Seis mujeres denunciaron judicialmente por supuesto abuso sexual a un oficial custodio de la alcadía de Río Cuarto

Escuchar

CÓRDOBA.- Seis son las denuncias por abuso sexual que en dos semanas se acumularon contra el oficial subinspector Daniel Heredia, quien se desempeñaba como custodio de la alcaldía de la Policía de Córdoba en la ciudad de Río Cuarto. En todos los casos son mujeres que estuvieron detenidas en el lugar entre el año pasado y mayo último. El uniformado, que fue puesto en situación pasiva, está detenido e imputado por supuesto abuso sexual con acceso carnal y abuso sexual gravemente ultrajante, agravado por su condición de funcionario público en ocasión de sus funciones. La semana pasada se abstuvo de declarar ante el fiscal Javier Di Santo. Los investigadores no descartan que puedan sumarse más denuncias.

El primer caso, cuya denuncia se presentó el 27 de mayo pasado, fue comunicado por las propias autoridades policiales que no realizaron ninguna declaración sobre el tema.

La primera denunciante, de 39 años, ratificó su testimonio la semana pasada en sede judicial. Asistió acompañada por su hija y por su abogada, María Silvia Soria, quien explicó que la mujer tiene una “larga historia de violencia y desamparo” y que Heredia ya la había abusado hace años, estando detenida y embarazada.

En aquel momento no se animó a denunciarlo, pero ahora lo hizo, según la letrada, “animada” por una mujer policía que también cumple funciones de custodia en la alcaldía. Fue la oficial quien, además, informó del tema a las autoridades.

A la primera denunciante le secuestraron una campera, una remera y un pantalón que son analizados para determinar si hay ADN de Heredia. Además de la ropa, la Justicia sumó una serie de elementos, como las cámaras de seguridad de la alcaidía y los estudios médicos realizados a la denunciante.

Conocida esa denuncia, se presentaron dos mujeres más. La segunda contó que el 28 de abril, el mismo día que la detuvieron, fue abusada sexualmente por Heredia. Relató a Telediario Digital que cuando ingresó a la alcaldía pidió llamar a su familia para contarle lo sucedido. “Vino Heredia y, de una forma muy amable, me dijo que tenía que firmar unos papeles de la Fiscalía. Me sacó de la celda y me llevó al cuarto donde hacen la requisa y retienen tus pertenencias y me facilitó el uso de mi celular para hablar con mi madre”, comenzó a contar.

Añadió que el oficial le sacó el teléfono, se hizo un llamado al de él y agendó su número. “Me besó y me obligó a que le hiciera sexo oral. Tres o cuatro minutos después se escuchó que tocaron una puerta, se asusta y me llevó de nuevo a la celda. Les conté a mis compañeras lo que me había sucedido y una que llevaba varios días me dijo que a otras les había pasado lo mismo con él”, declaró.

La mujer, quien es representada en esta causa por Gustavo Dovis, actual candidato a intendente de Río Cuarto por el Partido Humanista, aseguró que antes de dejarla en la celda, le indicó: “Esta noche voy a volver así terminamos”.

Luego detalló que el abusador la buscó y que ella se hizo la dormida y sus compañeras “la cubrieron” y agregó que como a las 3 de la madrugada escucharon “murmullos”. “‘¿Te gusta esto, te gusta lo que te estoy haciendo?’. Nos levantamos e hicimos ruidos. Nos asomamos y vimos que tenían a un joven atado de manos y pies a una reja, lo estaban torturando. Lo estaban pellizcando, quemándolo. Era Daniel Heredia. Vi que había una policía mujer, pero no sé quién es”, detalló.

La mujer estuvo 14 días detenida en total, una semana en alcaldía y la otra en la Unidad Penitenciaria. Enfatizó que sintió “miedo” y que pensó que “no tenía ninguna prueba contundente”. Cuando se enteró de que Heredia estaba detenido, se animó a denunciarlo. “Cuando pedí el traslado a la Unidad Penitenciaria no me animé, solo dije que me había pasado algo con un policía”, añadió. Otra de las denunciantes contó que Heredia le ofrecía cigarrillos a cambio de sexo oral.

En diálogo con LA NACION, Dovis que también representa a otras dos de las mujeres, detalló que Heredia actuaba siempre siguiendo “un mismo patrón de conducta”, a la vez que planteó que las mujeres detenidas no pueden estar a cargo de un policía hombre. “En algún momento habrá que dar una discusión sobre lo que sucede en la alcaldía, es inhumano lo que pasa allí”, indicó y explicó que si bien el viernes tuvieron acceso al expediente, pero por problemas técnicos no lo pudieron ver todavía.

“Dos mujeres detenidas en la cárcel fueron llevadas como testigos y relataron la existencia de abusos. Hay que ver también si se presentan hombres a declarar por lo que dice, por ejemplo, mi representada de la existencia de torturas”, cerró.