El asesino de Ángeles Rawson pidió que lo cambie de penal para estar “más cerca” de su esposa

Jorge Mangeri, el portero condenado por el femicidio de Ángeles Rawson, volvió a ser noticia luego de que trascendiera el pedido que le hizo a las autoridades para que sea trasladado desde el penal en el que pasa sus días a uno más cercano a donde reside su pareja.

El encargado del edificio de la calle Ravignani 2360, en el barrio porteño de Palermo , cumple una condena a prisión perpetua por el femicidio en contra de la adolescente, ocurrido en junio de 2013 en el inmueble en el que Rawson vivía con su familia.

Tras ser condenado, Mangeri fue alojado en el módulo 1 del penal federal de Ezeiza y, el año pasado, fue trasladado a la provincia de Chubut, donde se encuentra recluido en el pabellón de ofensores sexuales del penal de Rawson.

Este movimiento significó que el contacto del femicida con su mujer, Diana Saettone, se viera resentido porque la mujer vive en el conurbano bonaerense . Entonces, las visitas, que antes eran semanales, se comenzaron a espaciar en el tiempo.

Saettone es pareja de Mangeri desde antes de que matara a Ángeles Rawson y continúo el vínculo después de la condena. Incluso, considera que el portero es inocente.

En las últimas horas, la nueva abogada del femicida, Patricia Croitoru, presentó el pedido formal para que Mangeri regrese al penal en tierras bonaerenses bajo el argumento de un “un acercamiento familiar” tanto con su esposa como con sus allegados.

“Jorge no tuvo problemas, en Rawson. Está en una parte de la cárcel destinada a personas que cometen esos delitos”, dijo a Radio Splendid, Croitoru y negó que el planteo de su defendido se debiera a que está enemistado con sus compañeros de pabellón.

La letrada recordó: “Las personas privadas de su libertad son personas sujetas a derecho, estar privado de tu libertad no te quita el resto de tus derechos. Él no tuvo conflicto con el resto de los internos”, y luego cerró: “La cantidad de años que le quedan dependen de varios factores, de los informes, de la conducta, no se puede establecer a priori”.

El recuerdo de la familia a 10 años del crimen

A diez años del femicidio de Ángeles Rawson, la joven asesinada tras un ataque sexual en el edificio de Palermo donde vivía, sus familiares relataron un año atrás, en un programa especial de LN+, cómo sobrellevaron la pérdida de la joven de 16 años, abusada y asesinada por Jorge Mangeri. Recordaron cómo fue la tragedia, pero también hicieron hincapié en los momentos alegres que tuvieron con la joven. “Estoy triste de que ya no esté, pero estoy feliz de que haya estado”, afirmó su hermano.

La madre, el padre y Juan Cruz, hermano de la adolescente, hicieron un repaso del momento en que se enteraron de la peor noticia de sus vidas. “Los diez años no solo me marcan a mí, sino a todos los que vivieron ese momento”, afirmó su mamá, Jimena Aduriz.

“Ella tenía carácter, era el alma de la casa. Era buenaza, era excelente alumna, muy responsable”, expresó la madre, emocionada. Su exesposo se expresó en el mismo tono y definió a Ángeles como “un sol, con una sonrisa tan dulce, inocente y siempre bien para los demás”.

Para su hermano Juan Cruz, Ángeles era “Mumi”, tal como la apodaban sus seres más cercanos. “Fue una persona que tenía un carácter de mierda, pero era muy dulce”, indicó. “Cuando hay que recordar a alguien que no está suele ser martirizante, pero cuanto más la recuerdo, más divertido es. Tengo un recuerdo alegre y feliz de ella. Me interesa mucho más que se recuerde eso que toda la parte trágica”, expresó.

La última imagen de Ángeles con vida quedó registrada en las cámaras de seguridad de la entrada de su casa, ubicada sobre la calle Ravignani. Aquel 10 de junio, alrededor de las 9.50, la adolescente ingresó al edificio después de una clase de Educación Física y fue allí donde encontró su destino final. Según se supo durante el juicio, que se llevó adelante dos años más tarde y por el cual el acusado fue condenado a prisión perpetua, en ese momento se encontró con Mangeri, que vio frustrado su intento de abusar sexualmente de ella por la resistencia que opuso. Sin embargo, fue más allá y la mató: de acuerdo a la junta médica, la causa de la muerte fue estrangulamiento y asfixia.

El cadáver de la joven fue encontrado al día siguiente en la Ceamse de José León Suárez. Estaba en bolsas de residuo que el portero depositó en un contenedor de residuos. Si bien al principio las sospechas estaban dirigidas a un personaje desconocido, e incluso las miradas recayeron sobre el padrastro de Ángeles - Sergio Opatowski- cuatro días después Mangeri declaró ante la fiscalía y confesó: “Soy el responsable de lo de Ravignani 2360″.

