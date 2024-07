La desaparición de Loan. Tras la declaración de anoche, el comisario Walter Maciel busca situarse como imputado colaborador

Escuchar

GOYA, Corrientes (enviado especial).- “No es arrepentido, porque no cometió ninguno delito. No lo dejaron investigar. Es un policía de verdad. De los de antes”, con esta frase el equipo de letrados que defiende al comisario Walter Maciel, uno de los ocho imputados por la desaparición de Loan Danilo Peña, resumió ante LA NACION lo que podría ser la llave para desentrañar el misterio sobre qué pasó con el pequeño de cinco años que fue visto por última vez el 13 de junio a las 13.53 tras un almuerzo en la casa de su abuela paterna.

La indagatoria de Maciel, que está acusado de encubrir la sustracción y ocultamiento de Loan, no fue un testimonio más para la jueza federal de esta ciudad, Cristina Pozzer Penzo, quien estableció nuevamente el secreto de sumario desde esta madrugada y por 10 días.

“Dio muchos nombres, habló de todo y respondió cada pregunta que le hicieron. Estaba muy enojado porque él siente que no hizo nada. Simplemente, entiende, que no pudo investigar porque había personas interesadas en que eso no suceda”, agregaron las fuentes consultadas.

En el país rige desde fines de 2016 la ley 27.304, conocida como “Ley del arrepentido” y en la que se establece en qué circunstancias una persona que participó de un delito, si da información que ayuda en la investigación, como el tráfico de drogas, trata de personas o corrupción.

Anoche se registraron incidentes durante la indagatoria del comisario Walter Maciel Marcelo Manera

En concreto, un arrepentido es el que durante el proceso penal decide dar información que ayuda a, por ejemplo, evitar que se produzca un delito; resolver un delito que la Justicia está investigando; saber quiénes fueron los autores de un delito; ubicar dónde están los autores de un delito; avanzar en la investigación; ubicar a las víctimas de un delito en caso de privación de libertad; averiguar dónde están las ganancias o instrumentos de un delito o conocer cómo se financian las organizaciones criminales.

Por eso, lo que pueda haber aportado Maciel ayer podría ser la clave para que en un futuro juicio pueda recibir una condena menor. Además, la figura del “arrepentido” está limitada a una serie de delitos muy específica: producción y tráfico de drogas; corrupción de menores; prostitución y trata de personas; pornografía infantil; secuestro extorsivo; privación de la libertad; aduaneros, como el contrabando y adulteración de mercaderías; asociación ilícita; corrupción (sobornos, dádivas, dar a fondos públicos un destino distinto al indicado, enriquecimiento ilícito); prevaricato (dictar resoluciones o sentencias con fundamentos falsos); contra el orden financiero o económico.

A lo que podría aspirar Maciel, por tratarse de un integrante de una fuerza de seguridad, es a ingresar en el programa de protección de testigos para seguir colaborando con la investigación federal.

Por lo pronto, algunas horas después de la indagatoria al comisario detenido, la Policía Federal Argentina realizó un procedimiento en la vivienda de Francisco Méndez, el policía retirado que, supuestamente, actuaba como informante de Maciel y que se convirtió en el octavo sospechosos arrestado en este caso.

Nuevo secreto de sumario

Cuando faltaba menos de una hora para que arrancara el fin de semana y luego de la indagatoria más larga a uno de los ocho imputados de la desaparición de Loan Danilo Peña, la jueza federal de esta localidad decidió volver a imponer el secreto de sumario en la investigación cuando ya pasaron casi 37 días desde la última vez que la víctima fue vista por última vez.

“Decretar el secreto de sumario en la presente causa por el término de diez días, en orden a lo dispuesto en el artículo 204 segundo párrafo, última parte, del Código Procesal Penal de la Nación (CPPN) y por las razones dadas en los considerandos”, dice el documento de cuatro páginas que lleva la firma de la jueza Cristina Pozzer Penzo, titular del juzgado federal de Goya.

Entre los considerandos que expone detalla que “en la presente causa el 15 de julio de 2024 tuve por asumida la instrucción, y habitada feria judicial para el tratamiento de las cuestiones que no admiten demora, y dispuse la citación a indagatoria de los imputados Laudelina Peña, Victoria Caillava, Carlos Guido Pérez, Daniel Oscar Ramírez, Bernardino Antonio Benítez y por último a Walter Adrián Maciel”.

“Así las cosas, y de la multiplicidad de elementos probatorios incorporados a la causa, y al haber aparecido elementos suficientes para sospechar que existiría otra persona imputada quien sería Francisco Amado Méndez, quién habría participado en la comisión de los delitos investigados en la presente causa”, sigue explicando el texto que luego cita la resolución N° 419 del 17 de julio de 2024 en la que se ordenó la detención de Francisco Amado Méndez, la que se hizo efectiva el mismo día.

La jueza federal Cristina Pozzer Penzo impuso nuevamente el secreto de sumario Marcelo Manera

“En este sentido, respecto a la aparición de otro imputado, y a fin de realizar actos procesales urgentes, considero oportuno decretarse la reserva de las actuaciones de conformidad a lo dispuesto por el artículo 204 última parte del segundo párrafo del CPPN, que dispone: ‘.… La reserva no podrá durar más de diez días y será decretada solo una vez, a menos que la gravedad del hecho o la dificultad de la investigación exijan que aquella sea prolongada hasta por otro tanto. No obstante, podrá decretarse nuevamente si aparecieren otros imputados.…’. Por todo ello y a fin de practicar diversas diligencias procesales con carácter de urgente, cuya publicidad pondrían en peligro el éxito de la investigación, por lo que, de conformidad con lo que dispone el artículo 204, segundo párrafo última parte, correspondería decretar el secreto de sumario en la presente causa”, cierra la magistrada en los considerandos.

Anoche, en un breve contacto con LA NACION en el que no abordó detalles de la indagatoria que acababa de efectuarle a Walter Maciel, Pozzer Penzo adelantó la decisión que se iba a dar a conocer a la madrugada y que significa que ni las defensas, ni querellas, podrán acceder a las dos indagatorias que ya se hicieron y aún no se difundieron que son las del excomisario de Nueve de Julio, que está acusado de encubrimiento en la sustracción y ocultamiento de un menor de 10 años; ni la de “Fierrito” Ramírez, que fue indagado el miércoles por más de cuatro horas y fue una de las personas que estuvo junto a Loan en el momento de la desaparición.

Además, detalló que está previsto que el lunes sea el momento de indagar al último detenido y luego de que este designe un defensor.

Horas antes, Pozzer Penzo también había aceptado el pedido de una de las defensas para que se produjera un careo entre su representado y otra de las imputadas. En este caso, el pedido lo hizo el defensor de Bernardino Benítez para que tenga un cara a cara con su mujer, Laudelina Peña.

