Colecciones LA NACION presenta “Cuidado y Bienestar”, una nueva serie de herramientas pensadas para afrontar el estrés cotidiano, optimizar la productividad y alimentarse de manera saludable. En tiempos de permanente cambio, incertidumbre y sobreinformación, esta propuesta busca ser un puente para mejorar la calidad de vida.

A través de un compilado de diez libros, cuyos autores tienen un gran camino recorrido en el campo de la salud y la innovación, los temas que se abordan invitan a la reflexión, inspiran y brindan diversos recursos eficaces para afrontar los vaivenes de la vida y alcanzar el equilibrio.

En las plumas detrás de cada edición están Sebastián Campanario, reconocido periodista de innovación y negocios del futuro; Diego Sívori, ex jugador de rugby, hoy abocado a la nutrición deportiva; Federico Fros Campelo, ingeniero industrial especialista en procesos cerebrales; Pablo Resnik, médico psiquiatra; Enzo Cascardo, miembro de la Anxiety Disorders Association of America y médico psiquiatra y Andrei Vazhnov, físico, conferencista y director del Instituto Baikal, un espacio que reúne científicos y emprendedores con el fin de explorar ideas.

Los libros se van a ir lanzando cada quince días y se podrán conseguir en kioscos de diarios y revistas de todo el país. Combinando diseño y calidad, desde Colecciones LA NACION crean contenido de lo más variado: cada producto es único y está basado en los gustos, intereses y hobbies de cada lector.

A continuación, cada una de las ediciones:

1) Nutrición (de) mente: la ciencia de la alimentación inteligente

El término “neuronutrición” combina los saberes de las ciencias de la alimentación con los de las neurociencias

Este libro escrito por Diego Sívori y Federico Fros Campelo propone un nuevo concepto que llegó para romper moldes. Los autores lo denominan “neuronutrición”: combina los saberes de las ciencias de la alimentación con los de las neurociencias. El objetivo es simple: entender cómo funciona nuestro cerebro en relación a la manera en que nos alimentamos. Adquiriendo este know how, se pretende comer de manera más saludable y nutritiva dejando de lado aquello que no nos hace bien.

2) Ideas en la ducha: todas las técnicas para ser más creativos

Sebastián Campanario brinda técnicas para ser más creativos e innovadores en un mundo cambiante

Sebastián Campanario brinda una serie de técnicas para ser más creativos e innovadores en un mundo en tan cambiante. A través de sus páginas destierra el mito de que solo los genios más excéntricos tienen ocurrencias trascendentales y da consejos para conectarnos con la imaginación y ser más versátiles. El experto opina que la capacidad de innovar es una de las herramientas más valiosas y sustentables para las personas y las empresas.

3) Mi cabeza no para: qué es el Trastorno de Ansiedad Generalizada

Este libro brinda las claves para acallar el ruido mental y reducir el estrés

Pensamientos catastróficos, sensación de fragilidad creciente y un “runrún” mental que no para, son algunas características típicas de una persona con Trastorno de Ansiedad Generalizada. En este libro, Pablo Resnik, brinda las claves para acallar ese incesante ruido mental, poder reducir el estrés y disfrutar de una vida más plena.

4) El futuro del bienestar: ideas, hábitos e innovación para vivir más y mejor

En este libro se realiza un recorrido por las principales innovaciones científicas y tecnológicas para mantener en forma nuestro cuerpo y mente

La agenda del bienestar marca un nuevo rumbo: propone ideas y hábitos innovadores para abrir nuevas puertas y adaptarse a las circunstancias que tocan vivir. Así lo explora una vez más Sebastián Campanario en esta obra. El experto realiza un recorrido por las principales innovaciones científicas y tecnológicas pensadas para mantener en forma los activos más valiosos que tenemos: nuestro cuerpo y nuestra mente. Todas estas disruptivas técnicas son consideradas por el autor como el motor de la economía de este siglo y corren con la ventaja de que se pueden entrenar y mejorar.

