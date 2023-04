Aeroparque: una ciudadana chilena quiso entrar al país con 66 vestidos de fiesta valuados en US$ 4666

escuchar

La Aduana descubrió a una ciudadana chilena que intentó ingresar al país a través del Aeroparque Jorge Newbery, en la Ciudad de Buenos Aires, con 66 vestidos no declararlos en su equipaje, incumpliendo el artículo 489 del Código Aduanero.

Inicialmente, la mujer afirmó que no traía nada para declarar, no obstante, la maniobra fuera de regla fue advertida mediante el control no intrusivo del escáner, que distingue los tipos de materiales contenidos en las valijas, dice la información oficial.

Al analizar las imágenes, llamó la atención de los agentes aduaneros que en el equipaje de la mujer, que viajaba sola, apenas hubiera tela.

Por esa razón, procedieron a la revisión física del equipaje y así se descubrieron 66 vestidos de fiesta y 19 prendas de vestir adicionales, entre monos, faldas, blusas y un pantalón, todas mercancías de origen extranjero.

Debido a la cantidad y variedad de lo hallado, desde Aduana presumen que fue ingresada con fines comerciales, constituyendo una infracción prevista en el artículo 977 del Código Aduanero.

Aduana incautó más de 60 vestidos en un equipaje.

El valor de la mercadería asciende a US$ 4666, cifra que excede largamente la franquicia para ingresos a la Argentina por vía aérea, de US$ 500.

En ese marco, se labró un acta a la pasajera, a quien podría caberle una multa de una a tres veces el valor de la mercadería , y se secuestraron las mercancías en infracción, que quedaron a resguardo, a la espera de la decisión del Tribunal Administrativo.

Agencia Télam

LA NACION