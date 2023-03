Estados Unidos. Todos los trucos para pagar menos en vuelos low cost (pasajes desde 29 dólares)

Hay tramos internos que pueden costar casi como una cena, aunque cueste creerlo; nuevas aerolíneas, aeropuertos alternativos y secretos de búsqueda para encontrar ofertas imbatibles

Lucila Marti Garro PARA LA NACION

escuchar

Un trayecto de Miami a Nueva York se puede pagar tanto 60 como 250 dólares. Así son las low cost, no siempre baratas, aunque estar alerta puede hacer que volar sea una ganga. En los últimos años, más empresas comenzaron a operar en el mercado norteamericano. Play, Breeze, Avelo y Sun Country Airlines se suman a otras ya impuestas como Spirit, Frontier o Jetblue. Vuelan por todo el país pero la mayoría tiene muchas opciones en la Florida, en los aeropuertos de Tampa, West Palm Beach, Vero Beach, Fort Myers, y Sarasota, sumado a los clásicos Orlando y Fort Lauderdale. Éste último es el más usado para aquellos que viajan desde Miami, ya que es una terminal un poco más chica que el aeropuerto de Miami.

Algunas aerolíneas incluso vuelan fuera del país. Pero siempre hay que conocer la letra chica. Consejos a tener en cuenta para ahorrar no sólo dinero, sino dolores de cabeza. Empaque un snack (por lo general, nada es gratis en estas aerolíneas) y abróchese el cinturón.

Spirit ofrece también vuelos a México, Caribe y Latinoamérica. Tiene base en Fort Lauderdale y sus tarifas arrancan en los 29 dólares (el precio de una cena)

Chequear diferentes aerolíneas por tramos. La ventaja es que dentro de Estados Unidos comprar un pasaje de ida no es más caro que comprar ida y vuelta. Entonces conviene buscar el precio por tramo y no en viaje completo. Así, es posible combinar aerolíneas, es decir ir por una compañía y volver por otra.

Analizar ir y volver por distintos aeropuertos. A su vez, al buscar distintas empresas también puede ocurrir que salgan de diferentes aeropuertos. Por ejemplo, volar desde el aeropuerto de Fort Lauderdale a La Guardia con Spirit, y volver desde el aeropuerto de Newark con JetBlue. A veces estos tramos compiten incluso en precios similares con las aerolíneas convencionales como Delta, American Airlines o United. Al analizar el uso de dos aeropuertos en ciudades vecinas se debe cotizar, en los casos que se alquila auto, si hay un costo adicional por devolverlo en otra locación. Por ejemplo, la low cost Allegiant viaja al aeropuerto de Concorde, en North Carolina. Apenas a 30 minutos está el aeropuerto principal del estado, Charlotte Douglas.

Estar abierto a distintos destinos. Las páginas Web de las low cost muchas veces ofrecen vuelos de US$25 dólares en adelante, al destino que ellos quieren promocionar. La página de Allegiant ofrece en este momento vuelos de US$38 entre Florida y Carolina del Norte. Breeze hace lo mismo arrancando en 31 dólares. Avelo, considerada super low cost, ofrece algunas tarifas a US$29 para los que reservan antes de junio del 2023.

Cotizar en los sitios web de las compañías. Algunas compañías no están en metabuscadores, ni siquiera Expedia, la agencia online más grande y utilizada de Estados Unidos. A veces simplemente no aparecen en las búsquedas porque el viajero elige los clásicos aeropuertos para cotizar su vuelo, y éstas viajan a otros más pequeños. Pero a veces ocurre que las aerolíneas simplemente no se muestran en las grandes agencias online porque están fuera de su radar (como por ejemplo Avelo). Si se busca precio es necesario ingresar en las páginas web de estas empresas.

Estar abierto a las fechas. Viajar en días de semana es más barato. Pero además, las low cost más pequeñas vuelan quizá dos veces a la semana a un destino. Entonces hay que disponer de días para adecuarse a los itinerarios de estas compañías. Si la idea es hacer un viaje por un fin de semana, quizá se deba salir en jueves y volver un lunes, ya que no disponen de vuelos en viernes y domingo.

No siempre comprar con anticipación es más barato. Si bien adquirir con anticipación un ticket aéreo es una buena práctica para obtener mejor precio, a veces (no tantas) las low cost bajan de valor con el correr del tiempo. Si está buscando un pasaje y lo encuentra por encima de su presupuesto, no desista. Quizá días o semanas posteriores pueda bajar de precio.

Un avión de Frontier Airlines, una de las aerolíneas de bajo costo más relevantes en Estados Unidos (AP Foto/David Zalubowski, Archivo)

Evitar fechas pico. Aunque son aerolíneas de bajo costo, los pasajes no siempre son económicos. Mientras en abril, Breeze ofrece un Tampa-Las Vegas por 107 dólares el tramo, en diciembre el mismo boleto costaba 595 dólares cada tramo. Es la contracara de la misma aerolínea. En Allegiant, viajar de Florida a North Carolina cuesta 272 dólares los últimos días de diciembre, y apenas 41, a fin de marzo. Otro ejemplo lo arroja la web de Play. Viajar de Estados Unidos a Londres puede costar 634 dólares el tramo en diciembre, y en cambio de 116 a 140 dólares después del 11 de marzo. Las diferencias son abismales.

Analizar el valor final con valija incluida. Las low cost cobran cualquier tipo de equipaje, salvo por una mochila de tamaño normal que se puede llevar abordo. Siempre es un poco más económico el valor del despacho de una valija, que el de llevar un carry on abordo. Si no tiene apuro, aunque lleve un carry on conviene despacharlo en la bodega para ahorrar unos dólares.