5) Ansiedad, estrés, pánico y fobias: 100 preguntas, 101 respuestas

Una guía para identificar los síntomas y posibles tratamientos del Trastorno de Ansiedad Generalizada

Dominar la sensación de estrés, pánico y ansiedad, muchas veces resulta difícil. Para lograrlo, existen herramientas y recursos eficaces que ayudan a paliar controlar este caos emocional cuyos efectos son nocivos para la calidad de vida y la salud. Con la autoría de Enzo Cascardo y Pablo Resnik, esta propuesta ofrece una guía para identificar los síntomas y posibles tratamientos del Trastorno de Ansiedad Generalizada. El objetivo es ser un nexo para poder identificar las señales de alerta que indican que se está gestando este trastorno y no pasarlas por alto.

6) Modo esponja: cómo absorber con creatividad el impacto del cambio acelerado

Sebastián Campanario y Andrei Vazhnov, realizan un recorrido en modo "curiosidad" y "aprendizaje permanente" a través de ideas y tendencias que ya están modificando la vida cotidiana

Sobreinformación por doquier y constantes avances científicos y tecnológicos son los protagonistas de un escenario actual regido por el cambio acelerado. Esto propone un desafío constante: aprender a ser flexibles al cambio y aprovechar la creatividad personal para exprimir al máximo este momento y absorber todo lo positivo que estas nuevas temáticas traen. A través de las páginas de este libro, Sebastián Campanario y Andrei Vazhnov, realizan un recorrido para despertar la curiosidad y el aprendizaje permanente a través de ideas y tendencias que ya están modificando nuestra vida cotidiana y nuestra carrera laboral.

7) TOC: obsesiones, compulsiones y rituales

Este libro desarticula los mitos del TOC

Enzo Cascardo y Pablo Resnik desarticulan los mitos del TOC (Trastorno Obsesivo Compulsivo) y sugieren tratamientos adecuados para cada caso con una atractiva propuesta basada en preguntas y respuestas. El TOC es una enfermedad más común de lo que se cree aunque muchas veces se la asocia con un capricho o es desestimada.

8) Nutrición fácil en tiempos difíciles: la buena alimentación no es una misión imposible

Para Diego Sívori cada uno puede adaptar la alimentación a su propio estilo de vida, rutina, tiempos y necesidades

¿Es posible comer saludable y rico al mismo tiempo? ¿Se puede cuidar nuestra nutrición sin tener que privarnos de lo que nos gratifica y sin pasar interminables horas en la cocina? En este libro, Diego Sívori, demuestra que todo esto es posible y que la buena alimentación no es una misión imposible. Aplicando su formación y experiencia profesional como nutricionista evidencia que cada persona puede adaptar una alimentación saludable a su propio estilo de vida, rutina, tiempos y necesidades.

9) Vivir a mil: la ansiedad en los tiempos que corren

Pablo Resnik analiza con ejemplos clínicos y desde una sólida base teórica, de qué se trata “vivir a mil”

Vivir a las corridas y sobrepasados de responsabilidades se volvió moneda corriente. El tiempo vuela y el día nunca alcanza. Además, la incertidumbre social, política y económica se hace eco de casi todas las personas y el resultado se traduce en una vida repleta de ansiedad. Para revertir esta situación, Pablo Resnik analiza con ejemplos clínicos y desde una sólida base teórica, de qué se trata “vivir a mil” y enfatiza en los estragos que este estilo de vida genera en el ser humano.

10) Revolución senior: el auge de la revolución +45

Sebastián Campanario explica qué lugar ocuparán los mayores de 45 años en los próximos años y da las claves para deconstruir los prejuicios etarios

Sebastián Campanario rompe una vez más los estigmas sociales y propone repensar la manera de mirar a los adultos. El estilo de vida de las personas de este grupo etario es muy disímil al que tenían antes: hoy son protagonistas y tienen un rol muy activo en la sociedad al punto de que las economías globales se están replanteando su vínculo con los mayores. A través de las páginas de este libro, el experto cuenta qué lugar ocuparán los mayores de 45 años en los próximos años y da las claves para deconstruir prejuicios etarios y entender los huracanes de cambio que se están desatando.