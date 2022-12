Horror y misterio: identifican a los cuerpos hallados calcinados y no son los de los dos jóvenes desaparedidos

escuchar

Los cuerpos hallados calcinados en el baúl de una camioneta utilitaria encontrada quemada en una zona descampada de la localidad bonaerense de Guernica no son los de Lautaro Morello, de 18 años, y Lucas Escalante, de 26, los dos jóvenes que son buscados desde el viernes pasado cuando salieron a festejar triunfo del seleccionado nacional, que se clasificó a las semifinales del Mundial de Futbol Qatar 2022. Una mujer reconoció como de su esposo un anillo que tenía uno de los cadáveres.

Así lo informaron a LA NACION fuentes de la investigación. “Convocada la esposa y exhibido el anillo incautado, lo reconoció como el utilizado por quien en vida fuera Silvio Vitullo, quien con Diego Segura, estaba desaparecido desde anteayer”, agregaron los informaron los voceros consultados.

Según una cuenta de Facebook, Vitullo y Segura desaparecieron el sábado. “Por favor, si alguien los ve, avise. No sabemos nada desde ayer. No se los vio más. Fueron a trabajar y no volvieron. Estamos buscando por todos lados”, se afirmó en una publicación de la citada red social.

En un principio, cuando fueron hallados los cuerpos calcinados en el baúl de una camioneta Citröen Berlingo, se pensó que se trababan de los cádáveres de Morello y Escalante.

Pero, hoy a la mañana, Estefanía, la madre de Morello, descartó que los cuerpos encontrados sean de su hijo y de Escalante. “Nos dijeron que las personas que encontraron tenían brackets y ni mi hijo ni el otro chico usan”, explicó la mujer.

Lucas Escalante @mauroszeta

La camioneta Citröen Berlingo donde fueron hallados los cuerpos, tenía pedido de secuestro porque había sido denunciada como robada el 16 de abril pasado en la comisaría 3a. de La Matanza, en Villa Luzuriaga.

Morello y Escalante, oriundos de Florencio Varela, están desaparecidos desde el viernes pasado, cuando Escalante, al volante de un BMW azul, pasó a buscar a Morello para ir a festejar la clasificación del seleccionado argentino a las semifinales del Mundial de Qatar.

El BMW apareció el sábado, completamente incinerado, en las afueras de La Plata, a la vera de la ruta 6, a la altura de la localidad de Abasto.

En horas de la mañana, un detective judicial, había anticipado a LA NACION que un equipo de antropólogos iba a tratar de determinar el sexo de los cuerpos hallados calcinados, que hasta ese momento no se sabían.

Pocas horas después, un primer peritaje determinó que los cadáveres correspondían a dos hombres, en principio, mayores de 40 años. En ese momento se descartó que fuesen Morello y Escalante. Después, la esposa de Vitullo reconoció el anillo de su marido.

