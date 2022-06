ASUNCIÓN, Paraguay. El Primer Comando Capital no es un grupo criminal tradicional. Sus miembros se definen como una “hermandad”, una especie de logia del crimen organizado, con códigos estrictos, según explica el fiscal paraguayo Giovanni Grisetti. El ingreso incluye un bautismo de sangre: matar a alguien. Ese es un requisito esencial para “iniciarse” en esta organización que comenzó a irradiar su poder en los años 90, en las cárceles de San Pablo, y hoy domina las prisiones de Paraguay –conectada a través de aplicaciones como WhatsApp, Telegram y Signal– y se abastece en Bolivia de cocaína que envía a Europa. Ahora, este grupo criminal, que se expandió en la pandemia y está acusado de haber ordenado y financiado el crimen del fiscal antidrogas paraguayo Marcelo Pecci en una playa colombiana, empieza a hacer pie en la Argentina y Uruguay, a partir del control logístico de una ruta clave para abastecer de cocaína el Viejo Continente: la Hidrovía Paraná-Paraguay, que tiene escasos controles, lo que favorece un negocio multimillonario. Ya se confirmó su presencia en la Argentina: se detectó que en la Unidad Federal Nº7 de Resistencia, Chaco, y en el penal de Coronda, en Santa Fe, hay células activas de PCC. Las alertas se encendieron porque esta organización, que fundamentalmente se financia con el narcotráfico –con el que recauda 500 millones de dólares por año, según el Ministerio Público de San Pablo–, tiene un poder de expansión muy veloz dentro de las cárceles, como confirman las experiencias de Brasil. Allí dominan las penitenciarías de 20 de los 27 estados y se calcula que hay 40.000 miembros. En Paraguay tienen 1500 “bautizados”.

La organización aprovecha las malas condiciones de detención para fidelizar a los reclusos, a los que les ofrecen un sueldo y ayuda a sus familias, y también de las grietas que deja la corrupción dentro de los penales, un rasgo que en la Argentina se trasluce con las actividades criminales detectadas dentro de los penales, sobre todo en Santa Fe, como advirtió un informe de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) en septiembre pasado. Gustavo Ruiz Díaz, miembro del PCC durante 16 años, advierte que conoce como pocos las entrañas de este grupo criminal desplegado dentro y fuera de las cárceles. “En la Argentina conocí a varios hermanos (del PCC)”, admite. Revela que manejó el tráfico de drogas en la Triple Frontera. “Fui el primer paraguayo en pertenecer al PCC en esa zona”, confiesa, como si se tratara de un premio, mientras camina por las calles angostas y serpenteantes de Chacarita, la villa más grande de Asunción, -donde viven 60.000 personas- que hoy está copada por esta organización. Los “sintonías” locales, los jefes, viven en un sector que se llama Pelopincho y reciben órdenes desde las cárceles de Emboscada, Ciudad del Este y Encarnación, estas dos últimas, en la frontera con la Argentina. Esa villa está en guerra con el gobierno paraguayo desde hace años, y resiste los desalojos. En la Nochebuena de 2020 quemaron el edificio donde funcionaba el Congreso –el histórico Cabildo de Asunción-, que se había transformado en una especie de villa colonial y que habían ocupado grupos del barrio. “Ser miembro del PCC significa un compromiso de por vida con la organización, que nunca perdona que alguien delate a un miembro. Eso equivale a la muerte no solo del traidor sino de toda su familia. Jamás delaté a nadie: por eso estoy vivo”, explica Ruiz Díaz.

Mientras habla con LA NACION, a cada paso, en los pasillos del barrio Chacarita saludan con el mote de “profesor” a este hombre de 46 años que vivió seis en Buenos Aires, donde frecuentó a la barra brava de Chacarita Juniors. Ahora quiere hacer una filial del Funebrero en la villa más grande de Asunción, donde las columnas de alumbrado están pintadas de rojo, negro y blanco, los colores de la camiseta del club bonaerense. “El bautismo de sangre es muy importante dentro del PCC. Es una marca que te queda para toda la vida”, advierte. “Tenés que matar a alguien, si no lo hacés morís”, agrega mientras muestra, cuando cae la tarde en Chacarita, una pintada del grupo criminal. Debajo de las letras PCC aparecen las iniciales “TJM”, que significa “tamo junto irmão”, o “estamos juntos, hermano”, en portugués. “Eso quiere decir que el que no está con ellos es un enemigo”, señala Ruiz Díaz. Cuenta que la semana pasada salvó la vida de su sobrino, que no se “animó” a llevar adelante el bautismo. “Logré que le den más tiempo”, dice. El bautismo significa que la persona que se quiere iniciar debe matar a quien los “sintonías” –los jefes- le ordenan. Esa es una forma extrema de marcar a fuego la lealtad con la organización. Rosana Díaz, abogada de PCC en Paraguay, calcula que hay unos 1500 “iniciados” en la organización. Esta mujer defiende a 24 reclusos que en 2019 mataron a diez miembros del clan Rotella, rivales locales del PCC. La letrada se cuida con las palabras que utiliza. “Tengo que consultar con la sintonía [los jefes]”, ensaya a cada momento. “Hubo seis decapitaciones en lo que ellos llaman bautismos de sangre”, explica el fiscal Grisetti.