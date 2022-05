No era feliz y gracias a una nueva terapia descubrió su verdadera personalidad

Bárbara Itzkoff tiene 47 años, está casada y tiene dos hijos. Siguiendo un mandato social durante 24 años trabajó en relación de dependencia, los últimos 20 en una gran empresa de consumo masivo. Si bien era responsable y eficiente en su puesto, nunca se había cuestionado si esa tarea era lo que quería, si le apasionaba o no.

“En mi vida, había hecho ´todo lo que había que hacer´: elegí una carrera que en ese momento era la que se suponía me iba a dar una salida laboral, estudié, me recibí, conseguí un buen trabajo. Sin embargo, nunca me había cuestionado si yo podía elegir o querer otra cosa de mi vida, hice todo lo que había que hacer en un modo automático”, cuenta Bárbara.

Fue en 2017, a sus 42 años, que la vida le dio señales de que había que salir de ese estado y hacer un cambio. Su marido tenía un negocio que no estaba funcionando bien, ella no estaba contenta a nivel laboral, pero su sueldo era el ingreso fijo que se necesitaba para afrontar las deudas. En ese momento, le encontraron un tumor que había que operar. Por suerte se comprobó que era benigno, pero el bajar las revoluciones la ayudó a encontrarse con ella misma. “Ese parar obligado fue lo que me cambió la vida, me llevó a revisar y a empezar a ver lo que hasta ese momento nunca había visto”, explica.

Vivir con plenitud

A partir de ese episodio Bárbara empezó a indagar en su tiempo libre sobre disciplinas de autoconocimiento y superación personal.

“No puede ser que la vida sea solamente pagar cuentas, pelearse, enfermarse, trabajar, tiene que haber algo más, me planteaba. Y ahí empezó mi búsqueda”, reflexiona.

En ese recorrido y por casualidad, se cruzó con un conferencista español que hablaba de Eneagrama, una técnica que ella escuchó allí por primera vez. Se trata de una disciplina que ayuda a encontrar la esencia de cada persona: trabaja sobre sus dones, talentos y miedos a través de nueve tipos de personalidades (eneatipos).

“El Eneagrama me capturó y apasionó totalmente porque reúne coaching, psicología, relaciones, miedos, espiritualidad. Lo que más me impactó fue que nos permite conocernos profundamente de una manera muy clara, práctica y entretenida, que hace muy apasionante el viaje de encontrarse a uno mismo”, relata.

Este descubrimiento la atravesó totalmente y mejoró muchísimo la relación con su marido y sus hijos.

“Entender mi esencia me conectó con mi energía y con esa fuerza que yo ni creía que podía tener. Me mostró que sí podía tener pasión. De hecho, para mí tengo dos fechas de nacimiento: mi fecha real (20/10/73) y cuando sentí que volví a nacer (06/01/2017)”, relata emocionada.

El Eneagrama es una herramienta de autoconocimiento y desarrollo personal que nos ayuda a encontrar nuestra esencia, nuestros talentos y a perder los miedos para lograr una vida más plena Gentileza

Bárbara continuó estudiando esta técnica hasta que en 2019 se animó a dejar su trabajo y dar cursos presenciales, que debieron transformarse en virtuales a causa de la pandemia. Desde su cuenta de instagram motiva a muchas personas: “Quería que la gente supiera que había una forma de vivir mejor: plenamente y en paz”, enfatiza.

Y sigue trabajando en esta disciplina hasta el día de hoy: “Estoy muy feliz, cada día agradezco a Dios la posibilidad que me dio de vivir de lo que amo, impactar en la vida de tantas personas y poder contagiar y expandir esto que a mí me hizo tanto bien”, expresa emocionada.

Principios del Eneagrama

Esta novedosa herramienta de autoconocimiento y desarrollo personal nos ayuda a encontrar nuestra esencia, dones, talentos, miedos y nos muestra cómo nos relacionamos con los demás y cómo tomamos nuestras decisiones.

Plantea que hay 9 tipos de personalidad: es decir 9 formas de sentir, pensar y percibir el mundo. Y parte de la base de que todos nacemos con una esencia que es el don, el regalo, el talento que cada uno trae consigo para cumplir su misión en esta vida. De la mano de nuestra esencia, al ser verdaderamente nosotros mismos, es que vamos a lograr sentirnos más plenos y en paz.

