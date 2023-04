escuchar

Diez minutos antes de las 12, el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, fue recibido con golpes de puño y pedradas cuando arribó a la protesta que colectiveros realizaban en el cruce de la avenida General Paz y la Ruta Nacional 3 para reclamar por el asesinato de un compañero. Como consecuencia de la agresión, el funcionario bonarense sufrió una herida cortante en el rostro y debió ser evacuado por la Policía de la Ciudad.

Sergio Berni golpeado por colectiveros que reclaman el crimen de un compañero

Los incidentes se inciaron luego de que el funcionario de Axel Kicillof arribara en helicóptero al lugar de la protesta, prácticamente sin acompañamiento de las fuerzas de seguridad. Frente a dicha situación, los manfiestantes lo increparon enfurecidos y comenzaron a golpearlo y a lanzarle objetos contundentes, hasta acorralarlo contra una de las paredes de la avenida.

“Muchachos, estoy acá primero porque entiendo el problema que están pasando. Estuvimos trabajando para detener a los autores [del crimen]. Yo me banco lo que sea, pero si no hablamos no vamos a poder resolver nada. Pongo la cara, no soy como el resto”, expresó el ministro en medio de gritos e insultos mientras era rodeado por una multitud: “Yo no me escondo, estoy acá”.

Pero a pesar de los reiterados intentos por calmar a los colectiveros, la intención de agredir físicamente al ministro por parte de los colectiveros no mermó. “¡Renunciá, hijo de puta!” y “¡mentiroso!”, le girtaron una y otra vez y lo reponsabilizaron por la muerte del chofer Daniel Barrientos.

Agresión a Sergio Berni: así fue evacuado de la protesta de colectiveros por el asesinato de un chofer

Finalmente, cerca de las 12.20 el cuerpo de Infantería de la Policía de la Ciudad arribó al lugar para retirar al ministro. Mientras manifestantes les tiraban botellas de vidrio y piedras, lanzaron granadas de gas para dispersar a los presentes. En un primer momento, Berni continuó siendo impactado por objetos contundentes y pareció desplomarse sobre el pavimento mi entras era resguardado por los escudos de los agentes. Luego, se le colocó un casco como los que utilizan los ciclistas y fue evacuado en un móvil policial.

