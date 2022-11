Inseguridad sin freno: quiso defender de un robo a una compañera y lo asesinaron de cinco puñaladas

escuchar

Tomás Ruidia tenía 18 años y estudiaba de noche, en una escuela técnica de Avellaneda. Hace cinco días fue asesinado a puñaladas. Fue atacado por al menos dos delincuentes cuando intentó defender de un robo a una compañera.

“Te vamos a extrañar siempre y nunca te vamos a olvidar. No vamos a parar hasta que se haga justicia por lo que te hicieron”, escribió la familia de la víctima en un posteo en la red social Facebook.

Según informó la agencia de noticias Télam, Ruidia fue atacado por dos delincuentes que intentaron asaltar a la compañera con la que iba caminando tras salir de la Escuela Técnica N°6 de Avellaneda, situada a metros de avenida Mitre y Cotagaita, donde ambos cursaban de noche.

La compañera de Ruidia fue atacada con un cuchillo. Entonces, el joven salió en su defensa. En ese momento, los delincuentes apuñalaron al muchacho al menos cinco veces y escaparon.

Ruidia fue trasladado de urgencia a la Unidad de Pronta Atención (UPA) de Wilde, donde recibió las primeras atenciones.

Luego, el estudiante fue trasladado en estado reservado al Hospital Finochietto, de Avellaneda, donde falleció como consecuencia de las heridas sufridas.

El homicidio es investigado por la fiscal Alejandra Olmos Coronel, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°1 de Avellaneda. La funcionaria dispuso una serie de diligencias para dar con los agresores.

Familiares y amigos de Ruidia convocaron a un abrazo simbólico en la puerta de la Escuela Técnica N° 6 de Avellaneda, situada en Cotagaita 24, en Wilde, para pedir justicia por Tomás. Será hoy, a las 17.

“Él me acompañó porque esa cuadra está toda oscura, no hay luz. Llegamos hasta ahí y vimos que del otro lado venían los ‘chorros’; eran dos hombres y una mujer, y por un momento se me asomaron a mí. Yo estaba un paso más adelante que Tomi. El chabón me apuntó con el cuchillo al cuello y me dijo ‘dame el celular’. En ese momento, reaccionó Tomi. Le pegó una piña y me dijo ‘corré, corré’, yo corrí a buscar ayuda, a un taller de autos que estaba abierto, pero nadie salía. Cuando miré para un costado vi que venían los dos hombres a buscarme y lo que hice fue correr. Pedí ayuda en una zapatería para que llamaran a la policía porque había dejado solo a mi compañero”, sostuvo Milagros, la compañera de la víctima, en una entrevista con C5N.

Según recordó Milagros, todo ocurrió después de las 21.45 porque esa fue la hora en que salieron de la escuela.

“Nunca pensé que me iba a pasar algo así. Yo la verdad que estoy mal, estoy destrozada por Tomi, me gustaría estar yo en el lugar de él. Daría mi vida por él. La verdad que nunca me voy a olvidar, me tatué su nombre para acordarme siempre de él, nunca voy a abandonar a la familia ni los amigos”, sostuvo la muchacha.