El principio del Eneagrama plantea que existen nueve tipos de personalidades

¿Pero qué pasa con nuestra esencia a medida que vamos creciendo? Ya sea por condicionamientos sociales, por la crianza, el deber ser, los miedos, por cumplir con los mandatos, con “lo que se espera de nosotros” o necesitar agradar a nuestros seres queridos, vamos tapándola con capas y capas de miedo o ego.

¿Y cómo nos damos cuenta de qué nos alejamos de ella? En algún momento la vida nos lo avisa a través de dolores, conflictos, malestar, crisis, al sentirnos vacíos o infelices. Y es el Eneagrama – como algunas otras herramientas de autoconocimiento- quien nos puede ayudar a correr todas esas capas que nos recubren para comenzar a ser nosotros mismos.

Esta técnica se va difundiendo por todo el país y ya son varias las fundaciones o asociaciones que se están formando en relación a la temática. Una de ellas es la Asociación Argentina de Eneagrama, que brinda cursos, webinars, trabaja en investigaciones teóricas y organiza eventos durante todo el año.

Los 9 Eneatipos

Eneatipo 1: EL ORGANIZADOR. Ordenado, preciso, planificador, responsable, organizado, perfeccionista, crítico y exigente.

Ordenado, preciso, planificador, responsable, organizado, perfeccionista, crítico y exigente. Esencia 2: EL SERVIDOR. Atento, cariñoso, vive para dar, generoso, dispuesto a ayudar. Pueden ser posesivos y sentir que solo ellos saben cómo ayudar a los demás.

Atento, cariñoso, vive para dar, generoso, dispuesto a ayudar. Pueden ser posesivos y sentir que solo ellos saben cómo ayudar a los demás. Esencia 3: EL REALIZADOR. Exitoso, eficaz, eficiente, competente, vive para lograr. Son ansiosos, competitivos, buenos motivadores.

Exitoso, eficaz, eficiente, competente, vive para lograr. Son ansiosos, competitivos, buenos motivadores. Esencia 4: EL CREADOR. Original, auténtico, sensible, creativo, intenso, intuitivo, profundo. Puede tener muchos altibajos emocionales.

Original, auténtico, sensible, creativo, intenso, intuitivo, profundo. Puede tener muchos altibajos emocionales. Esencia 5: EL OBSERVADOR. Sabio, inteligente, vive para la sabiduría, observación y objetividad. Es muy racional, necesita saber y comprender todo. Le cuesta ir a la acción, se quedan en su mente, les gusta estar solos y en su mundo mental.

Sabio, inteligente, vive para la sabiduría, observación y objetividad. Es muy racional, necesita saber y comprender todo. Le cuesta ir a la acción, se quedan en su mente, les gusta estar solos y en su mundo mental. ESENCIA 6: EL COLABORADOR. Leal, responsable, se preocupa por los suyos, atento a su familia y a todo lo que puede pasar. Está lleno de miedos y de dudas, ansiedad e inseguridad.

Leal, responsable, se preocupa por los suyos, atento a su familia y a todo lo que puede pasar. Está lleno de miedos y de dudas, ansiedad e inseguridad. Esencia 7: EL ANIMADOR. Optimista, alegre, simpático, positivo, vive para disfrutar de los placeres de la vida. Le encanta vivir muchas experiencias estimulantes. Les cuesta conectar con el dolor, lo tapan, lo olvidan.

Optimista, alegre, simpático, positivo, vive para disfrutar de los placeres de la vida. Le encanta vivir muchas experiencias estimulantes. Les cuesta conectar con el dolor, lo tapan, lo olvidan. Esencia 8: EL LUCHADOR (líder). Justo, fuerte, es líder nato, dominante, no le podés decir lo que tiene que hacer. Puede ser líder o tirano. Súper enérgicos, tienen una fuerza arrolladora. Pueden estallar en ira.

Justo, fuerte, es líder nato, dominante, no le podés decir lo que tiene que hacer. Puede ser líder o tirano. Súper enérgicos, tienen una fuerza arrolladora. Pueden estallar en ira. Esencia 9: EL PACIFICADOR. Sereno, equilibrado, ecuánime, mediador, busca la paz y armonía. Busca evitar conflictos, a veces puede pasar desapercibido en su anhelo de no querer traer conflictos.

Ser conscientes de quienes somos, es el primer paso para empezar a vivir más plenamente.