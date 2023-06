Secuestro y amenazas: la fiscalía rechazó el video presentado por la defensa de L-Gante y pidió que el músico siga detenido

escuchar

La fiscalía solicitó que Elián Ángel Valenzuela, artísticamente conocido como L-Gante, siga en prisión bajo la acusación de “amenazas simples, privación ilegal de libertad, amenazas coactivas agravadas por el uso de armas de fuego y tenencia simple de estupefacientes”. Así lo confirmaron a LA NACION fuentes vinculadas con la investigación del caso que tiene en la cárcel al músico desde el 6 del actual, cuando fue detenido en un allanamiento realizado en la casa en la que L-Gante vive en el country Club Banco de la Provincia de Buenos Aires, en Francisco Álvarez, Moreno.

“Carecemos de conocimiento cierto respecto de su procedencia, lugar, fecha, hora y demás circunstancias en lo que respecta a quien resultaría ser el responsable de dicha obtención para su filmación y obtención del registro”, dice el fiscal en su escrito, al rechazar la incorporación de un video que aportó la defensa de L-Gante en las últimas horas.

Por ese motivo, el fiscal Villalba pidió que no se modifique la actual situación del referente de la cumbia 420, quien permanece detenido en una celda de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de Quilmes, a disposición del juzgado de Garantías 2 de General Rodríguez, a cargo del juez Gabriel Castro. Fuentes judiciales aseguraron que el magistrado resolverá el planteo de la defensa del acusado en las próximas horas. En los alrededores del lugar de detención, fanáticos del cantante mantienen una vigilia en reclamo de su liberación.

L-Gante fue detenido el 6 del actual (Fuente: Instagram/@lgante_keloke)

La investigación que llevó a prisión al líder de la denominada cumbia 420 comenzó el 27 de mayo pasado, después de una denuncia presentada por un empleado de la Municipalidad de General Rodríguez y vecino del barrio Bicentenario, donde vivió L-Gante hasta que se mudó al country donde fue arrestado. El conflicto se habría originado por un incidente entre el denunciante y los integrantes de la banda de L-Gante al salir de un boliche. Ese incidente continúo cuando los músicos volvieron a enfrentarse con ese empleado municipal, pero esta vez frente a su casa. En esas circunstancias intervinó la policía y L’Gante llegó al lugar con la intención, según la denuncia, de provocar un giro en la declaración del damnificado.

“En un lapso de, aproximadamente, veinte minutos, L-Gante retuvo a las víctimas [el denunciante y una mujer que también trabaja en el municipio] contra su voluntad con el fin de obligar a una de ellas que intercediera en un procedimiento que realizaban agentes de la Guardia Urbana Municipal de General Rodríguez. Valenzuela quería que la víctima usara sus influencias por la función que desarrolla en el municipio para que liberaran a los integrantes de su círculo de amigos. Al tomar conocimiento de que no se había tomado temperamento restrictivo de libertad para con su grupo de amigos, decidió liberar a las víctimas, en virtud de no necesitar de las influencias”, describe el expediente judicial.

L-Gante negó todas las acusaciones. Sostuvo que no obligó a nadie a subirse a su camioneta BMW. “Comenzamos a hablar con Gastón, mis palabras eran preguntarle qué fue lo que pasó, ‘necesito que me expliques qué pasó, quienes se pelearon, con quien de mis amigos se habían peleado y por qué’”, sostuvo el músico en parte de su declaración indagatoria ante el fiscal Raúl Villalba, agregaron las fuentes consultadas.

L-Gante está detenido en la sede de la DDI de Quilmes Instagram: @lgante_keloke

Esa línea fue seguida por el abogado del músico, Alejandro Cipolla, quien al pedir la excarcelación de su defendido presentó el video en el que supuestamente se observa al denunciante subir por propia voluntad al vehículo de L-Gante.

Cipolla incorporó un registro fílmico en el que, según indicó en su presentación, el denunciante, vecino de la familia de L-Gante, subió a la camioneta BMW que conducía el artista “en el marco de una discusión en la que claramente no se registran señales de temor por parte de ninguno de los presentes”.

”Sin dudas que lo apreciado en el video que se incorpora, da por tierra con la descripción fáctica realizada por la fiscalía en la que permanentemente se alude al ´fundado temor´ que provocaba la actitud amenazante mediante la utilización de una supuesta arma de fuego por parte de Elián”, expresó Cipolla en el escrito de una página al que tuvo acceso Télam. El fiscal Villalba tiene una posición completamente diferente.