Comprar la valija con anticipación. Pagar por adelantado siempre abarata costos. Por ejemplo, pagará 40 dólares por un equipaje de mano en los vuelos de Avelo si compra durante la reserva. Ese precio aumenta a 50 dólares si se ve obligado a registrar su equipaje de mano en la puerta de embarque. Muchas veces las aerolíneas no tienen un costo fijo por equipaje, sino que depende de la ruta, de la oferta y demanda. En general, el precio por valija despachada arranca en los 30 dólares.

Jetblue Airlines es de las más grandes del país, vuela a más de 100 destinos, y tiene frecuencias diarias

El secreto de Spirit. Esta aerolínea tiene una tasa por las compras en línea ya incluido en el precio del pasaje que se muestra en la web. Esto hace que ir y sacar el ticket en el aeropuerto (con anticipación, no en el mismo día del vuelo) sea, en general 20 dólares más barato, por persona por tramo. En todos los aeropuertos, donde están los mostradores de check in tienen uno de venta de pasajes.

Pros. Por lo general, son más económicas (a veces por mucho) que las aerolíneas convencionales. Vuelan a aeropuertos más pequeños (aunque de todas formas son gigantes), en vez de congestionados hubs. Esto a veces puede ser un pro, con menos tiempos de espera, y menos distancia a caminar dentro de las instalaciones. Los sistemas informáticos son iguales o mejores que las aerolíneas convencionales. Las low cost ofrecen imprimir la tarjeta de embarque en casa, obtenerla en forma digital como código QR, o hacerlo en el aeropuerto en los quioscos de la compañía, gratis. Los aviones suelen ser nuevos.

Contras. Uno de los mayores riesgos de volar con una aerolínea económica es que generalmente vuelan menos rutas, en menos días, que las aerolíneas de servicio completo. Y eso puede volverse arriesgado si pierde su vuelo, se cancela, se debe volar en fechas específicas o necesita retrasar las fechas de su viaje. En caso de cambios significativos de horario, no obstante, la ley las obliga a reembolsar el costo del pasaje si el pasajero lo quisiera.

Hay que sumar dinero por cada servicio que quiera adicional: elegir el asiento, despachar valija, la comida o bebida abordo, o prioridad en el embarque. En general los asientos no se reclinan, o es prácticamente imperceptible, si bien suelen ofrecer una clase un poco más cara con mejores butacas y espacio, que sí pueden recostarse.

Aerolínea por aerolínea

Allegiant Air vuela a diez aeropuertos en Florida. Tiene tarifas de 37 dólares para conectar por ejemplo el aeropuerto de Orlando con North Carolina, o por 69 desde Fort Myers a Yosemite en California.

Spirit Airlines ofrece también vuelos a México, Caribe y Latinoamérica. Tiene base en Fort Lauderdale y sus tarifas arrancan en los 29 dólares (el precio de una cena). Por 69,95 dólares al año se puede ser socio y obtener descuento en el despacho de valija y todos los boletos incluidos en la reserva del socio. En el caso de una familia puede convenir que uno saque la membresía, ya ese valor se puede ahorrar (y quizá más aún) al comprar varios tickets y despachos de valija con descuento.

Frontier Airlines con sede en Denver, Colorado. Vuela también a muchos destinos del Caribe. Sus tarifas por lo general arrancan por encima de sus competidores. Vuela a Miami, Fort Lauderdale, Orlando, Fort Myers y West Palm Beach.

Jetblue Airlines es de las más grandes del país, vuela a más de 100 destinos, y tiene frecuencias diarias. Un tramo de Fort Lauderdale a Boston en marzo cuesta desde 109 dólares. A diferencia de otras low cost ofrece café y wifi gratis abordo.

Alaska Airlines, además de unir el país con Alaska, ofrece muchos vuelos dentro de EE.UU.

Southwest. Es una buena opción cuando lleva equipaje. El boleto básico incluye dos valijas. Los precios son algo superiores a las de sus competidores, pero a veces tiene buenas ofertas.

Entre las más nuevas se destacan: Avelo, que vuela a más de 30 destinos, de los cuales seis son en Florida. Un vuelo de Fort Lauderdale a North Carolina (Raleigh) cuesta 39 dólares.

Norse es noruega y vuela a Oslo y Berlín desde varios puntos de Estados Unidos. Un vuelo ida y vuelta de Fort Lauderdale a Berlín cuesta 151 dólares el tramo, sin equipaje.

Breeze llega a 30 destinos en EE.UU. de los cuales siete son en Florida: incluye Fort Myers, Vero Beach, Sarasota, West Palm Beach, Tampa, Jacksonville y Orlando. Por ser tan nueva algunas frecuencias arrancan este año.

Sun Country Airlines. Si bien empezó sus operaciones en 1983, fue a la bancarrota en los 2000 y resurgió en 2021. Con base en Minneapolis, tiene tarifas de entre 80 y 100 dólares para unir la ciudad norteña con Tampa, Orlando o Miami.

Play, de Islandia, vuela solo desde cuatro aeropuertos (Baltimore, Boston, New York y Washington) hacia varios destinos de Europa. Si bien no llega a Florida, es una buena opción para vuelos internacionales si se logra conectar con otra low cost. Hay vuelos de Washington a Londres por 150 a 250 dólares cada tramo, siempre con escala en Reykjavík.