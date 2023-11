escuchar

Cristina Basualdo, enfermera oriunda de la ciudad de Ayacucho, se valió de su experiencia en karate-do y Jiu Jitsu para detener a un ladrón que había robado momentos antes un kiosco. Si bien el episodio ocurrió en la mañana del pasado sábado, las imágenes de la secuencia -que fueron captadas por un vecino- se viralizaron recién este martes. En una entrevista con Telefe Noticias, Basualdo revivió el episodio y habló de su accionar.

“Mi hijo trabaja en el kiosco de sus tíos. Él abre habitualmente a las 6 de la mañana. Ese sábado, en Ayacucho, hubo un corte de energía y de agua, por lo que entró más tarde. Yo, algo que no ocurre habitualmente, decidí llevarlo al local. Y, cuando vamos llegando, veo la cortina del kiosco tirada. En ese momento, pensé que habían dejado mal cerrada la ventana el día anterior y por eso se había caído la cortina”, rememoró la mujer de 48 años que trabaja en el Hospital Ayacucho.

Y narró a continuación: “Decidí bajarme con él y lo ayudé a abrir el kiosco. Y, de un momento para el otro, escuché a mi hijo decir ‘ey, ¿qué haces ahí?´'. Ingresé al local y vi a mi hijo agarrándole los pies a una persona mientras trataba de escapar por una de las ventas del establecimiento. Tenía medio cuerpo afuera y medio cuerpo adentro. Finalmente, el delincuente logró huir. Entonces, salí del local, lo perseguí, tiré al suelo y le apliqué una llave”.

La también profesora de karate-do contó que la primera reacción del asaltante fue decir “¡soltame o te disparo!”.

“Cuando mi hijo escucho eso, corrió a socorrerme. Sin embargo, yo estaba segura de que no tenía ningún arma. Y si me quería disparar tampoco lo iba a poder hacer”, aclaró. Y sumó: “Luego de eso, me dijo ‘¡soltame, Cristina!’. Yo le decía que no lo iba a soltar y mientras lo miraba. Trataba de descifrar quién era. Y puede hacerlo”.

Respecto de la identidad del malhechor, Basualdo dijo: “Yo sé bien quién es. Lo conozco desde muy chiquitito. Él tuvo una vida muy difícil. Se crió en hogares. No por eso tenes que ir robando por la vida. Hay mucha gente que pasa momentos difícil y no por eso anda robando”.

Sobre el final de la entrevista, la enfermera bonaerense detalló que el ladrón se encuentra bajo custodia policial y habló de la respuesta que dio ante el ilícito. “En el momento y en la situación, uno no piensa qué es lo que hace. En mi caso, fue una llave mal hecha que no estaba cerrada. Pero la idea era retenerlo”, concluyó.

Antecedente en La Plata

El pasado septiembre, un vecino oriundo del barrio de Tolosa, La Plata, también utilizó una llave para reducir a un delincuente que había atracado a un comercio -ubicado entre 6 y 522-. El episodio tuvo lugar el 18 de septiembre y fue captado por otra vecina, quien decidió sacar su teléfono celular y grabar la maniobra.

Según consignó El Día de La Plata, el delincuente en cuestión ingresó al establecimiento comercial y se hizo pasar por un cliente. Una vez dentro, intentó robar al empleado que manejaba la caja registradora. “Quiso quedarse con el dinero pero había gente en el interior del local y eso hizo que se fuera corriendo”, reconstruyó un testigo.

“Salieron detrás de él y hicieron todo lo posible para atraparlo”, sumó en declaraciones al medio local. El ladrón pudo avanzar tres cuadras antes de ser sorprendido por un grupo de platenses, de los que logró deshacerse a los empujones. No tuvo la misma suerte con un joven que, tras tirarlo al piso, le aplicó una llave de jiu-jitsu.

En las imágenes difundidas en redes sociales, puede verse cómo el vecino sostiene al delincuente de su brazo derecho mientras que dos agentes de la Policía bonaerense tratan de esposarlo. El criminal parece no tener intenciones de ceder ante las fuerzas de seguridad, por lo que el joven aplica cada vez más fuerza a la maniobra.

“Tengo hijos. ¡Me vas a quebrar, me vas a quebrar el brazo! ¡Tengo hijos!”, implora el ladrón. Finalmente, el hombre se da por vencido y los uniformados pueden proceder con el arresto. El delincuente permanece en una dependencia policial. Según reportaron vecinos, episodios similares habían ocurrido en últimos días.

LA NACION