La fiscalía sostiene la acusación en, entre otras pruebas, el testimonio de la víctima. “Elián [por L-Gante], a punta de pistola me dijo que suba a la camioneta con él, si no nos quemaba [en referencia a que sería asesinado] a todos. Nos apuntaba a mis hijos y a mí. Entonces subí”, afirmó el empleado municipal, cuya identidad, por pedido de la Justicia, se mantiene en reserva.

L-Gante y su abogado, Alejandro Cipolla Instagram: @alejandro_cipolla

Después, siempre según el testimonio del denunciante, L-Gante se dirigió a la casa de una compañera de trabajo del empleado municipal. Era la persona, según la denuncia, a los que amigos del músico casi atropellan a la salida de un boliche de General Rodríguez.

“A ella también la hizo subir [a la camioneta], pero no le apuntó con el arma. Me decía que libere a su gente porque me mataba. Yo le decía que no podía hacer nada, pero él me pedía que llame a alguien. En un momento llamó a alguien y dijo ´vayan para la quinta que llevo un paquete que hay que hacer boleta’, en referencia a mí. Seguía diciéndonos que liberemos a la gente, que si no me mataba y después iba a ir a buscar a mi familia. Llamaba a su gente diciendo que iba para la quinta, que tenía que hacer cagar a un gil”, declaró el denunciante.

Polémicos acercamientos

L-Gante no pasa inadvertido. En las plataformas donde su música tiene millones de seguidores y en los coqueteos con conocidos capos narco. En Rosario, especialmente. En octubre de 2021, el popular cantante realizó shows en esa ciudad. Y una de las fotografías que se viralizaron expuso a L-Gante abrazado con Máximo Ariel Cantero, alias El Viejo. Se trata del fundador de Los Monos. Poco después ese jefe narco volvió a la cárcel. Los investigadores tienen a esa banda narcocriminal como responsable directa de la violencia que causó en diez años más de 2500 asesinatos en esa ciudad.

Si bien es cierto que los artistas no siempre saben quién en la persona que les pide una foto, L-Gante subió la apuesta al trascender esa imagen con jefe narco. “Un saludito ahí para Ariel Cantero, de parte de L-Gante. ¡Pa!”, fue el saludo que grabó el cantante en medio de la polémica.

Algo similar pasó este año. Las autoridades apuntaron a uno de los coroneles de Los Monos, un preso identificado como Nicolás Avalle, alias Pupito, como el organizador del ataque a balazos contra las instalaciones del Canal 3 de Rosario. Un peritaje al celular de ese hombre permitió no solo encontrar pistas sobre ese atentado, sino también dejar al descubierto contactos entre criminales y L-Gante. En ese teléfono se encontró un audio en el el músico le canta una estrofa de uno de sus temas y se la dedica: “Para vos, Pupito, de parte de L-Gante, Cumbia 420 pa’los negros”.

El artista es uno de los preferidos es un estilo musical que coquetea en sus letras con la violencia. Y seguidores no le faltan. Uno de sus temas, en colaboración con Papu DJ, tiene 357 millones de reproducciones en YouTube. No se trata de un solitario éxito, ya que varios de sus videos fueron vistos más de 50 millones de veces.

La política también empezó a seguir los pasos del músico que irrumpió en la escena pública en 2018. Cristina Kirchner lo puso en 2021 como ejemplo de superación personal gracias al Plan Conectar, iniciativa que repartió computadoras a los estudiantes secundarios. Según la versión de la vicepresidenta, L-Gante había utilizado la notebook oficial para generar su primera canción y darse a conocer como artista. Sin embargo, el propio músico dio otro relato de su acceso a la computadora oficial, la que consiguió en un intercambio por un celular. De todas maneras, agradeció el mensaje en la letra de uno de sus temas. “Me nombró la Presidente, y aunque fuera innecesario, yo demuestro mi respeto, y respeto les falta a varios”, expresó el músico en un videoclip.

Y en diciembre pasado L-Gante llegó a la Casa Rosada. Y a una cadena nacional. Fue uno de los cantantes que interpretó el Himno Nacional como apertura de la trigésima novena celebración del Día de la Restauración de la Democracia, fecha que conmemora la asunción de Raúl Alfonsín el 10 de diciembre de 1983.

LA NACION

Temas Amenazas