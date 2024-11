Dos vueltas en el aire. Un automovilista hizo una mala maniobra y chocó contra un motociclista que se salvó de milagro

La imprudencia vial de un automovilista derivó en un espectacular choque contra un motocilcista que dio dos vueltas en el aire antes de caer de cabeza contra el asfalto y salvar su vida de forma milagrosa. Las cámaras del Centro de Operaciones Tigre (COT) captaron el momento de un impactante choque entre una motocicleta y un automóvil en la localidad de Rincón de Milberg. Esto permitió el rápido accionar de los agentes y personal sanitario.

El lugar exacto del impacto fue la intersección de la avenida Santa María y Liniers. Tras el fuerte impacto, el conductor de la motocicleta salió despedido, pasó por encima del auto, dio dos vueltas y cayó bruscamente contra el pavimento. A los pocos minutos fue asistido por agentes locales y personal del Sistema de Emergencias Tigre (SET) que decidió el traslado al Hospital Municipal de Diagnóstico Inmediato “Dr. Floreal Ferrara” de Don Torcuato.

En las imágenes se puede ver que el choque ocurre cuando el automóvil involucrado pretendió doblar a su izquierda y la moto lo embiste casi de frente. El motociclista quedó tendido en el suelo y fue inmovilizado hasta que lo trasladaron al centro de salud.

En tanto, la persona a bordo del auto se quedó en el lugar y, minutos más tarde, el rodado fue trasladado por una grúa.

Chocaron dos colectivos en Santa Fe y 9 de Julio

Poco después de las 7 de este martes, hubo una fuerte colisión entre un colectivo de la línea 67 y una unidad de la 59 en el cruce de las avenidas Santa Fe y 9 de Julio, en pleno horario pico hacia el centro porteño. Por el hecho, el SAME atendió a 26 personas, 16 de las cuales debieron ser trasladadas a distintos centros de salud por politraumatismos diversos, como golpe de cráneo, fractura costal y heridas en los miembros inferiores y superiores. Ninguno se encontraba en grave estado.

El tránsito en la zona estuvo parcialmente interrumpido mientras duró la asistencia sanitaria y se realizaron las respectivas pericias en el lugar, según informaron fuentes policiales a LA NACION. El incidente, del que aún se desconocen más detalles, fue protagonizado por el interno 51 de la línea 67 y por el interno 57 de la 59.

En este contexto personal de la Comisaría Vecinal 1 A de la Policía de la Ciudad también concurrió al lugar.

Desde el SAME trabajaron 23 ambulancias. Las autoridades solicitaban no circular por la zona ante el amplio operativo policial debido a que el accidente ocurrió en medio de las dos avenidas. Diez de las víctimas fueron revisadas en el lugar sin necesidad de ser derivadas a un centro de salud, informó Alberto Crescenti, director del SAME, en conferencia de prensa.

Por su parte las 16 personas trasladadas tras sufrir politraumatismos fueron enviadas a los hospitales Ramos Mejía, Durand, Argerich, Rivadavia y Fernández.

Emilio, que viajaba en el colectivo de la línea 59, en los asientos del fondo, contó en diálogo con C5N que sintió la frenada y luego el choque con el otro vehículo. “Creo que quien cruzó mal fue el 67 porque el 39 que teníamos al lado comenzó a moverse con nosotros cuando el semáforo le dio el paso”, agregó el hombre, que sumó que la unidad estaba llena y que varias personas se cayeron al piso.

LA NACION

