El terror se apoderó de Glew tras el asalto a un cardiólogo al que los ladrones balearon por la espalda

Un cardiólogo de 51 años se encuentra en estado grave en el Hospital de Guernica tras haber sufrido un intento de robo en Glew. Alfonso Passo fue baleado por la espalda, perdió el control de su moto y chocó contra un poste. Hay dos sospechosos detenidos, dos hermanos, de 18 y 19 años que enfrentan cargos por tentativa de robo y tentativa de homicidio. El caso conmocionó a los vecinos de esa localidad del partido de Almirante Brown, que afirman vivir en una suerte de régimen de terror por el azote de la inseguridad.

El suceso ocurrió el martes en Julián Aguirre y Florencio Sánchez, cuando Passo regresaba a su hogar en su moto. Dos jóvenes lo interceptaron y, a punta de pistola, le exigieron que entregara el vehículo. En cuestión de segundos, uno de los atacantes le disparó en la espalda, lo que hizo que Passo perdiera el equilibrio y se estrellara contra un poste de luz .

Vecinos del lugar acudieron rápidamente en auxilio del médico, mientras los delincuentes huyeron sin lograr llevarse la moto. Passo fue trasladado de inmediato al Hospital de Guernica, donde fue atendido y quedó internado en estado crítico , según se informó.

La policía detuvo ayer a dos sospechosos por el caso, tras una serie de allanamientos realizados en Adrogué y Malvinas Argentinas. Los fiscales Lorenzo Latorre y Gerardo Loureyro, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°1 de Almirante Brown, ordenaron los operativos que culminaron con la captura de R. P. y M. P., de 18 y 19 años, respectivamente.

Al momento de su aprehensión, los hermanos estaban a bordo de un auto junto a otros jóvenes. Durante el procedimiento, la policía también arrestó a un joven de 21 años sobre el cual pesaba un pedido de captura activo por robo agravado y tenencia ilegal de arma de fuego .

Las autoridades informaron que la investigación incluyó cuatro allanamientos en los que se encontraron elementos de interés para la causa. En uno de ellos, realizado en la calle Pedro Echagüe al 100, en Malvinas Argentinas, fue detenido R. P., que sería el conductor de la moto utilizada en el intento de robo a Passo. En otro allanamiento en la calle Galigniana al 100, también en Malvinas Argentinas, fue arrestado otro joven y se secuestró una pistola calibre 9 mm Browning con la numeración suprimida. En un tercer operativo en la calle Algarrobo al 600, se recuperó una moto Honda Tornado roja que tenía pedido de secuestro desde diciembre de 2023.

Las detenciones se produjeron tras la identificación de uno de los sospechosos por parte de un testigo que reconoció al conductor de la moto Tornado y al acompañante, que es quien habría disparado contra Passo. Los tres detenidos fueron trasladados a la comisaría 7a. de Glew.

Repercusiones

Alfonso Passo es conocido en el barrio por su labor como cardiólogo. Los vecinos, indignados por la inseguridad en la zona, expresaron su preocupación y sus experiencias a través de las redes sociales. “Mientras iba a la parada de colectivos aparecieron dos personas en moto que se acercaron y me dijeron que me quedara quieto. Lo único que se me ocurrió fue salir corriendo. No es la primera vez que me pasa. A mi hermano también le robaron en moto y varios vecinos han sufrido robos similares”, comentó un residente de Glew.

“No circulan patrulleros por ninguna zona, en ningún horario. Las paradas de colectivo son un blanco todas las mañanas para los delincuentes. No podemos seguir así. Todos los días hay un robo nuevo. Estoy cansada de salir con miedo”, expresó otra vecina a LA NACION.

El ataque a Passo generó un fuerte reclamo de mayor seguridad en el barrio. Los vecinos demandan una mayor presencia policial y medidas efectivas para prevenir estos hechos delictivos que se han vuelto cotidianos en la zona.

