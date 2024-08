Campamento blanco. Caminaban en la zona de frontera con 203 kilos de cocaína distribuidos en 11 mochilas

Escuchar

No se trataba de un campamento de amantes de la naturaleza y sus mochilas no estaban diseñadas para el trekking en zonas inhóspitas. Pero metidos en el monte salteño no parecían estar perdidos, sino que avanzaban en una clara orientación: abrir una ruta narco desde la frontera con Bolivia hacia las zonas de acopio que los traficantes tienen dentro de los primeros kilómetros de territorio argentino. Y la carga que llevaban en sus espaldas lejos queda de ser considerada un contrabando hormiga. Todo lo contrario. Al ser interceptados por la Gendarmería quedaron expuestos 203 kilos de cocaína.

Todo empezó cuando una patrulla de la Gendarmería fue en búsqueda de potenciales portadores de la droga. Es que al encontrarse botellas y otros elementos que evidenciaron la existencia de un campamento móvil en la zona de monte ubicada entre las ciudades salteñas de Tartagal y General Mosconi, que, por la cercanía de la frontera -unos 50 kilómetros- y antecedentes de otros operativos, puso a los gendarmes en guardia.

Efectivos del Escuadrón 52 Tartagal junto a personal de la Unidad de Reconocimiento Mosconi y Sección de Investigación Aguaray se sumaron al rastrillaje que derivó en un primer contacto nocturno con los sospechosos. Dos de esas personas no pudieron escapar y en sus mochilas quedó la evidencia de la “peregrinación narco”.

Por la mañana, las patrullas de la Gendarmería que convergieron en esa zona dieron con otros otros hombres que intentaban ocultarse entre la frondosa vegetación. Cerca de ellos fueron encontradas 10 mochilas que contenían una gran cantidad de paquetes con cocaína. Y poco después fue interceptada una camioneta en la que intentaban escaparse otros siete hombres involucrados en esa maniobra de traslado de la droga.

Además de los 11 arrestos, los gendarmes lograron el decomiso de 203 kilos de cocaína.

