es la monetización de las fotos y videos, sino la necesidad de sentirse deseada. “No hay que olvidar que la capacidad de erotizar es poderosa. Mostrarse deseables y que los demás efectivamente las deseen, a algunas personas les da más beneficios que el tema económico. Para muchos, erotizar a otros y tener muchos seguidores es más atractivo que ganar dinero” , analiza Bárbara García, ginecóloga y especialista en sexualidad (@sexualidadeslibres). “Esa persona se presenta como un ser erótico en un contexto determinado, sólo ahí, en esa plataforma. Y además decide hasta dónde mostrar, incluso le pone un costo específico al hecho de exhibirse. Mientras sea algo consensuado y hecho con seguridad, no tiene por qué ser demonizado”, sostiene la especialista.