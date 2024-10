Puerto Madero: perdió el control del auto frente a la reserva ecológica, chocó contra un poste y volcó

Escuchar

En la madrugada de este jueves, tres jóvenes, de entre 24 y 27 años y de nacionalidad venezolana, debieron ser atendidos por el SAME luego de que el conductor del auto en el que se trasladaban perdiera el control por causas que aún se desconocen, chocara contra un poste de alumbrado y volcara justo en una de las entradas a la Reserva Ecológica, en el barrio de Puerto Madero. Dos de las víctimas debieron ser trasladadas al Hospital Argerich para su control médico por heridas de distinta consideración.

El accidente ocurrió alrededor de las 3 de la madrugada, en la avenida Intendente Hernán Giralt entre Cecilia Grierson y Las Lanchas (frente al Yatch Club Puerto Madero). En el auto Chevrolet Ónix que volcó iban dos hombres de 24 y 27 años y una mujer de 25, según consignaron desde el SAME. Las dos personas más grandes fueron derivados al centro de salud más cercano tras sufrir politraumatismos.

Debido al incidente, el automóvil quedó detenido sobre la vereda apoyado en uno de sus lados. Previo a volcar, el rodado habría tocado el bulevar y luego colisionó contra poste de alumbrado metálico que al voltearlo dejó expuestos los cables eléctricos. El vehículo desprendió un banco de cemento.

Esta situación requirió la intervención de bomberos y personal de alumbrado público para evitar que el automóvil se electrificara. Fuentes de la investigación indicaron a LA NACION que se le realizó el test de alcoholemia al conductor y que el resultado fue negativo, por lo cual una de las hipótesis acerca de cómo ocurrió el hecho es que la alta velocidad a la que circulaba le hizo perder el control del auto. Intervino en el hecho personal de la Comisaría Vecinal 1 E de la Policía de la Ciudad.

No fue el único accidente vial que tuvo lugar en las primeras horas de este jueves. En Nicasio Oroño al 1600, entre Juan B. Justo y Beláustegui, chocaron un auto y una moto y el conductor de este último rodado resultó lesionado. En el cruce de las avenidas Olivera y Directorio, en tanto, colisionaron un camión y una motocicleta. El hombre de 28 años que conducía el rodado de menor porte fue atendido por el SAME en el lugar y no requirió traslado.

LA NACION