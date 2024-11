Con un palo en la mano, un adulto mayor intentó frenar a tres ladrones y fue atacado en su vivienda

En La Plata, tres delincuentes encapuchados y armados ingresaron a una casa en Villa Elisa, donde sorprendieron al dueño, un adulto mayor que intentó defenderse con un palo. La víctima fue golpeada brutalmente hasta quedar inmovilizada, mientras los asaltantes lograron escapar con dinero y su teléfono celular . El hecho, registrado en cámaras de seguridad, ocurrió alrededor de las 21 del lunes cuando el hombre estaba solo en su domicilio y fue alertado de la intrusión por los ladridos de sus perros. La policía busca identificar a los responsables, que huyeron a pie tras el ataque.

Los hechos ocurrieron cuando tres delincuentes irrumpieron en la vivienda del hombre de 72 años. El adulto mayor, que se encontraba solo en el momento del ataque, fue alertado por los ladridos insistentes de sus perros. Al asomarse, vio a tres personas encapuchadas intentando ingresar por la puerta principal, que golpeaban repetidamente para derribarla. En un intento desesperado por defenderse, la víctima tomó un palo de gran tamaño y salió al patio delantero de su hogar.

Las cámaras de seguridad instaladas en la propiedad registraron el momento en que los delincuentes forzaban la puerta. Cuando el hombre salió al patio, con un palo entre sus mano, sorprendió a uno de los asaltantes al que golpeó en la espalda. Sin embargo, la resistencia del jubilado no logró frenar el avance de los tres asaltantes, quienes lograron reducirlo rápidamente. Fuentes policiales detallaron a LA NACION que la víctima fue violentamente golpeada, y los delincuentes continuaron hasta inmovilizarlo, dejándolo en el suelo antes de ingresar a la vivienda para buscar objetos de valor.

Una vez dentro, los asaltantes registraron las habitaciones y lograron apoderarse de dinero que la víctima guardaba en efectivo , así como de su teléfono celular y otros objetos de valor personal. Tras el robo, los ladrones escaparon a pie, sin dejar rastros y evitando ser identificados, aunque las cámaras de la casa captaron varios momentos de la brutal agresión.

Vecinos del barrio, que escucharon los gritos y vieron las luces de la patrulla que llegó poco después de que los asaltantes se dieran a la fuga, declararon a este medio que el aumento de robos violentos en la zona ha generado un clima de inseguridad entre los residentes. Uno de los vecinos que presenció la situación afirmó a LA NACION: “Le explotaron la cara”.

En cuanto a la víctima, fue asistida por personal médico y trasladada a un hospital de la zona, donde le diagnosticaron fractura de mandíbula y cortes en la cabeza que requirieron varios puntos de sutura. Según indicaron desde el hospital a LA NACION, el hombre se encuentra fuera de peligro, aunque con graves lesiones que requerirán seguimiento y cuidados adicionales.

Por su parte, la Policía Bonaerense desplegó un operativo en la zona para dar con los responsables, aunque hasta el momento no se ha logrado identificar a los tres asaltantes. Fuentes policiales indicaron a LA NACION que los delincuentes habrían escapado a pie, lo cual hace suponer que no contaban con vehículos en las cercanías o actuaron con la intención de no dejar evidencias. La investigación está en curso, y se están revisando las grabaciones de otras cámaras de seguridad cercanas en un intento de reconstruir la trayectoria de los ladrones luego de abandonar la vivienda.

Camila Súnico Ainchil Por