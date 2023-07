Nueva ruta del vino. Bodegas, hoteles y gastronomía: 11 aperturas de alta gama en Mendoza

Con un crecimiento del 57% de visitantes el último año, esta provincia se consolida como uno de los mojones turísticos más relevantes del país

No debería sorprender la reciente noticia de que el puesto N°1 del ranking de las mejores bodegas del mundo abiertas al turismo –el World’s Best Vineyards– haya quedado en manos de una mendocina, más precisamente Catena Zapata. No solo porque no es la primera vez que ocurre, sino porque la ruta del vino de esta provincia es hoy uno de los principales atractivos turísticos del país. Su aeropuerto es el que más ha crecido en pasajeros el ultimo año (57%), convirtiéndose en el principal destino del interior para el turismo internacional. Solo en mayo recibió a 41.000 turistas extranjeros.

“En estas vacaciones de invierno a Mendoza llegarán 213 vuelos semanales, con una ocupación del 90%. Ya en la primera semana recibimos más de 100.000 turistas y proyectamos en las siguientes una ocupación del 90%”, comentó Nora Vicario, ministra de Cultura y Turismo de la provincia cuyana.

Al mismo tiempo, cada vez son más las propuestas en torno a su ruta del vino. A continuación, algunas de las novedades más atractivas.

Un château de lujo

“Un verdadero spot europeo en la mitad del desierto de Mendoza”. Así define Alberto Arizu (h), CEO de Luigi Bosca, a la antigua casona estilo château en la que durante décadas vivió la familia propietaria de la bodega, y que en octubre pasado ha sido abierta al público. “Construida en 1905, la casa está rodeada de un parque de diseño inglés –cuenta Arizu-. Se encuentra dentro de una finca, la más antigua de mi familia, cuyo diseño tiene que ver con los primeros inmigrantes europeos que llegaron a la región y se destaca por sus añosos olivares entremezclados con los viñedos, lo cual le da una belleza muy especial”.

El patio interno de la antigua casona estilo château en la que durante décadas vivió la familia propietaria de la bodega Luigi Bosca gentileza

La visita a El Paraíso propone un recorrido por los viñedos a través de una audioguía con “postas de cata”, en las que se degustan vinos, y que culmina con un almuerzo campestre al aire libre o con un menú de pasos con maridaje en el vivero de la finca; en ambos casos con un menú a cargo del chef Pablo del Río. La finca y su casona también están abiertas para eventos privados.

El mirador de Finca El Paraíso, de Luigi Bosca gentileza

Wine First en Angélica

Abierto a fines del año pasado, el restaurante de la bodega Catena Zapata no solo se destaca por su arquitectura que recrea un borgo italiano y que cuenta con una gran cava subterránea, sino porque allí lo primero es el vino. Es en función de la carta de vino que el equipo de chefs elabora los platos. Hay dos enfoques: complementario, donde el vino y la comida se mezclan entre sí, y otro donde la comida exagera algún aspecto del vino. Es lo que el enólogo de la bodega, Alejandro Vigil, llama el “maridaje a favor o en contra”. ¿Ejemplos? Mientras el DV Catena Blanco Histórico se vuelve salado y sabroso con el caviar de trucha, las mollejas con hierbas locales exageran la naturaleza cítrica y herbal del DV Catena Chardonnay.

Una vista de ensueño desde el salón de Angélica Cocina Maestra, el restaurante de Catena Zapata

“Tradicionalmente en un menú se comienza con una progresión desde los vinos más frescos, afrutados y con mucha acidez hasta los tintos más intensos –dice Laura Catena, directora de la bodega hoy N°1 del mundo para World’s Best Vineyards–. Ahora, con la confianza de que el concepto Wine First está funcionando introdujimos los maridajes que llamamos “montaña rusa”, donde mezclamos blancos y tintos, ligeros o intensos, que van y vienen entre alimentos más grasos y alimentos más ligeros.”

Dato no menor es que en Angélica es posible hallar vinos de guarda y verticales de etiquetas icónicas, como el Estiba Reservada. Esto hace que uno de sus menúes maridados sea el más caro de la Argentina.

Nuevo polo gastro

El predio en el que entre los años 40 y 70 funcionaron los Talleres Metalúrgicos Pescarmona, en Godoy Cruz, alberga desde hace unas semanas al mercado y paseo gastronómico Planta Uno. Restaurantes, cafés, un bar, una vinoteca, un supermercado y un sector dedicado a los productos frescos y de almacén dan forma a este espacio creado a partir de la recuperación de sus naves industriales en las que antaño se construyeron equipamiento de hierro de grandes dimensiones.

“Desde hace varios años, veníamos pensando en qué uso darle a este predio de 27.000 metros cuadrados. Sobre todo, teniendo en cuenta lo importante que había sido para la historia del país –comenta Sofía Pescarmona–. Tras mucha deliberación, tomamos la decisión de convertirlo en un lugar de encuentro, en un espacio que estuviera vivo”.

