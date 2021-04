Snacks para mascotas: cómo son las opciones saludables

Orejas de cerdo deshidratadas, snacks de hígado, pulmón y chips de esófago, helados saborizados para congelar en casa, bocaditos frutales, huesos horneados, hasta viandas con alimentos crudos. El mercado de los productos para mascotas es cada vez más diverso y surgen alimentos alternativos –y por qué no un poco excéntricos– para darles a los perros y gatos del hogar.

Algunas marcas apuntan a lo saludable y a tener en cuenta la materia prima de los productos para mejorar la alimentación de las mascotas. En el caso de Angus, hace unos años apostaron por el mercado local y empezaron a producir alimentos deshidratados certificados por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa).

Angus ofrece orejas de cerdo naturales y chips de esófago para perros gentileza

“Es la oreja de cerdo solamente que claro, marca una diferencia, porque estamos acostumbrados a ver la oreja blanca que lleva un proceso químico atrás. Ésta es absolutamente natural y es uno de los productos que más aceptación tiene, junto al chip de esófago”, dice Maia Paredes, coordinadora del departamento comercial de Angus.

¿En qué consiste el proceso de deshidratación? “En sacarle la mayor cantidad de humedad y eso hace que el producto se conserve en perfectas condiciones, siempre y cuando se tengan los cuidados necesarios. No precisan saborizante, ni conservante, ni químicos”, agrega y explica que dentro de la línea tienen “distintos productos para cada mascota” que se dividen en semiblandos, semiduros y duros, de acuerdo con la fuerza de la mordida.

“Cada vez que desarrollamos un producto lo conversamos con nuestros perros y siempre estaba ahí el tema del helado: cuando tomábamos, los perros también querían y un día dije ‘hay que hacer para perros’. Y funcionó”, dice Martín Proetto, propietario de Dr. Zoo, empresa nacional que produce sticks, bocaditos y su diferencial: helados saborizados.Así sacaron al mercado tres sabores de helados –vainilla, banana split y salchicha y queso–, tuvieron que sortear la falta de heladeras en los pet shops y desarrollar un producto que se pudiera vender a temperatura ambiente: se pone 30 minutos en el freezer y luego se le puede dar a la mascota.

Como director de GoloCan, Agustín Silvestre destaca que la clave está en mantener la calidad de la materia prima. “Al ser un snack, lo que uno busca es que la aceptación sea inmediata y para poder tener eso garantizado es primordial utilizar el tipo de materia prima que más le gusta al perro o al gato”, dice.

Ahora bien, ¿todas las mascotas necesitan de estos tipos de snacks? Según los especialistas, esta clase de alimentos son de uso recreativo y la frecuencia va a depender del objetivo que tengamos con el animal.”Se usan mucho para que cumplan algo, por ejemplo, algún entrenamiento, para reafirmar algo positivo o para distraerse. En el caso de los huesos recreativos, sirven no solamente para la masticación y el roer, donde liberan endorfinas, sino que también para limpiar los dientes, para que el animal se relaje y pase un momento agradable”, explica Erika Deis, médica veterinaria especialista en nutrición de perros y gatos. Y aclara: “Todo va a depender de qué tipo de snacks uno le de. Los que son más saludables hay que ponerlo entre comillas porque generalmente todos los que son procesados terminan teniendo –como en la industria humana– aditivos y no son buenos. No es lo mismo una fruta o un snack que podés fabricar en casa que algo que vayas a comprar, uno cae en lo industrializado por la comodidad”.

Por su parte, Verónica Narváez, médica veterinaria especialista en dieta cruda afirma que lo que hay que tener en cuenta es que todo suma en cuanto a calorías. “Si abusamos de la frecuencia y de las cantidades, podemos caer en temas de obesidad, por muy naturales que sean”, sostiene.

En Angus señalan que los productos se pueden consumir a diario “lo único que hay saber es que es un snack y no un alimento” por lo cual no hay que abusar y darle un paquete por día para sustituir el balanceado o la dieta BARF (alimentos crudos) .

Lo mismo comparten desde Dr. Zoo. “Cada producto atrás tiene una tabla de alimentación, obligatorio por el Senasa, y después está el sentido común: si te llevás una caramelera llena de palitos, no se la des toda en el día”, sostiene Proetto y agrega que lo que siempre buscan en los productos es que sean saludables “en cuanto a la parte emocional-social del perro”.

¿Y la dieta BARF?

En caso de la dieta BARF (Biologically Appropriate Raw Food, en inglés), que es la práctica de alimentar a las mascotas con alimentos crudos adecuados, las veterinarias aconsejan hacer un período de transición de entre 3 y 4 semanas, y acompañar el proceso de cambio progresivo con un especialista en la materia.

“La dieta BARF trata de imitar lo que sería la naturaleza del perro o del gato. Hay que comprender que son carnívoros y que la base de su dieta tiene que ser de origen animal, lo que es la carne muscular, los órganos, tratar de imitar una presa, lo que cazarían si mantuviese un estado salvaje”, explica Narváez.

En este sentido, Deis afirma que no todas las mascotas pueden comer BARF y no todo dueño puede darle eso. “La mascota no puede pasar de un balanceado a comer BARF así nomás porque necesita un proceso de adaptación del organismo”, señala. “Podés darle una dieta cocinada o mixta, con balanceado sino tenés tiempo en algún momento y suplementar con una dieta cocinada en el día. Va a ser mucho más saludable que darle siempre balanceado”.

En este sentido, a la hora de elegir qué alimentos y snacks comprar, los especialistas sugieren leer siempre la tabla de ingredientes y evitar los que tengan harinas, glucosa y/o conservantes. “A su vez, tener en cuenta el tamaño de nuestro peludo porque no va a ser lo mismo el hueso que vamos a comprar para un caniche que a un dogo argentino y la condición corporal, es decir, si tenemos a un peludito que ya está pasado de kilos diría que hay que corregir la dieta y ponerlo en un estado saludable antes de sumar golosinas”, aclara Narváez y concluye: “Y ver también si los disfruta porque, estarán muy pensados para ellos, en general, pero hay que tener en cuenta las particularidades del animal”.

