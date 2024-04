Una sorprendente propuesta para hacer un picnic a 60 metros de altura

Comer en el aire y lanzarse en la tirolesa más alta de América, el menú para disfrutar de la exuberancia de las sierras gauchas

“¿Te animás a comer allá arriba, en la mesita aérea?”, me pregunta desafiante el encargado del Parque dos Canyons, como si fuera lo más normal del mundo. Estamos en Mampituba, un pequeño municipio donde se lucen las sierras gauchas, tupidas, bien verdes, del estado de Rio Grande do Sul, el más sureño de Brasil, fronterizo con Corrientes, Misiones y Uruguay. A 40 km se encuentra el balneario Torres, frecuentado por argentinos, con playas anchas y un mar con olas fuertes, conocido por las dos inmensas formaciones de roca basáltica –dos torres– del Parque Estadual da Guarita, que se originaron a raíz de eventos volcánicos ocurridos hace 135 millones de años.

Pero ahora es momento de la aventura. Aunque al gran vecino del norte se lo asocia inevitablemente con sus playas inigualables, música pegadiza y buenas caipirinhas, también hay un espacio reservado para la adrenalina en paisajes que difieren de las postales más clásicas. La sierra gaucha del estado, donde Gramado y Canela suelen ser los sitios más visitados, sorprende con actividades para intrépidos.

Una vuelta en una bicicleta aérea, para sentirse equilibrista FABIAN MARELLI

Sin pensarlo dos veces, sin preguntar la altura de la mesita aérea, ni el menú que me servirían, me embarco en esta novedosa propuesta. Pocos minutos antes anduve en una bicicleta aérea que se desliza por un cable como si fuera la equilibrista de un circo, me hamaqué hacia un precipicio con una vista panorámica al valle y volé en una tirolesa que para amortiguar la velocidad del desplazamiento despliega un pequeño paracaídas. El Parque dos Canyons es de esos lugares al que vale la pena dedicarle un día, una alternativa a la playa en plena naturaleza.

La Sky Table, como bautizaron a este atípico picnic, impacta. Una mesita con dos sillas que literalmente cuelgan de un cable a 60 metros de altura. Sujetos con un arnés, no requiere de mucha destreza: solo hay que comer, mirar el paisaje y disfrutar la experiencia, si por fin se logra ganarle la batalla al vértigo, algo bastante difícil, por cierto.

Una hamaca hacia el infinito en el Parque dos Canyons, en Rio Grande do Sul FABIAN MARELLI

Una vez sentados y listos para saborear una bandeja con una abundante picada que incluye quesos, jamones y frutos secos, la estructura se desliza hacia el medio. Serán 30 minutos rodeados de un silencio profundo interrumpido por algún ave que sobrevuela la zona. Abajo, un río corre manso y la vegetación alterna las diferentes gamas del verde. Desconexión total. Aunque se podría usar, el celular queda guardado por seguridad. La sensación de estar como flotando en el aire por momentos intimida. No hay movimientos bruscos, ni nada que atemorice, pero la experiencia se alterna entre el disfrute de un momento único y la ansiedad de que termine pronto y se vuelva a tierra firme para contarlo.

Cerca del cielo

Otros atractivos del estado, para tener en agenda cuando se busca una escala camino a las playas del litoral sur, son los cañones. En este caso, habrá que ir hasta Cambará do Sul, a 185 kilómetros de Porto Alegre, puerta de entrada a los parques Das Serras Geral y Aparados da Serra, dueños de estas formaciones geológicas de relevancia internacional.

El vuelo entre las nubes del cañón Fortaleza, a 1099 metros de altura FABIAN MARELLI

Hay 22 cañones que se formaron en el período Cretácico, accidentes geológicos que se asocian a la separación de los continentes americano y africano. Se abrieron grietas, emergió magma y se formó roca basáltica. “En Namibia, que está en la misma latitud que Rio Grande do Sul hay formaciones muy similares”, explica Michel Velho, guía de montaña.

El cañón Fortaleza, en el Parque Nacional das Serras Geral es uno de los más visitados por su imponencia. Al llegar a la parte superior de esta garganta, donde se accede en auto, una masa de nubes la invade por completo, generando un paisaje misterioso, intuyendo la altura de 750 metros, que no se ve. Solo se aprecia un mar blanco, espumoso, que fluye suavemente. “Siempre se forman nubes, por el choque de los vientos cálidos y fríos, es el paisaje habitual, aunque a veces suele estar despejado, es cuestión de suerte”, agrega el guía.

La tirolesa se inauguró el año pasado y es la más alta de América FABIAN MARELLI

El premio en el cañón Fortaleza, luego de hacer una caminata de 20 minutos bordeando el precipicio, es volar en la tirolesa más alta de América, de 1099 metros. Toda una novedad en la región: inaugurada en julio del año pasado, propone una travesía de 700 metros, para cruzar de lado a lado de este tajo, desde el mirador más alto hasta el estacionamiento y descubrir, entre el manto blanco las grietas de la formación. Se vuela prácticamente sobre las nubes, una experiencia poco habitual.

Cambará do Sul, con aires de pueblito de montaña apacible, es un buen lugar para hacer base, al menos por un día. Vale la pena darse una vuelta por Sabores de Querencia, sobre la calle principal, y probar los helados artesanales y las mermeladas de frambuesa, arándanos y moras que elaboran Claudia y Vico con frutas de su propia finca. También, si el presupuesto lo permite, quedarse una noche en el Parador da Casa da Montanha, que ofrece alojamiento en carpas de estilo africano con todo el confort, que se desparraman, en diferentes niveles a la vera de un río, en un paisaje imponente que hace olvidar por completo a las playas brasileñas.

Datos útiles

Visita a los parques.

Parque dos Canyons, en la localidad de Mampituba, a 40 km de Torres. La experiencia en la Sky Table cuesta 697 reales para dos personas. El combo de tres actividades (sky bici, tirolesa y hamaca), 297. Un dólar equivale a 5 reales.

Parque Nacional das Serras Geral. La entrada cuesta 97 reales (también da acceso al parque Aparados da Serra). La tirolesa, 180 reales.