Donde alguna vez funcionaron los Talleres Metalúrgicos Pescarmona, en Godoy Cruz, abrió hace unas semanas el mercado y paseo gastronómico Planta Uno Marcelo Aguilar - LA NACION

Un dato adicional es que allí, en septiembre, abrirá sus puertas el restaurante Chipirón, conducido por Francisco Rosat, chef de Lo de Fran (Mar del Plata).

Hotel-bodega urbano

Entre agosto y septiembre abrirá sus puertas un hotel temático de la línea Curio Collection by Hilton en Mendoza, que tiene la particularidad de ser el primer “Hotel-Bodega urbano” que funcionará en el corazón de la ciudad y también el primero de América. Allí, los huéspedes podrán explorar el proceso de elaboración del vino de primera mano, ya que operará la bodega Huentala Wine (que tiene sus viñedos en Valle de Uco).

El primer Hilton mendocino además contará con salones para eventos sociales y corporativos, gimnasio, rooftop, solárium al aire libre, la posibilidad de alojarse con mascotas, y un multiespacio gastronómico con propuestas de cocina regional e internacional y degustaciones de vinos mendocinos.

Cerveza en la ruta del vino

Chachingo Craft Beer, la cervecería creada por el enólogo Alejandro Vigil, abre antes de fin de mes las puertas de su nueva fábrica de cervezas. Establecida en Chachingo, Maipú, y contará además con un un bar de arquitectura fábril. La propuesta allí es que el visitante conozca la elaboración de la cerveza artesanal (incluyendo aquellas especiales con crianza en barrica o en botella), pero también disponer de una propuesta gastronómica basada en la parrilla y el horno de barro. Además, el bar de fábrica ofrecerá la posibilidad de probar las 12 variedades de cervezas regulares y las 17 especiales que elabora esta cervecería.

Nuevos lodges en Uco

En el marco de su 20 aniversario, Bodega Andeluna renueva su propuesta de enoturismo con la incorporación de 8 lodges de alta gama distribuidos entre los cuarteles de Malbec y Cabernet Sauvignon. Andeluna Winery Lodges comenzará en septiembre a recibir turistas en Gualtallary, Valle de Uco, a 1300 metros de altura y con una vista inigualable del Cordón del Plata.

Los viñedos de Andeluna, donde funcionarán los lodges gentileza

Vino, pero también whisky

La amplia propuesta de enoturismo de Bodega Trapiche –que cuenta con un restaurante de fine dining pero también con un descontracturado bar de vinos al aire libre– sigue creciendo. Lo más llamativo y distinto en el contexto de la ruta del vino es su “Experiencia Johnnie Walker”, en la que se explora el maridaje entres whiskies y chocolate. Otra novedad son las clases magistrales sobre maridaje que ofrece la head sommelier de la bodega.

La propuesta de enoturismo de Bodega Trapiche incluye un bar de vinos al aire libre Andres Sottano

Experiencia Gran Corte

Para celebrar los 20 años de la creación de su vino ícono, la bodega Pulenta Estate ofrece por tiempo limitado su “Experiencia Gran Corte”: una degustación especial en la que se prueban los varietales que conforman este blend tinto –muchos de ellos nunca comercializados ni mostrados al público–, para luego finalizar con la cosecha 2020. (Dato adicional para amantes del automovilismo: en la cava de la bodega se pueden apreciar motores de Ferrari y Porsche en exposición).

Historia del vino

Fruto de la pasión por la historia de la industria vitivinícola, Guillermo Altieri fue coleccionando elementos de todo tipo empleados en el viñedo y en la bodega. La colección –compuesta por por más de 3.000 piezas y en permanente expansión– se encuentra en exposición en Vinorum, bodega familiar comandada por su esposa Cecilia Buj. Una de las joyas es un antiguo cajón del tonelero, que incluye todos los instrumentos con los que se armaban (y desarmaban para su mantenimiento) los toneles que llegaban de Europa. Pero la colección incluye también tijeras de poda, fuelles y carretas en las que se transportaban las uvas, entre muchísimos otros elementos que cuentan la historia del vino argentino.

De la huerta a la mesa

Zonda, el nuevo restaurante de la bodega Lagarde propone una experiencia interactiva: realizar talleres de cocina cuyana y visitar la huerta de la que saldrán los productos que formarán parte del menú del posterior almuerzo. La otra experiencia es la de Fogón, el otro restaurante de la bodega, en donde incluso es posible comer dentro mismo del viñedo platos que combinan la cocina regional con la italiana.

Observatorio en plan relax

“Quisimos hacer un espacio donde se pueda disfrutar de un excelente momento en un ambiente relajado. Alejarnos de los menús de pasos y maridajes tradicionales de las bodegas, para crear un universo de sabores deliciosos y sencillos, donde el único tiempo que importa es el que se disfruta en buena compañía, con una copa de algo rico en la mano”, cuenta Nicolás Bruno, gerente general de Dante Robino.

Se refiere a Observatorio, el restaurante de la bodega que abrirá sus puertas el 10 de agosto. La propuesta es de platos y platitos elaborados con productos locales y de estación, que llevan la firma del chef Juan Ventureyra; habrá vinos y cóctelería, y también un espacio para picnic en torno a fogones.