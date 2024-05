Habló el diputado que filmó el momento en que un policía le dispara a un hombre que lo quiere atacar

Escuchar

Este martes por la noche, un Policía de la Ciudad que disparó y mató a un hombre que trataba de agredirlo con un cuchillo en un bar llamado ”Último bodegón”, ubicado en las inmediaciones del cruce de las avenidas Callao y Rivadavia, en el barrio porteño de San Nicolás. El video del momento exacto de la agresión fue capturado por el diputado José Asad Peluc, que se encontraba cenando en el lugar tras salir del Congreso de la Nación.

“Había salido de una reunión de bloques y me junté con un asesor para ir a cenar. El tema es que entró este señor con su mamá y el policía tratando de calmar”, relató el parlamentario de la provincia de San Juan, en diálogo con la señal de TN. De esta forma, coincidió con los testimonios que indican que el hombre discutió con el uniformado, quiso golpearlo con una silla, agarró un cuchillo de una mesa y comenzó a perseguirlo.

“No entendía lo que pasaba”, indicó el legislador, y siguió: “Empezó a gritar y fue ahí que el atacante, fuera de sí, tomó un cuchillo que había en una de las mesas y empezó a perseguirlo”. Pese a que el uniformado le insistía con que dejara el elemento punzante en el piso, el sospechoso hizo caso omiso. “El policía le dijo mil veces [al hombre] que soltara el arma blanca”, contó y recordó que había otros tres comensales en una esquina interna del local gastronómico. “Nos tuvimos que parar y salir”, agregó el legislador. Finalmente, se escuchó un “¡atrás, atrás!”, y el efectivo terminó disparando.

El diputado sanjuanino contó cómo luego del hecho se acercó a la madre del agresor y que la mujer le dijo que “no quería que [su hijo] fuera a dormir a su casa porque era muy agresivo”. “Cuando escuché el disparo me arrimé a la mujer y estaba shockeada, como que no quería llevarlo a su casa”, expresó Asad Peluc.

El policía de la Ciudad efectuó un disparo en el pecho del atacante, que fue trasladado en una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) hasta el Hospital Rivadavia, en donde finalmente murió. Mientras tanto, el Juzgado Criminal y Correccional Nro. 53, dispuso la intervención de Homicidios de Policía Federal Argentina (PFA), por estar involucrado un oficial de la fuerza de seguridad porteña, y ordenó la detención y posterior disposición de la Justicia del efectivo.

Las declaraciones del diputado fueron corroboradas por las de otra de las testigos, Flavia, la gerenta del local comercial en donde ocurrió el incidente. “[El hombre] estaba agresivo y se notaba que estaba bajo los efectos de algo, evidentemente”, relató a los medios, y dijo que el policía quiso calmar la situación, pero que el atacante no desistió. Y agregó: “Lo empezó a perseguir y tuvo que responder con un disparo para pararlo”.

Asimismo, aprovechó para hacer una denuncia: “ No es un caso aislado. Estamos frente al Congreso. Después de las 18 esto es tierra de nadie; hay gente drogada, en situación de calle”. También confirmó que desde el propio bar se comunicaron con la Policía para dar aviso del incidente inicial y de la posterior actuación del policía.

