Baños en hielo y vinchas para dormir: tres hábitos para mejorar la salud y un consejo clave

”José Bienestar es un personaje que ya vengo trabajando en algunas notas y libros”, afirmó el periodista y economista Sebastián Campanario durante su presentación en el capítulo 4 del evento Bienestar & Salud organizado por LA NACION. Y presentó a este curioso personaje, una persona que vive a la vanguardia de las tendencias más innovadoras en salud, longevidad y hábitos. José Bienestar es un concepto que sirve como reflejo de un estilo de vida centrado en la búsqueda constante de optimización personal.

Sebastián Campanario, economista y periodista, divulgador de las competencias con cubos Rubik Hernan Zenteno - La Nacion

Para empezar el día, Campanario explicó cómo sería una rutina ideal para José Bienestar. ”Se levantaría seguramente a las cinco de la mañana, haría lo que se llama una power hour, muy curada para él, en la cual vería cuántos minutos respira, cuántos minutos medita y cuántos minutos hace algún ejercicio aeróbico”, detalló. Esta es la versión más optimizada de una rutina matinal: el “bienestante” no deja nada librado al azar. Cada actividad está minuciosamente planificada para maximizar los beneficios físicos y mentales, desde la respiración controlada hasta la meditación guiada.

Uno de los ejemplos más llamativos que mencionó Campanario fue la popularidad del método de respiración de Wim Hof, el holandés que ha ganado reconocimiento por sus impresionantes logros relacionados con el control de la respiración y la resistencia al frío. ”Este señor perdió a la mujer en una situación muy trágica y vio que meterse en el hielo le hacía bien para su salud, para su bienestar emocional”, explicó. José Bienestar, siguiendo esta línea, probablemente incluiría en su rutina diaria un baño de hielo como parte de su búsqueda por mejorar tanto el cuerpo como la mente. Para Campanario, este método es un claro ejemplo de cómo la ciencia y las técnicas alternativas convergen, ya que Hof ha sido objeto de estudios académicos que validan sus prácticas.

Wim Hof cumple su rutina en medio de un lago congelado (Fuente: Wim Hof - sitio web oficial)

La rutina de José Bienestar no se detiene ahí. Según Campanario, otra de las actividades que marcarían su día sería un “baño de bosque”, una práctica originaria de Japón que está ganando terreno en el mundo occidental. ”En Japón, hay bosques públicos donde la gente va y ya hay beneficios probados de hacer este tipo de actividad”, comentó al hacer referencia los efectos positivos de caminar y respirar aire puro rodeado de naturaleza. Este tipo de experiencias sensoriales conectan a las personas con su entorno y promueven un bienestar integral, un enfoque que Campanario definió como “una vuelta a lo simple”.

Dentro del universo de gadgets y dispositivos para el bienestar, José Bienestar no se queda atrás. Campanario destacó el uso de una vincha desarrollada por EleMind, aprobada por la FDA, que no solo monitoriza el sueño, sino que también emite ondas que promueven un descanso más profundo. ”Esto es algo novedoso, no solamente es trackeo, sino que empieza a haber también dispositivos que promueven una mejora en el sueño y en la concentración”, subrayó. Este tipo de avances tecnológicos, cada vez más comunes en el mercado del bienestar, permiten medir, ajustar y mejorar aspectos del cuerpo que antes no se consideraban en la vida diaria.

El baño de bosque es un hábito que puede realizarse durante varios días o en una misma tarde y ayuda a potenciar la relajación y la concentración

El seguimiento y optimización de la salud no se limita solo al sueño. Campanario mencionó otro dispositivo sueco que mide el nivel de concentración a lo largo del día. ”Uno puede saber en qué momento del día su concentración es mejor, algo que es difícil de identificar sin un trackeador”, explicó. José Bienestar, siempre a la vanguardia, también llevaría una botella inteligente que monitorea la hidratación, avisándole cuándo es el momento exacto de tomar agua.

Pero el bienestar no se trata solo de tecnología avanzada. Campanario contrapone a José Bienestar con un concepto mucho más sencillo: la rutina natural de una mascota. ”Los perros duermen muy bien, se hidratan, salen a caminar descalzos, socializan con otros perros, expresan sus sentimientos y bostezan”, describió. Aquí, el bienestar vuelve a sus raíces más básicas, recordando que a menudo las soluciones más simples pueden ser las más efectivas. ”Si vemos lo que hace un perro como Asia durante el día, podríamos decir que está siguiendo un manual de bienestar sin saberlo”, agregó, en referencia a la perrita que lo acompañó en el escenario.

La vincha que desarrolló EleMind que que monitorean la calidad del sueño y que emite ondas que promueven un sueño mejor EleMind

En su exposición, Campanario también subrayó que muchas de las tendencias más innovadoras en bienestar se están desinflando. ”Muchas startups de longevidad están perdiendo financiamiento porque hay varios callejones sin salida”, advirtió. Sin embargo, destacó que, aunque no todos viviremos más de 100 años, ya existen suficientes herramientas para que el tiempo que vivamos sea de mejor calidad. ”Lo que sí está claro es que podemos vivir mejor, y mucho de eso tiene que ver con una vuelta a lo simple”, reflexionó. A su vez, sugirió que a veces la mejor manera de avanzar es redescubrir prácticas que hemos dejado atrás en nuestra vida moderna.

El periodista y economista concluyó con una reflexión sobre la tensión entre dos enfoques: la frontera tecnológica representada por José Bienestar y la vuelta a lo básico que ejemplifican las mascotas. ”Es como un perro que se muerde la cola. Al final del día, no son cosas excluyentes. Uno puede hacer ambas y está buenísimo que las haga”, afirmó. Para Campanario, la clave está en encontrar un equilibrio entre estos dos mundos: aprovechar las ventajas de la tecnología sin perder de vista las soluciones simples y naturales que han demostrado su efectividad a lo largo del tiempo.

El periodista y economista Sebastián Campanario, junto con la perrita Asia, en el summit 4 del evento "Bienestar & Salud" organizado por LA NACION

Finalmente, Campanario dejó abierta una pregunta: ”¿Quién gana entre la frontera tecnológica y la vuelta a lo simple?”. En su opinión, la respuesta es que ambos enfoques son complementarios, y que la verdadera victoria reside en aprender a combinar lo mejor de ambos mundos para vivir una vida más plena y saludable.