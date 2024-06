“Disculpas, sufro de epilepsia”. Un joven voló con su auto y se estrelló en la ventana de la casa de un vecino

Escuchar

Los daños materiales, cuantiosos, seguían a la vista por la mañana: la cerca metálica perimetral, la ventana de la casa y su reja, destrozados, con la abertura cubierta desde adentro con colchones, y el auto, con la parte delantera del chasis revirada y ya sin paragolpes delantero. Pero la primera imagen, la de esta madrugada, invitaba a suponer que se había producido una tragedia. Aquella ventana parecía haber engullido al Fiat Palio, la mitad del cual asomaba dentro del inmueble , en un cuarto en el que habitualmente duermen los nietos del dueño de la propiedad. En Bahía Blanca, por estas horas, nadie deja de hablar del caso.

El conductor del coche apenas sufrió algunos golpes y cortes en la cara, nada de gravedad; impensable, si se tiene en cuenta que, a alta velocidad, tuvo que “volar” para incrustarse en la casa situada en el cruce de la diagonal Martín Gil y el cruce con 17 de Mayo y Pampa Central, en el barrio Vista Alegre, cerca de la ruta nacional 3.

La ventana destrozada en la casa de Miguel Alfater, en Bahía Blanca La Brújula 24

El dueño de la casa, Miguel Alfater, de 66 años, oscila entre la incredulidad, la bronca y el desamparo. Confirmó a los medios que los destrozos en su vivienda son “significativos” y que ahora aguarda la evaluación de los peritos y especialistas para cuantificar el costo de esos daños y, sobre todo, saber cómo accionará en el reclamo al autor del desastre.

Agustín Ezequiel Calfuñanco, de 20 años, dice que no se acuerda de nada de lo que pasó a partir de la curva de Carlos Gardel y 17 de Mayo, a una cuadra de la rotonda donde está la YPF a la que había ido a cargar nafta. Afirma que sufre de epilepsia, que hacía un par de días había tenido un fuerte episodio de su enfermedad, por la cual está medicado, y que cuando volvía a su casa después de haber ido a ponerle combustible al Palio negro, tuvo “una ausencia”.

“Pido disculpas... No estaba consciente, sufro de epilepsia, tuve una ausencia, una crisis que me lleva a hacer cosas incoherentemente. Al momento de gestionar la licencia de conducir me vio un médico y me habilitó. Me hicieron dos drager test, en el primero me dio negativo y en el segundo dio positivo”, resumió Calfuñanco, en diálogo con el medio bahiense La Brújula 24.

El Palio que conducía Agustín Calfuñanco, incrustado en la ventana La Brújula 24

Los test de drogas ambulatorios suelen detectar la presencia de metabolitos de distintas sustancias estupefacientes por períodos de hasta una semana. Por debajo de ese tiempo las posibilidades de que el análisis dé positivo son reales. Eso le pasó a Calfuñanco, que en la comisaría dio positivo para Cannabis sativa. Aunque está documentado que el uso de aceites de cannabis –especialmente, el cannabidiol (CBD), uno de los componentes obtenidos de la planta– tienen efecto positivo en el tratamiento de la epilepsia, no pocos pacientes fuman marihuana para reducir la incidencia de las convulsiones. Los test ambulatorios a conductores, por caso, reaccionan a la presencia de tetrahidrocannabidiol (THC) en el organismo.

Él mismo lo admitió: “Hacía dos o tres días que no venía consumiendo marihuana. Los de Tránsito me explicaron que eso dura dos o tres días en el cuerpo. Anteayer había tenido un episodio epiléptico, me suelen agarrar muy seguido, pero también pueden pasar varios meses sin sufrirlo. Gracias a Dios no pasó a mayores, no vi nada de cómo quedó el auto y la casa”, dijo a La Brújula 24.

Reflexivo, Calfuñanco sostuvo: “Estoy medicado, pero entiendo que, en mi condición, el auto es un arma. Tengo seguro, pero quiero hablar con la familia que vive en la casa para pedirle disculpas porque fue un desastre total. Que entiendan que no fue mi intención, que no me sentía bien, pero sé que también pude haber evitado manejar en este estado porque venía saliendo de un reposo”.

“Pudo haber terminado peor, no recuerdo si iba con el cinturón de seguridad colocado. Recuperé la conciencia recién por completo cuando llegó la Policía. Ahí fue que les expliqué lo que me había ocurrido. Al dueño de la casa no lo conozco, pese a que somos casi vecinos”, afirmó.

El Palio que conducía Agustín Calfuñanco, incrustado en la ventana de uno de los cuartos de la casa de Miguel Alfater, en Bahía Blanca La Brújula 24

Claro, sí sabe que Miguel Alfater hubiese querido hacerle lo que los golpes de la colisión no lograron. “Tuve que salir corriendo porque el dueño me quiso pegar. Es algo entendible, porque la situación no es fácil de manejar. Ni siquiera recuerdo si estaba escuchando música, como dice el testigo. Vivo en este barrio, había ido a cargar nafta a la YPF de calle Don Bosco y regresaba a mi casa. A partir de la curva de calle 17 de Mayo no me acuerdo de nada”, resumió, en la entrevista radial.

No se acuerda de nada, dice Calfuñanco, que también se había olvidado de salir con los papeles del auto, que quedó secuestrado por la policía y será sometido a peritajes.

Los restos de la colisión en la casa de Miguel Alfater, en Bahía Blanca La Brújula 24

El vecino al que se refiere es, precisamente, el hombre que lo sacó del auto. “Escuché la explosión y salí enseguida. Después del choque, este chico estaba escuchando música, le dije que sacara el contacto del auto porque estaba humeando. Cuando le abrí la puerta me preguntó ‘qué hacés vos’... Le pregunté si estaba herido y me respondió que iba con su mamá, pero busqué a la mujer y no estaba. El chico no entendía qué le había pasado y me dijo que era epiléptico. Cuando escuchó que venía la policía salió corriendo”, explicó Luis.

Él mismo esbozó una teoría sobre la mecánica del siniestro. “Hay un paredón bajo que hizo de rampa y el auto se incrustó de lleno por la ventana de la casa. Allí está el cuarto de los nietos del hombre, en la habitación contigua estaba la señora, que estaba con un ataque de nervios al igual que el dueño de la vivienda, al ver que les destruyeron su casa”, explicó. Y, como corresponde a estos casos, también hizo un reclamo, que expuso La Brújula 24: “Es una esquina bravísima, queríamos hablar con el delegado municipal para que haga una rotonda. No han pasado accidentes más graves porque pareciera acá vive Dios”.

Los restos de la colisión en la casa de Miguel Alfater, en Bahía Blanca La Brújula 24

LA NACION