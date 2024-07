La desaparición de Loan. A 18 días del hecho, hubo más de 15 marchas en diferentes puntos de Corrientes

Escuchar

GOYA, Corrientes (enviado especial).- Este lunes se realizó una nueva jornada con marchas para pedir por la aparición de Loan Peña, el niño de cinco años que lleva más de dos semanas sin aparecer. Los vecinos recorrieron las calles de, al menos, 15 localidades de la provincia bajo la consigna: “Seguimos buscando a Loan. Queremos justicia y saber la verdad”.

La convocatoria fue realizada por la Red por los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Juventudes. Además de la capital provincial, que tuvo la mayor convocatoria, en simultáneo se realizaron concentraciones y movilizaciones en Virasoro, Curuzú Cuatiá, Saladas, Bella Vista, Monte Caseros, Paso de los Libres, Mercedes, Santa Rosa, La Cruz, Santo Tomé, Colonia Liebig, Ituzaingó, Itá Ibaté, Nueve de Julio y esta ciudad, entre otras .

Marcha por Loan desde plaza Cabral a Casa de Gobierno de la ciudad de Corrientes. Joaquín Meabe - LA NACION

La de este lunes fue la convocatoria más multitudinaria en la ciudad donde se lleva adelante la investigación federal que busca desentrañar lo que sucedió la tarde del 13 de junio cuando el pequeño desapareció luego de haber ido hasta un naranjo en el paraje El Algarrobal, donde vive su abuela paterna.

Buenas noches a todos: Hoy nos encontramos una vez más en este lugar para marchar y pedir por la aparición de Loan. Nos hubiese gustado no tener que marchar nuevamente por esta causa, pero lamentablemente Loan sigue sin aparecer.

Con pancartas, banderas y afiches, la marcha en Goya volvió a ser encabezada por niños que podrían tener la edad del pequeño Loan. El recorrido, de poco más de un kilómetro, comenzó en la plaza Mitre, la principal de esta ciudad, fue hasta la fiscalía federal, donde se entonó el Himno Nacional Argentino y luego culminó en la misma plaza desde donde había salido.

Previo a la movilización, que tenía extensión de dos cuadras, se leyó un documento en el que se volvió a pedir por la aparición de Loan y en el que, por primera vez, se esgrimieron críticas dirigidas a la dirigencia política y a las “pistas falsas” que podrían hacer naufragar la búsqueda de Loan.

Marcha por Loan en la ciudad de Goya, en Corrientes Captura de Pantalla

“Hemos pasado un fin de semana con muchas noticias, con un panorama desolador, con más dudas que certezas, con testimonios enfrentamos, con declaraciones inexactas, dudosas, parciales, que no nos llevan a dar con el paradero de Loan. Un caso con secreto de sumario, pero violado por algunas instituciones”, decía el documento en el primer párrafo que fue leído por Maximiliano Fernández.

Los convocantes sumaron: “Lo que comenzó como una búsqueda de persona en un entramado complejo, derivó en una investigación por trata de personas y ahora un supuesto accidente con muchas cosas que no tienen explicación. El tiempo de las decisiones es imprescindible para abordar la situación. Versiones cruzadas y sospechas policiales en un caso que tiene seis detenidos y muchas incógnitas por develar”.

“ Han pasado 18 días sin tener una pista siquiera de su paradero. Nos han mentido en reiteradas oportunidades. Se dicen muchas cosas, se duda de todo y de todos. De lo único que estamos seguros es que: primero, nos han mentido y nos mienten hasta el hartazgo; segundo, tenemos una Justicia ineficiente y, tercero, Loan sigue sin aparecer”, cuestionó la carta leída por alto parlante y agregó: “El foco real y concreto que es la aparición de Loan, muchas veces se pierde y se ve opacada por procedimientos administrativos y judiciales que pone el acento en otras cosas y no en la vida de un niño”.

Los organizadores sumaron: “Queremos agradecer a las instituciones que se han sumado a la causa, no nos vamos a callar, no vamos a parar hasta que se resuelva esta situación. No normalicemos que se pierda un niño, no normalicemos que se cierre cualquier causa con una fundamentación que en muchos casos no tiene sentido, no nos acostumbremos a las injusticias”.

“Una vez más agradecemos a los medios nacionales por seguir presente, por seguir mostrando esta realidad que hoy nos toca enfrentar, en muchas ocasiones, como lo dijo el doctor Burlando, el periodismo hizo el trabajo de investigación, que nuestra justicia no lo puede hacer”, recordaron y sumaron: “Queremos una vez más pedir a Dios, que ilumine y les dé la fortaleza necesaria al fiscal federal, Mariano de Guzmán y a la jueza Cristina Pozzer Penzo para llegar a la verdad en esta eterna y dolorosa investigación. Les pedimos que actúen con independencia, sin presiones de otros poderes del Estado, con seriedad, celeridad y responsabilidad, como este caso lo requiere”.

En el texto leído se reiteró: “Loan no está solo. Hay un pueblo entero pidiendo por su aparición, un país que hizo propia la causa de los correntinos, un grupo de comunidades educativas, religiosos, laicos, jóvenes y personas de la sociedad civil que estamos dispuestos a seguir marchando para que esto no sea un acto más de injusticia a la que quieren acostumbrarnos”.

“Si buscamos en internet el significado de Justicia, nos dice que es el principio moral que lleva a dar a cada uno lo que le corresponde o pertenece. En este sentido, pedimos que a Loan le otorguen sus derechos y su vida en libertad y a los culpables les caiga el peso de la ley conforme a nuestro Código Penal ”, pidieron y esta ciudad y cerraron: “Una vez más nuestro agradecimiento a los que nos acompañan y el único pedido es que no nos dejen solos. Tenemos que ser más los que gritemos fuerte el nombre de Loan. Que no sea un caso que quede en el olvido”.

