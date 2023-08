Crimen por codicia: las pruebas que llevaron a la cárcel al podólogo de Recoleta por envenenar y matar a su esposo

escuchar

Guillermo Berjeli, un podólogo de 45 años y que tuvo un consultorio en el barrio de Recoleta, mató por codicia y con alevosía. La víctima, Roberto Alfonso Aquiles Guzmán Jaque, fue su esposo, que murió envenenado cuando estaba internado en un sanatorio por un deterioro neurológico e insuficiencia renal. Para concretar el crimen, el sospechoso le suministró a su pareja, en reiteradas ocasiones, “sustancias químicas tóxicas”. Lo hizo después de manipular los recipientes plásticos con el suero que recetaban los médicos. El móvil del homicidio fue económico. El acusado cobró un seguro de vida y pretendía heredar un departamento, situado en Chile, valuado en 200.000 dólares, y un fondo común de inversión por U$S 100.000.

Las pruebas que llevaron a la cárcel al podólogo de Recoleta por envenenar y matar a su esposo

Así se desprende del procesamiento con prisión preventiva por el delito de”homicidio agravado por el vínculo, por haber sido cometido con alevosía, por el suministro de veneno y por codicia” que el juez en lo criminal y correccional porteño Diego Slupski dictó el martes pasado. El magistrado trabó un embargo sobre los bienes del sospechoso hasta cubrir la suma de 50.000 de pesos.

”La prueba reunida y, en particular, las constancias médicas y las filmaciones obtenidas de la internación, demuestran con claridad como el suministro de las sustancias tóxicas efectuado por Berjeli, ocasionó la muerte de la víctima, que, en razón de su estado de inconsciencia, no podía defenderse. Y ello, tenía un claro móvil lucrativo”, afirmó el magistrado en la resolución, a la que tuvo acceso LA NACION. En el expediente, el Ministerio Público está representado por el fiscal Pablo Recchini.

El sospechoso apeló el procesamiento de primera instancia y ahora, la instancia recursiva deberá ser resuelta por la Sala VI de la Cámara del Crimen.

La investigación pudo avanzar a pesar de que no se pudo hacer la autopsia porque el sospechoso, 48 después de la muerte de su esposo, que tenía 58 años, decidió cremar el cuerpo.

El acusado había sido detenido en Mendoza por detectives de la División Homicidios de la Policía de la Ciudad, donde se había mudado.

Fueron clave las filmaciones de las cámaras de seguridad instaladas en la habitación del Sanatorio Anchorena donde estaba internada la víctima porque registraron los cambios de suero que hizo el sospechoso.

Según el expediente judicial, “Berjeli, al menos los días que se detallarán a continuación, realizó las siguientes conductas dentro de la sala en la que se hallaba internada la víctima:

2 de enero de 2020, a las 18.47, aproximadamente, intercambió un suero que se encontraba en una mesa de insumos médicos, por otro que llevó él.

3 de enero de 2020, a las 17.39, aproximadamente, apoyó un suero que había llevado en su mochila en la mesa de insumos médicos.

4 de enero de 2020, a las 18.02, aproximadamente, intercambió el suero que tenía colocado Guzmán Jaque.

5 de enero de 2020, a las 12.56, aproximadamente, cambió el suero del damnificado.

5 de enero de 2020, entre las 14.22 y 14.30, aproximadamente, manipuló las válvulas de las vías que tenía colocadas Guzmán Jaque.

6 de enero de 2020, a las 16.28, aproximadamente, maniobró el suero que tenía conectado la víctima.

7 de enero de 2020, a las 16.42, aproximadamente, intercambió el suero que tenía colocado el damnificado.

8 de enero de 2020, a las 19.26, aproximadamente, cambió el suero que tenía colocado Guzmán Jaque por uno que había llevado en su mochila.

9 de enero de 2020, a las 13.45, aproximadamente, intercambió el suero que tenía colocado la víctima por otro que tenía en su mochila.

10 de enero de 2020, a las 12.13, aproximadamente, intercambió el suero que tenía colocado Guzmán Jaque, por uno que había llevado en su mochila.

10 de enero de 2020, a las 14.45, aproximadamente, intercambió el suero de Guzmán Jaque por uno que llevaba en su mochila.

10 de enero de 2020, a las 21.39, aproximadamente, intercambió el suero que tenía colocado el damnificado por uno que llevó en su mochila.

11 de enero de 2020, a las 15.56, aproximadamente, cambió el suero que tenía la víctima por uno que llevaba en su mochila”.

Tras analizar la prueba, el magistrado sostuvo: “Es decir, que el imputado manipuló e intercambió los sueros que poseían la medicación que la víctima necesitaba, por otros que había llevado él con sustancias nocivas para su salud que terminaron provocándole la muerte. Previo a ello, Berjeli, para actuar sobre seguro sin que nadie se interpusiera y así lograr con éxito su objetivo, corroboraba que no hubiere ninguna persona observando y que la víctima, en razón de su estado de inconsciencia, tampoco pudiera impedir su accionar”.

El sospechoso fue detenido por detectives de la División Homicidios de la Policía de la Ciudad Policía de la Ciudad

El paciente falleció el 12 de enero de 2020 a las 7, aproximadamente. La madre de la víctima, Raquel Leonor Jaque Olmedo, murió convencida de que a su hijo lo habían matado.

Guzmán Jaque y Berjeli se había conocido por medio de un app de citas. El podólogo, en menos de un año, se mudó al departamento de Villa Crespo, donde vivía su pareja junto con su madre.

“Berjeli ocasionó la muerte de su cónyuge por medio del suministro de sustancias venenosas con la finalidad de cobrar su seguro de vida, por el que efectivamente percibió la suma de $ 68.750 el 2 de abril de 2020 en su cuenta bancaria, y a su vez, con el objeto de heredar los bienes que la víctima tenía en Chile, que consistían en un fondo común de inversión por el valor estimado de 100.000 dólares, dinero en la cuenta bancaria que tenía en un banco y un departamento situado en Santiago, que valía aproximadamente U$S 4200.000. Si bien logró su cometido de dar muerte a Guzmán Jaque, no logró que los bienes de la República de Chile pasaran a su propiedad, en virtud de que la legislación de Chile no lo permitió”, sostuvo el juez en la citada resolución.