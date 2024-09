Revés judicial para “la Toretto” platense, que seguirá en prisión por la muerte de un motociclista

Escuchar

La prisión domiciliaria solicitada por Felicitas Alvite, más conocida como “la Toretto”, fue rechazada por la jueza de Garantías de La Plata, Marcela Garmendia, y de esta manera la acusada de atropellar y matar al motociclista Walter Armand seguirá detenida en la alcaidía de Melchor Romero. La negativa a la solicitud fue confirmada por el abogado Flavio Gliemmo a la agencia Noticias Argentinas y, de acuerdo a lo manifestado, la defensa apelará la decisión en las próximas horas.

En la resolución, la jueza señala que se basó en los peligros procesales “básicamente emergentes de la gravedad del delito imputado y la consecuente pena en expectativa”.

En la prisión preventiva, dictaminada contra la acusada a fines de junio, se informó que existía la posibilidad de que la magistrada le otorgue el beneficio de la domiciliaria. Frente a este escenario, esperanzador para el equipo de abogados de Alvite, realizaron diversas presentaciones donde solicitaron que se le conceda dicho beneficio ya que no cuenta con antecedentes y sufre “ataques de pánico, episodios de extrema angustia, manos rígidas e hiperventilación”.

Se espera que Gliemmo apele esta resolución con la idea de insistir en la necesidad de que la acusada, por el delito de homicidio simple por dolo eventual, salga de prisión y continúe el proceso desde su casa. En estas semanas de espera la Toretto se sometió a diversas pericias psicológicas y psiquiátricas en el que luego los profesionales realizaron un informe, el cual fue enviado al fiscal y a la jueza.

Los análisis sostienen: “No se objetivaron signos y síntomas psiquiátricos que den lugar a la conformación de un diagnóstico psiquiátrico del tipo de los trastornos psicóticos y/o afectivos mayores”. A partir de esos datos tomó la decisión la jueza Garmendia.

La madrugada del crimen

El 12 de abril pasado, a las 2, cuando conducía un VW Gol Trend de un amigo, Alvite cruzó la bocacalle de 13 y 532 con el semáforo en rojo y embistió a Walter Rubén Armand, de 36 años, que circulaba en una moto Bajaj Boxer. El motociclista falleció en el acto.

Según la acusación del fiscal Padovan, Alvite –que se hacía llamar “La Toretto”, en referencia a uno de los personajes de la saga Rápidos y Furiosos– y la conductora de un Peugeot negro que iba a la zaga conducían en exceso de velocidad y de manera temeraria “a pesar de que la zona es de una gran afluencia por ser el centro de la ciudad”, eludiendo a otros vehículos detenidos y sin importar poner en riesgo la vida de terceros.

“Cuando vi la moto ya la tenía arriba mío, no la vi en ningún momento, no sé de dónde salió, y ahí fue el impacto. Me quedé en estado de shock, se me reventó todo el parabrisas y parte del techo arriba y como que me quedé muy shockeada y no tenía reacción; sentí que me había subido al pasto, a la vereda, y que el auto volvía a bajar. Esto lo vi después, cuando ya había bajado, porque en ese momento yo estaba muy shockeada y cuando me di cuenta de que tenía que frenar, frené y puse balizas y me quedé dura; me di cuenta de que tenía que frenar y apreté el freno. Empecé a caminar para donde estaba el hombre [la víctima] y lo vi, había mucha gente alrededor y me decían que no lo tocara, que ya habían llamado a la ambulancia ellos también y yo lo vi ahí tirado y como que gritaba, yo no lo podía creer. Llamé a mi amiga Valentina por teléfono y desesperada le dije que había chocado, que viniera rápido y me preguntó dónde estaba y yo le dije que no sabía. En mi vida me imaginé que iba a pasar esto”, sostuvo la joven cuando fue indagada.

La secuencia de los hechos quedó registrada en filmaciones del sistema de cámaras de seguridad de la Municipalidad de La Plata.

“No negamos la existencia del hecho ni sus particularidades; sí, en cambio, negamos con énfasis que haya corrido una ‘picada’ y que Felicitas haya tenido la intención de causarle la muerte a otra persona”, había explicado en un escrito la defensa antes de que la imputada fuera detenida.

Y agregaron: “Lejos de lo que la opinión pública y los magistrados puedan pensar, Felicitas es una persona que no tiene automóvil propio, comparte el de su madre con sus cuatro hermanos, no lo utiliza de noche, de día se limita a utilizarlo para ir al trabajo y no corre ‘picadas’”.

“No es una ‘corredora de picadas’ ni una ‘persona que usa su automóvil para matar’; más bien todo lo contrario, es una chica de bien, sana, que no se droga ni consume prácticamente alcohol y que nunca, absolutamente nunca, había tenido inconveniente alguno con la ley”, precisaron en ese momento los abogados defensores.

