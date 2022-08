La Plata: cuadruplicó el nivel de alcoholemia permitido, se fugó del control de tránsito y abandonó a su novia en el lugar

Fin de semana largo en La Plata. Durante la madrugada del domingo el conductor de un Chevrolet Corsa fue detenido por personal de tránsito para efectuarle un control de alcoholemia y el resultado no fue el esperado para alguien que quiere manejar: 2 gramos de alcohol en sangre, es decir, que cuadriplicó el nivel permitido. Sin embargo, lo que más llamó la atención no fue este elevado consumo de bebida etílica, sino la acción que el hombre tuvo después: abandonó a su novia en el puesto de revisación, ubicado en diagonal 74 y 10, y se dio a la fuga.

Todo comenzó cerca de las 4.45 en el centro platense, cuando los agentes detuvieron al Corsa gris con los vidrios polarizados y les pidieron a los dos ocupantes, el conductor y su novia, que se bajen del vehículo. De acuerdo a lo que informó el diario El Día, primero se le solicitaron a la pareja los papeles del auto y después se le realizó al hombre el test de alcoholemia, que cuadruplicó el valor permitido, de 0,5 gramos por litro.

Pero en una acción que no fue registrada por los agentes en el lugar, el conductor se subió al auto rápidamente y huyó a una alta velocidad por la calle 10. Esa secuencia quedó registrada en las cámaras de seguridad de la Municipalidad de La Plata. En esos videos primero se observa cómo el dueño del vehículo, de campera marrón, detiene la marcha y desciende con los papeles en sus manos, en el marco de un operativo que contaba con una gran cantidad de uniformados presentes en esa zona platense.

Cuadruplicó el nivel de alcoholemia permitido y se fugó del control de tránsito

Con otro auto negro detenido para el control al lado del suyo y al mismo momento en que los agentes dialogan entre sí, el hombre y quien sería su novia -de campera negra y zapatillas- escuchan las indicaciones. En las grabaciones se observa cómo los dos conversan y en un momento el joven se sube al auto y mientras todos los efectivos se quedan mirando, sale a rápida velocidad para no ser capturado.

Su pareja, en tanto, queda parada al lado de donde estaba el vehículo, algo que fue notificado por personal de la Municipalidad una vez que el hombre había huido. “Indignada y desconsolada, no podía entender cómo el novio la pudo haber dejado ahí”, contó una fuente a diario El Día. Entonces, la mujer debió ser asistida por quienes integran el equipo de Tránsito y Guardia Urbana de la capital de la provincia de Buenos Aires, que intentó calmarla.

Este fin de semana, entre sábado y domingo, se sacaron de circulación 91 vehículos y hubo 16 positivos de alcoholemia en La Plata, en el marco de este plan integral de seguridad vial, según lo detallado por El Editor Platense.