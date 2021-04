Festejos contactless: la tecnología es protagonista

Una pulsera actúa como única invitación a la fiesta. Al llegar, no hay recepcionistas que den la bienvenida, la lista de invitados brilla por su ausencia, y no se vislumbra a nadie que indique el número de mesa asignado. Lo que hay, en cambio, es una moderna torre con un lector que al apoyar la pulsera (con luz led) inmediatamente activa un holograma del anfitrión saludando al recién llegado por su nombre, contándole dónde va a sentarse, deseándole que pase una divertida velada e incluso haciendo alguna referencia a su look.

Las pulseras led son protagonistas de los eventos sin contacto Gentileza

Los eventos corporativos y fiestas sociales ya no son lo que eran. El covid aceleró los tiempos y lo que parecía algo propio de ciencia ficción, hoy ya se puede experimentar en varios de los eventos que se organizan en la ciudad de Buenos Aires. Quien está detrás de esta nueva forma de celebrar es Guido Miedvietzky, creador de Fiestón! una propuesta de la empresa WonderLab (referentes en innovación para eventos e impulsores de #Yofestejoencasa, las primeras fiestas de 15 en pandemia) ciento por ciento contactless, donde la tecnología es la protagonista . “Venimos trabajando con este formato desde un año antes de la pandemia. Trajimos esta tecnología inspirados en las magic bands de Disney. En 2019 organizamos unos 30 eventos de este tipo, hasta que se suspendieron e hicimos durante 2020 el formato de festejar en casa, que fue un éxito. Ahora estamos retomándolo. En cuanto se levanten la nuevas restricciones tenemos proyectados de 3 a 5 eventos de este tipo por mes” , explica Miedvietzky, que aclara que las fiestas son incluso más seguras que ir a comer a un restaurante: “Dos días antes les pedimos a los invitados que llenen un cuestionario con los síntomas y se les toma la temperatura al entrar. En general, se asocia festejo al descontrol, pero en nuestro caso es todo lo contrario”.

A tono con la nueva tendencia de tener el menor contacto posible en las fiestas, WonderLab desarrolla una app personalizada para cada evento en particular, al que deben asociarse las pulseras de LED que se reciben a modo de invitación. “Esto les da la posibilidad a los invitados de interactuar entre ellos en el evento y les ofrece diferentes opciones. Incluso, la de elegir que grado de distanciamiento prefiere manejar en el evento: a mayor distanciamiento, su pulsera mostrará una luz roja; una luz amarilla denotará un distanciamiento medio y la verde indicará que no hay restricciones”, explican desde la empresa.

Pero las pulseras también son la gran llave a la diversión. Porque con ellas podrán, por ejemplo, pedir un trago desde la app para evitar el contacto en la barra, sacarse fotos en un tótem abierto pero sin necesidad de tener contacto con el celular (acercando la pulsera al lector la foto viajará a la app), elegir las canciones que quieran escuchar votando sus preferidas (se hará una lista de las más votadas y el DJ deberá hacerlas sonar) y participando de trivias y distintos juegos y así ganar premios.

Incluso los fotógrafos también tienen en sus muñecas un lector a través del cual manda la foto del invitado a la app. Es decir, todas las fotos quedan registradas en la app para que todos los invitados puedan verlas (y compartirlas) en tiempo real.

A falta de baile, juegos

A pesar de que volvieron a autorizarse los eventos con aforo limitado, el baile sigue sin estar permitido, lo que suele generar en muchos eventos un gran vacío. Por eso, en el caso de los eventos organizados por WonderLab, el entretenimiento pasa por los juegos que se proponen desde la app. Quien está a cargo del evento (suele ser un presentador conocido, como un instagrammer o influencer) es quien lleva el ritmo y le imprime onda al festejo. “Se hacen juegos con participación de todos los invitados, cada uno desde su mesa. Como no se puede bailar, buscamos la manera de que cada uno pueda jugar, participar e interactuar desde su lugar”, plantea Miedvietzky, que destaca que después de un año de fiestas virtuales, “en 2021 la gente está mas cansada del zoom y busca volver a lo presencial cuando se pueda. En este sentido, nuestra propuesta contactless, segura y divertida”.

Sin menospreciar la importancia que suele tener la pista en cualquier fiesta, el creador del formato asegura: La gente se copa, se divierte más allá del baile. Sin duda que esto es un cambio a la hora de festejar y muchas veces, sobre todo cuando se trata de adolescentes, no poder hacer lo que se imaginaba es un poco frustrante -sostiene-. Pero al mismo tiempo la gente va entendiendo que hay otras formas de divertirse y la tecnología un camino. Sé de gente que tenía una baja expectativa que se sorprendió y reconoció que incluso la pasó mejor que en un evento tradicional. Me parece que lo lúdico, los juegos y lo interactivo tiene el atractivo de la novedad. Los formatos tradicionales también aburren . Si tenés 30 cumpleaños de 15 y otros tantos Bar Mitzvá, todos iguales, es un embole. Sin duda, esta es una manera de diferenciarse”, concluye.

Conforme a los criterios de Más información