Mario Alonso Puig: El referente mundial explicó cómo “amigarse” con las zonas oscuras de cada uno

“Hasta que no llevemos a la conciencia lo que sucede en el inconsciente, el inconsciente seguirá dirigiendo nuestras vidas y lo llamaremos destino”, afirmó Mario Alonso Puig, médico, especialista en cirugía general y del aparato digestivo, en el capítulo 4 del evento Bienestar & Salud organizado por LA NACION. En una entrevista realizada por Dolores Pasman, Puig ofreció una visión detallada y enriquecedora sobre cómo podemos superar las limitaciones autoimpuestas y alcanzar nuestro verdadero potencial.

Mario Alonso Puig, durante el capítulo 4 del summit de Bienestar & Salud organizado por LA NACION Rodrigo Nespolo

Mario Alonso Puig es un médico, cirujano y conferencista español que dedicó su vida a explorar la conexión entre la mente y la salud física. Formado en la Universidad Complutense de Madrid y especializado en cirugía general y del aparato digestivo, Puig combina su experiencia médica con un profundo interés en la psicología y el coaching. Ha sido profesor en la Escuela de Negocios IE Business School y ha escrito varios libros, incluyendo “Reinventarse” y “El Reto de Vivir”, ofreciendo herramientas para el crecimiento personal y la superación de obstáculos. Su enfoque integral aboga por la conexión entre creencias, emociones y bienestar, lo que le permite brindar una perspectiva única y transformadora sobre la vida y la salud.

El Dr. Puig, quien ha dedicado gran parte de su vida a la medicina y al desarrollo personal, se describe como un “despertador de posibilidades”. Según él, la mayoría de las personas viven en una especie de oscuridad interna que nubla su visión de la realidad. Esta oscuridad se manifiesta a través de creencias limitantes y emociones negativas que afectan la percepción de uno mismo y del entorno. Puig explica que, al igual que un despertador nos saca del sueño, es posible despertar a una mayor conciencia de las propias potencialidades y limitaciones. “Muchos de nuestros sentimientos de impotencia, desesperanza, frustraciones, amarguras y sensaciones de incompetencia forman parte del sueño, no de la realidad,” señaló, y subrayó la necesidad de un despertar interior para superar estas barreras.

Durante la entrevista, Puig habló sobre su último libro, “El Camino del Despertar”, que se presenta como una guía para quienes buscan autoconocimiento y transformación personal. En esta obra, Puig combina conocimientos sobre fisiología, la práctica del “Hara” —un concepto relacionado con el centro energético en la tradición japonesa— y aspectos espirituales, proporcionando una perspectiva integral sobre el bienestar. A su vez explicó que, al modificar la percepción sobre uno mismo y el entorno, es posible transformar las emociones y acciones de manera significativa. “Si cambiás tu forma de mirarte, si cambiás tu forma de mirar a los demás, si cambiás tu forma de mirar al mundo, cambia lo que ves. Si cambia lo que ves, cambia cómo te sentís,” sugiere el médico, y añade que nuestra realidad está profundamente influenciada por nuestra percepción interna.

Dolores Pasman (editora de Bienestar en LA NACION) y Mario Alonso Puig, durante el capítulo 4 del summit de Bienestar & Salud organizado por LA NACION Rodrigo Nespolo

En su reflexión sobre cómo estos conceptos se relacionan con sus propias experiencias, Puig revela que su interés en estos temas surgió de su carrera como cirujano y su búsqueda constante de entendimiento interior. La experiencia personal y profesional le ha permitido observar el impacto profundo que los pensamientos y las creencias tienen en los sentimientos y el bienestar general. “He vivido experiencias profundamente transformadoras que me han permitido percibir lo que está en el trasfondo de lo que vemos,” relató. También destacó la importancia de explorar y comprender las experiencias internas para fomentar un cambio positivo en la vida.

El especialista en cirugía general también utiliza una metáfora poderosa para explicar cómo se pueden abordar las “zonas oscuras”. Compara las fracturas internas con tazas de té rotas que han sido reparadas con resina de oro puro. Puig enfatiza que abrazar y aceptar las imperfecciones es clave para el crecimiento personal y la autoaceptación. “Cuando te encontrás con un amor gratuito, un amor que no cuestiona y que simplemente da, ofrecés tus fracturas y las rellenás de oro, y al final obtenés una vasija única. Las piezas reparadas con oro son maravillosas porque no hay dos iguales; cada una se rompe de una manera diferente, y sus hilos de oro las conectan de forma única”, afirmó.

En cuanto a la felicidad, Puig presenta una visión que se aleja de las definiciones convencionales. Para él, la verdadera felicidad no está condicionada por factores externos o circunstancias cambiantes, sino que es un estado interno de paz y serenidad. Sostiene que la capacidad de amar es fundamental para alcanzar esta forma de felicidad duradera. “Cuanto mayor sea tu capacidad de amar, más feliz vas a ser”, señaló. A su vez, destacó que la calidad de nuestras relaciones y nuestra capacidad de amor impacta directamente en nuestro bienestar emocional.

Dolores Pasman (editora de Bienestar en LA NACION) y Mario Alonso Puig, durante el capítulo 4 del summit de Bienestar & Salud organizado por LA NACION Rodrigo Nespolo

Para concluir, Puig dio un consejo especial para los argentinos, conocidos por su carácter distintivo y su necesidad de recibir recomendaciones personalizadas. “Yo no soy quién para dar consejos, solo hago propuestas. Hablo desde mi experiencia con ustedes, no sobre cómo son, sino sobre lo que he vivido en relación con los argentinos. Y debo decir que me siento profundamente feliz con ustedes. Sin duda, enfrentan situaciones muy complejas, lo han hecho durante muchos años, pero lo que percibo es un pueblo alegre, lleno de capacidades y virtudes”, comentó.

Desde su perspectiva, Puig destacó dos puntos clave aplicables no solo a Argentina, sino a muchos otros lugares. El primero es que, a menudo, las personas se adaptan a formas de vida inadecuadas. En un país tan grande, con tantas personas extraordinarias y recursos, está destinado a florecer. El segundo es que, en muchas ocasiones, se cae en la rivalidad cuando lo que realmente se necesita es construir puentes, no muros. “Para aprovechar las grandes oportunidades que la vida nos ofrece, debemos enfocarnos en lo que nos une, en lugar de lo que nos separa”.

“Tienen que reconocer el increíble potencial que tienen, no solo a nivel individual, sino también como nación. Unidos, pueden alcanzar logros absolutamente ejemplares, a los que otras naciones puedan mirar y decir: ‘Nosotros también podemos hacerlo’”, concluyó.