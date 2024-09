“Decisión arbitraria”. La Cámara revocó el fallo de la jueza que objetó el secuestro de cuchillos en operativos callejeros

Escuchar

La Cámara de Casación y Apelaciones en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas de la Ciudad revocó el fallo de con el que la jueza de primera instancia Natalia Ohman había objetado 115 procedimientos en los que la policía porteña incautó cuchillos y otros tipos de armas blancas artesanales en requisas a personas que estaban en situación de calle o en “ranchadas” en espacios públicos de la Capital, y que fueron arrestadas preventivamente.

La resolución fue celebrada por el Poder Ejecutivo de la Ciudad: el ministro de Seguridad, Waldo Wolff, consideró que “ayuda a recuperar la cordura para que los vecinos vuelvan a estar seguros”, y el jefe de gobierno, Jorge Macri, subió aún más la apuesta, al catalogarlo como “un fallo para el lado de la sensatez y la gente honesta”.

Los jueces Gonzalo E. D. Viña, Luisa María Escrich y Javier Alejandro Bujan, de la Sala IV de la Cámara, hicieron lugar a la apelación presentada por el Ministerio Público Fiscal y además ordenaron el apartamiento de Ohman, titular del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N°17, de las causas que estaban en discusión.

Según se informó, en julio la magistrada cuestionó, en una resolución, una serie de procedimientos realizados por la Policía de la Ciudad en busca de armas blancas; ordenó, incluso, que esos cuchillos debían ser devueltos a sus dueños. “Deviene imperioso tachar de nulidad las medidas precautorias desplegadas”, sostuvo en esa oportunidad la jueza Ohman.

El 5 de julio pasado, el gobierno porteño cuestionó la sentencia. Macri posteó, en esa ocasión, que “la Justicia que avala a delincuentes no va más” y agregó: “La jueza Natalia Ohman firmó un insólito fallo en el que ordena a la Policía de la Ciudad no requisar personas en busca de armas blancas y devolver las incautadas en procedimientos a sus dueños. Hace años que somos víctimas de un sector de la Justicia que opera por ideología y protege delincuentes, eso no va más. Para que tomemos dimensión, solo en los primeros cuatro meses de nuestra gestión, la Policía de la Ciudad incautó más de 1000 armas blancas. Ya apelamos la medida y vamos a seguir secuestrando armas, deteniendo delincuentes, y trabajando para que los porteños y todos los que visiten la Ciudad estén seguros y tranquilos”.

UN FALLO PARA EL LADO DE LA SENSATEZ Y LA GENTE HONESTA



Celebro esta decisión judicial de la Cámara de Casación Penal. Es necesario que todos apoyemos a las Fuerzas de Seguridad que salen a las calles para cuidarnos y actúan en el marco de la ley.



La única ideología que nos… https://t.co/4kXLMG1LBo pic.twitter.com/qhp2Fao1rH — Jorge Macri (@jorgemacri) September 11, 2024

Ahora, los camaristas de Casación porteños echaron por tierra ese fallo. “La decisión de la magistrada resulta absolutamente e irremediablemente arbitraria y por ello debe ser revocada”, ya que “carece de imparcialidad, refleja su posición personal, carece de motivación real en los sucesos y realiza afirmaciones dogmáticas que no se conectan con los sucesos del caso”, sostuvieron en su fallo unánime.

LA CÁMARA REVOCÓ EL FALLO EN EL QUE UNA JUEZA CUESTIONABA LA INCAUTACIÓN DE ARMAS BLANCAS EN CALLE Y ORDENABA SU RESTITUCIÓN.

Desde la Ciudad celebramos el fallo y su contenido, dando un mensaje de cordura para con el accionar policial y la provisión de seguridad ciudadana. pic.twitter.com/P57Qc8A8Eq — Waldo Wolff (@WolffWaldo) September 10, 2024

La Sala IV de la Cámara opinó que hubo “un claro caso de arbitrariedad en la resolución”, pues la misma “carece no solo de prudencia y atino, sino que, a su vez, en manera patente es carente de fundamentación suficiente”.

Desde que llegamos a la gestión, incautamos la mayor cantidad de armas impropias en la historia de la Ciudad. Si, un 1.700% más que en el mismo período del 2023.



Celebramos este fallo que nos permite seguir atacando el problema desde la raíz. Los principales beneficiados son… https://t.co/N9PVF7nI7p — Diego Kravetz (@diegokravetz) September 11, 2024

Y concluyeron: “Al pronunciarse en un mismo acto sobre 115 incidentes o episodios que llegaron a su conocimiento, sin examinar los hechos y características particulares de cada uno de ellos, sin oír a las partes directamente interesadas ni dar ocasión a la producción de prueba” no solo dejó de oficiar como jueza, sino que su decisión pasó a “convertirse en una opinión académica sobre lo que entiende que es una práctica generalizada del brazo armado [fuerza policial] del Poder Ejecutivo”.

LA NACION

Temas Policía de la Ciudad