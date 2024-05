Palermo asiático. Aperturas y recomendaciones con sello oriental

La comida de Japón, China y Corea tiene para ofrecer mucho más que sushi y chow fan: aquí, algunos mojones para tener en cuenta

Cecilia Di Tirro Para LA NACION

Hace tiempo que la cocina asiática dejó de ser sinónimo de sushi o chow fan. Con locales cada vez más diversos que ofrecen platos tradicionales de Japón, China, Corea o el sudeste asiático, la oferta de sabores no para de crecer. “El sushi y algunas comidas orientales se convirtieron casi en una alternativa para la pizza en el delivery y el take away. Todavía falta diversificar, pero van apareciendo nuevas propuestas, también de pastelería o bebidas”, asegura Federico Miyagi, de Casa Tsuji, una cafetería que abrió el mes pasado y que, junto a otros desembarcos de Palermo, completa un pequeño circuito gastronómico para probar todo tipo de especialidades con sello oriental.

The bowl

Taiwanés y veggie, incluye los clásicos bowls de arroz, fideos o vegetales, pero suma también ramen, brochettes y variedad de hongos. El local es moderno, y el servicio relajado: primero pedís, después te sentás a esperar tu orden. Honduras 4186

El menú es taiwanés y veggie

Annyeong

Un ambiente familiar de cocina tradicional. Se presentan con el dakgalbi (pollo salteado con verduras y tteok) y el bibimbap, con o sin picante. Annyeong es una forma informal de saludar, y así recibe Leo, su dueño, a los comensales. Nicaragua 4563

Ambiente familiar y cocina tradicional

Casa Tsuji

En una casona moderna, es ideal para conocer la cafetería y pastelería japonesas, con sus productos ligeros y simples. De rigor, probar el wagashi, bocado tradicional que acompaña el té desde el año 700. Armenia 1455

Un lugar ideal para conocer la pastelería y cafetería japonesas

Mocozi

Un coreano con sistema “all you can eat”. Abrió hace un mes y apuesta a la barbacoa coreana tradicional, que se prepara en la mesa. Se completa con banchan: platitos que se comparten con el kimchi y las verduras encurtidas como estrellas. Guatemala 4516

La barbacoa coreana tradicional es un imperdible de este restó

Asian Cantina

Cocina del sudeste asiático, donde reina el color, tanto en la ambientación del lugar como en los ingredientes. Un viaje por Malasia, Vietnam, Indonesia, Filipinas y Tailandia, a través de sus ensaladas, baos y pesca del día. Humboldt 1626

Luces cálidas, ambiente tropical y cocina a la vista en Asian Cantina Lugares

Niño gordo

Se jacta por su cocina fusión con preponderancia oriental y sus toques occidentales, como los cortes de carne para las preparaciones. Un instagrameable en el que, además, pueden explorarse nuevos y variados sabores. Thames 1810

El interior psicodélico de Niño Gordo, a pura cocina fusión Rodrigo Ruiz Ciancia

Fukuro Noodle Bar

Recientemente mudado, pero también en Palermo, se sostiene como pionero en volver al ramen un plato más conocido en Buenos Aires. Comida callejera para acompañar con cerveza, en un ambiente pop y colorido. Carranza 1940

Un spicy miso ramen de Fukuro Noodle Bar

Harakiri de una

Esta propuesta conserva la estética japonesa del tatami y su carta es igual de tradicional, con el Buta no Kakuni a la cabeza (panceta y daikon tiernizado en cocción lenta), café de matcha y tragos con sake. Honduras 4756

La estética japonesa del tatami y un menú bien tradicional Gentileza

Oh! Tea

Es una cadena que apuesta a las infusiones taiwanesas, aunque con el toque occidental y aesthetic de algunas franquicias. Mucho té y mucha espuma en grandes vasos. Honduras 4787

Té, burbujas y un toque aesthetic para disfrutar y fotografiar

Ao Kuma Café

Ambiente pop y el matcha como sabor estrella del menú

Otro café con una ambientación pop, con el manga y el animé en el centro de la escena que dan nombre a los platos de la carta. Sándwiches con carnes estacionadas y dulces de miso y matcha son lo que más piden sus comensales. Fray Justo Santamaría de Oro 2280